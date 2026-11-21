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सर्दी ने पकड़ी रफ्तार, उदयपुर में पारा 10.6 डिग्री और माउंट आबू में 4 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचा

उदयपुर की पीछोला झील ( ETV Bharat udaipur )

उदयपुर/ सिरोही: लेकसिटी में सर्दी का असर ​महसूस होने लगा है. हालांकि दिन में मौसम सामान्य रहता है, लेकिन रात को सर्दी पड़ने लगी है. यहां रात का तापमान 10.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो इस सीजन का अब तक का सबसे कम तापमान रहा. इसी प्रकार सिरोही जिले में अब धीरे-धीरे सर्दी ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया है. माउंट आबू में ठंड तेज हो गई है. शनिवार को माउंट आबू में कड़ाके की सर्दी देखने को मिली. यहां न्यूनतम तापमान गिरकर 4 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया. तापमान में आई गिरावट के चलते सुबह के समय सर्दी का असर काफी अधिक देखने को मिला.