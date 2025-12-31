ETV Bharat / state

बहरोड में शीतलहर, पारा लुढ़कने से ठिठुरन बढ़ी, किसान खुश

बहरोड : क्षेत्र में पिछले कई दिनों से पड़ रही सर्दी के कारण जनजीवन अस्त-व्यस्त हो गया है. बुधवार की सुबह तापमान में गिरावट आने से सर्दी बढ़ी है. साथ ही पहाड़ी इलाकों में बर्फ के पिंघलने से ठंडी हवा चलने लगी है. शीत लहर का प्रकोप लगातार जारी है. सुबह और शाम के समय सर्दी का असर सबसे ज्यादा महसूस हो रहा है, जिससे लोग घरों में रहने को मजबूर हैं. दिन में धूप खिलने से थोड़ी राहत मिलती है.

तापमान 7 से 8 डिग्री तक पहुंचा : मौसम विभाग के मुताबिक बहरोड जिले में रात का न्यूनतम तापमान 7 से 8 डिग्री सेल्सियस के बीच बना हुआ है. वहीं, दिन का अधिकतम तापमान 14 से 15 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच रहा है. दिन में धूप निकलने से तापमान में हल्की बढ़ोतरी होती है, जिससे लोगों को कुछ देर के लिए सर्दी से राहत मिलती है. इसके बावजूद, ठंडी हवाओं के कारण ठिठुरन बनी रहती है और लोग गर्म कपड़ों का सहारा ले रहे हैं. सुबह और शाम की सर्दी से बुजुर्गों, बच्चों और बीमार लोगों को सबसे ज्यादा परेशानी हो रही है. ग्रामीण क्षेत्रों में लोग अलाव जलाकर सर्दी से बचाव कर रहे हैं, जबकि शहरों में चाय और गर्म पेय पदार्थों की दुकानों पर भीड़ बढ़ गई है.