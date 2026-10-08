ETV Bharat / state

Rajasthan Weather: 10 से 12 अक्टूबर को बारिश के आसार, 6 शहरों में तापमान 20 डिग्री से नीचे, अल नीनो से इस बार कम पड़ेगी सर्दी

जयपुर: राजस्थान में अक्टूबर की गर्मी के बीच अब मौसम का मिजाज बदलने लगा है. पिछले 24 घंटों में दिन और रात के तापमान में गिरावट दर्ज की गई है. बुधवार को इस सीजन में रात के पारे में पहली बड़ी गिरावट देखने को मिली. कई शहरों में न्यूनतम तापमान 20 डिग्री से नीचे पहुंच गया है, जिससे सुबह-शाम हल्की ठंड का अहसास होने लगा है. मौसम विभाग के जयपुर केंद्र के निदेशक राधेश्याम शर्मा के अनुसार, अगले कुछ दिनों में पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से प्रदेश के कुछ हिस्सों में मौसम बदलेगा. 10 से 12 अक्टूबर के बीच बीकानेर संभाग और शेखावाटी क्षेत्र के कुछ जिलों में बादल छाने और मेघगर्जन के साथ हल्की बारिश की संभावना है. इसके बाद अधिकतम और न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री तक गिरावट हो सकती है.

रात के तापमान में ज्यादा गिरावट: प्रदेश में दिन के मुकाबले रात के तापमान में ज्यादा गिरावट दर्ज की गई है. माउंट आबू में न्यूनतम तापमान 14 डिग्री दर्ज किया गया, जो प्रदेश में सबसे कम रहा. सिरोही में रात का पारा 16.2 डिग्री, उदयपुर में 18.2 डिग्री, नागौर में 19.5 डिग्री और भीलवाड़ा व पाली में 19.8 डिग्री रहा. अजमेर में न्यूनतम तापमान 20.7 डिग्री और सीकर में 20 डिग्री दर्ज किया गया. इन इलाकों में रात के तापमान में गिरावट से सुबह-शाम ठंडक बढ़ने लगी है.

10 से 12 अक्टूबर के बीच बारिश के आसार: मौसम केंद्र जयपुर के अनुसार, एक नए पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से 10 से 12 अक्टूबर के दौरान बीकानेर संभाग और शेखावाटी क्षेत्र के कुछ जिलों में बादल छा सकते हैं. इस दौरान कहीं-कहीं मेघगर्जन के साथ हल्की बारिश की संभावना है.हालांकि प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में मौसम शुष्क रहने की संभावना है. अगले तीन से चार दिन भी राज्य के ज्यादातर इलाकों में मौसम शुष्क रहने का अनुमान है. मौसम विभाग के अनुसार, 10 अक्टूबर के बाद न्यूनतम और अधिकतम तापमान में 2 से 3 डिग्री तक गिरावट की संभावना है. इसके बाद रात में ठंड का असर और बढ़ सकता है. 12 अक्टूबर के बाद रात के पारे में और गिरावट के आसार हैं. अगले सप्ताह प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में अधिकतम तापमान 30 से 35 डिग्री और न्यूनतम तापमान 20 डिग्री से नीचे रहने का अनुमान है.

जयपुर में दिन गर्म, रात में राहत: राजधानी जयपुर में अभी दिन के समय गर्मी बनी हुई है. बुधवार को यहां अधिकतम तापमान 37.2 डिग्री दर्ज किया गया, जो सामान्य से 2.6 डिग्री अधिक है. वहीं न्यूनतम तापमान 23.2 डिग्री रहा, जो सामान्य से 2.4 डिग्री कम है. यानी जयपुर में दिन और रात के तापमान में बड़ा अंतर बना हुआ है. दोपहर में तेज धूप और गर्मी महसूस हो रही है, जबकि सुबह और रात में मौसम अपेक्षाकृत ठंडा है.

