सर्दी ने पकड़ी रफ्तार, उदयपुर में पारा 10.6 डिग्री और माउंट आबू में 4 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचा
मौसम विशेषज्ञों के अनुसार आगामी एक सप्ताह तक उत्तरी हवाएं चलने का अनुमान है. इससे न्यूनतम तापमान में और गिरावट हो सकती है.
Published : November 21, 2026 at 11:14 AM IST
उदयपुर/ सिरोही: लेकसिटी में सर्दी का असर महसूस होने लगा है. हालांकि दिन में मौसम सामान्य रहता है, लेकिन रात को सर्दी पड़ने लगी है. यहां रात का तापमान 10.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो इस सीजन का अब तक का सबसे कम तापमान रहा. इसी प्रकार सिरोही जिले में अब धीरे-धीरे सर्दी ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया है. माउंट आबू में ठंड तेज हो गई है. शनिवार को माउंट आबू में कड़ाके की सर्दी देखने को मिली. यहां न्यूनतम तापमान गिरकर 4 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया. तापमान में आई गिरावट के चलते सुबह के समय सर्दी का असर काफी अधिक देखने को मिला.
आम जन अब गर्म कपड़ों का सहारा लेने लग गया है. दिन में धूप निकलने के बावजूद हवाओं के कारण ठिठुरन बनी रही. ठंड से राहत पाने के लिए शहरवासी घरों की छतों और खुले स्थानों पर गुनगुनी धूप सेंकते नजर आए. शाम होते ही ठंड का असर और बढ़ गया. शहर के चौराहों और मोहल्लों में लोग अलाव जलाकर सर्दी से बचाव करते दिखाई दिए.
पढ़ें: राजस्थान मौसम अपडेट: शेखावाटी में बढ़ी ठिठुरन, बाड़मेर में अब भी 33 डिग्री के पार पारा
मौसम विभाग के अनुसार शुक्रवार को उदयपुर में अधिकतम तापमान 27.2 डिग्री और न्यूनतम तापमान 10.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. मौसम विशेषज्ञ डॉ. आरएस देवड़ा के अनुसार, प्रदेश में तापमान में गिरावट के पीछे उत्तरी ठंडी हवाएं और बंगाल की खाड़ी में सक्रिय चक्रवाती तूफान अकवान प्रमुख कारण हैं.
उत्तरी हवाओं से गिरा तापमान: पश्चिमी हिमालय क्षेत्र में हुई ताजा बर्फबारी के बाद उत्तर दिशा से मैदानी इलाकों की ओर ठंडी हवाएं चल रही हैं. इन हवाओं के प्रभाव से मेवाड़ सहित राजस्थान के कई हिस्सों में तापमान में गिरावट आई है. रात के समय ठंड का असर ज्यादा महसूस किया जा रहा है. बंगाल की खाड़ी में सक्रिय चक्रवाती तूफान अकवान आंध्र प्रदेश और ओडिशा के तटीय क्षेत्रों तक पहुंचने के साथ कमजोर पड़ने लगा है. इसके कमजोर होने से वातावरण में नमी कम होने और उत्तरी शुष्क हवाओं का प्रभाव बढ़ने की संभावना है.
पढ़ें:Rajasthan Weather: बीकानेर से हनुमानगढ़ तक छाया सीजन का पहला घना कोहरा, फतेहपुर में 12.1 डिग्री तक लुढ़का पारा
एक सप्ताह तक बढ़ेगी ठिठुरन: मौसम विशेषज्ञों के अनुसार आगामी एक सप्ताह तक उत्तरी हवाएं चलने का अनुमान है. इससे न्यूनतम तापमान में और गिरावट हो सकती है. इस दौरान आसमान साफ रहने और मौसम शुष्क बने रहने की संभावना है. ऐसे में सुबह और रात के समय ठंड का असर और तेज होगा.
माउंट आबू में सर्द हुई रातें: तापमान में गिरावट के साथ ही पर्यटन स्थलों पर सर्द मौसम का अलग ही नजारा देखने को मिल रहा है. सिरोही जिले के एकमात्र हिल स्टेशन माउंटआबू में घूमने पहुंच रहे पर्यटक कड़ाके की ठंड का जमकर आनंद उठा रहे हैं. सुबह के समय बर्फ की जमी परत को देखकर पर्यटकों में खासा उत्साह नजर आ रहा है. कई पर्यटक इस खूबसूरत नजारे को अपने मोबाइल कैमरों में कैद कर यादगार पलों के रूप में संजो रहे हैं. मौसम में आई ठंडक के चलते माउंट आबू की वादियों में सर्दी का एहसास अब बढ़ने लगा है. दिन में जहां धूप लोगों को राहत दे रही है, वहीं सुबह और रात के समय ठिठुरन बढ़ रही है. बाजारों में भी गर्म कपड़ों की जरूरत महसूस होने लगी है.
पढ़ें: Rajasthan Weather: पश्चिमी विक्षोभ के बाद दिन का पारा लुढ़का, तापमान में 4 से 5 डिग्री तक आई गिरावट
इसे भी पढ़ें: राजस्थान में बदलेगा मौसम का मिजाज, 14 से 16 नवंबर तक बारिश के आसार, 2 से 4 डिग्री तक गिरेगा पारा