7 अक्टूबर को पिलानी सबसे गर्म: 7 अक्टूबर को प्रदेश में सबसे अधिक अधिकतम तापमान पिलानी में 39.3 डिग्री दर्ज किया गया. इसके बाद चूरू में 38.7, फलौदी में 38.6 और बाड़मेर में 38.1 डिग्री तापमान रहा. श्रीगंगानगर में 37.6, जोधपुर में 37.5, बीकानेर में 37.4, अलवर और जयपुर में 37.2, भीलवाड़ा व जैसलमेर में 37, डूंगरपुर में 36.7 और चित्तौड़गढ़ में 36.6 डिग्री अधिकतम तापमान दर्ज किया गया.

सुपर अल नीनो का असर, इस बार कम पड़ सकती है सर्दी: मानसून कमजोर रहने के बाद अब सर्दियों को लेकर भी मौसम विशेषज्ञों की चिंता बढ़ गई है. प्रशांत महासागर में मजबूत हो रहा अल नीनो मौसम के पैटर्न को प्रभावित कर सकता है. मौसम एजेंसियों के अनुमान के अनुसार दिसंबर 2026 से फरवरी 2027 के दौरान अल नीनो की स्थिति बनने की संभावना है. इसका असर उत्तर-पश्चिम भारत पर ज्यादा देखने को मिल सकता है. राजस्थान समेत मैदानी इलाकों में इस बार औसत तापमान सामान्य से 1 से 2 डिग्री अधिक रह सकता है, यानी सर्दी सामान्य से कम पड़ सकती है.

मजबूत अल नीनो के दौरान कम पड़ी थी ठंड: पिछले कुछ वर्षों के आंकड़े भी इस आशंका को मजबूत करते हैं. 2015-16 में मजबूत अल नीनो के दौरान देश में सर्दी कम रही थी और बारिश भी सामान्य से काफी कम हुई थी. वहीं 2023-24 में औसत न्यूनतम तापमान 13.5 डिग्री दर्ज किया गया था, जिसे 1901 के बाद सबसे गर्म विंटर सीजन माना गया. उस दौरान सर्दियों की बारिश भी कम रही, जिसका असर रबी की फसलों पर पड़ा था.

शीतलहर के दिन भी घट सकते हैं: मौसम विभाग के अनुसार, इस बार दिसंबर के मध्य तक कड़ाके की ठंड पड़ने की संभावना कम है. राजस्थान, दिल्ली, पश्चिमी यूपी, पंजाब और हरियाणा जैसे मैदानी इलाकों में शीतलहर के दिनों की संख्या सामान्य से कम रह सकती है. पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी कम होने और मैदानी इलाकों में सर्दियों की बारिश कम रहने का असर तापमान पर पड़ सकता है. हालांकि कोई मजबूत पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने पर कुछ दिनों के लिए तापमान में अचानक गिरावट भी देखने को मिल सकती है.

गेहूं और सरसों की फसल पर पड़ सकता है असर: सर्दियों में तापमान सामान्य से अधिक रहने का असर रबी की फसलों पर भी पड़ सकता है. गेहूं में अधिक तापमान से पौधों का विकास समय से पहले हो सकता है, जिससे दाने छोटे और हल्के रहने की आशंका है. IMD के अनुसार, इससे गेहूं की पैदावार में 10 से 15 प्रतिशत तक कमी का जोखिम है. सरसों में अधिक तापमान और सूखी हवाओं से चेपा कीट और व्हाइट रस्ट का खतरा बढ़ सकता है. चना और मटर में भी ज्यादा गर्मी से फूल समय से पहले गिर सकते हैं.

अभी दिन में गर्मी, रात में ठंडक: फिलहाल राजस्थान में मौसम दो रंग दिखा रहा है. दिन में कई शहरों में तापमान 37 से 39 डिग्री के आसपास है, जबकि रात में कई जगह पारा 20 डिग्री से नीचे पहुंच चुका है. आने वाले दिनों में पश्चिमी विक्षोभ से कुछ इलाकों में बादल और हल्की बारिश हो सकती है, जिसके बाद तापमान में और गिरावट की संभावना है. ऐसे में अक्टूबर के दूसरे सप्ताह से गर्मी से राहत और रात में ठंडक और बढ़ने की उम्मीद है.