IMD का बड़ा अपडेट, अगले 48 घंटे में बदलेगा मौसम, शेखावाटी सबसे सर्द
प्रदेश में गिरते तापमान के बीच शेखावाटी के जिलों में लगातार ठंड का असर बना हुआ है.
Published : November 25, 2025 at 2:50 PM IST
जयपुर: राजस्थान के उत्तर-पश्चिमी जिलों में हवा का रुख बदलने और तापमान में लगातार गिरावट के चलते सर्दी का प्रभाव बढ़ रहा है. मौसम विभाग का अनुमान है कि अगले कुछ दिनों में रात के तापमान में और गिरावट हो सकती है. मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर के निदेशक राधेश्याम शर्मा ने बताया कि पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से अगले 48 घंटे में बदलाव देखने को मिलेंगे. राज्य में 27 और 28 नवंबर को राज्य के कुछ भागों में बादल छाने और कहीं-कहीं हल्की बारिश, बूंदाबांदी होने की संभावना है. दिसंबर की शुरुआत से राजस्थान में सर्दी का असर और तेज होना तय माना जा रहा है.
इसके पहले बीते 24 घंटों के दौरान दिन और रात के तापमान में उतार–चढ़ाव का दौर जारी रहा. पूर्वी और पश्चिमी राजस्थान के कई जिलों में न्यूनतम तापमान गिरकर 7 डिग्री सेल्सियस के आसपास पहुंच गया, जबकि अधिकतम तापमान सामान्य से हल्का कम रहा. मौसम विभाग जयपुर केंद्र की रिपोर्ट में बताया गया कि प्रदेश के ज्यादातर हिस्सों में मौसम शुष्क रहा और कहीं भी बारिश दर्ज नहीं हुई.
राजस्थान मौसम अपडेट: 24 नवंबर— मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर (@IMDJaipur) November 24, 2025
वर्तमान में शेखावाटी क्षेत्र व आसपास के जिलों में न्यूनतम तापमान 6-8 डिग्री से. दर्ज किए जा रहे हैं।
एक नए पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से 27-28 नवंबर को राज्य के कुछ भागों में बादल छाने व कहीं-कहीं हल्की बारिश/बूंदाबांदी होने की संभावना है।
प्रदेश में गिरा दिन का तापमान : लगातार प्रदेश के मौसम में आए बदलाव के बीच कई शहरों में सामान्य से 2 से 3 डिग्री कम दर्ज किया गया है. बीते 24 घंटों के दौरान अधिकतम और न्यूनतम तापमान में गिरावट दर्ज की गई है. मौसम विभाग की वेदर रिपोर्ट के मुताबिक कई जिलों में दिन का तापमान सामान्य से 2 से 3 डिग्री तक कम रहा. वहीं, रात का तापमान भी कई जगहों पर सामान्य से नीचे चला गया है, जिससे सर्दी का असर बढ़ने लगा है.
सोमवार को अजमेर में अधिकतम तापमान 26.3 डिग्री सेल्सियस रहा, जो सामान्य से 2.3 कम है. इसी तरह से भीलवाड़ा में तापमान 25.7 रहा, जो सामान्य से 2.6 कम दर्ज हुआ. कोटा में अधिकतम तापमान 26.3 रहा, जो सामान्य से 1.8 कम है. जयपुर में दिन का तापमान 26.5 रहा और यह सामान्य से 1.4 कम रहा.
इस बीच कुछ जिलों में दिन का तापमान अभी सामान्य से ऊपर है और दिन और रात के बीच यहां अंतर देखने को मिल रहा है. सोमवार को चित्तौड़गढ़ का दिन का तापमान 28.5 डिग्री सेल्सियस रहा जो सामान्य से 3.2 डिग्री ऊपर है. भीलवाड़ा का अधिकतम तापमान 25.7 डिग्री रहा, जो सामान्य से 2.9 डिग्री ऊपर है. डबोक में अधिकतम तापमान 25.8 डिग्री रहा, जो सामान्य से 3.3 डिग्री सेल्सियस ऊपर दर्ज किया गया. फलोदी में दिन का तापमान 27.6 डिग्री सेल्सियस रहा, जो सामान्य से 3.3 डिग्री सेल्सियस ऊपर रहा. बीकानेर और जोधपुर में भी सामान्य से लगभग 1 डिग्री सेल्सियस तापमान ऊपर रहा.
शेखावाटी में सर्दी का प्रभावी असर : वर्तमान में शेखावाटी क्षेत्र और आसपास के जिलों में न्यूनतम तापमान 6-8 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज किए जा रहे हैं. बाकी की जगह पर भी न्यूनतम तापमान 10 डिग्री से ऊपर या सामान्य के आसपास दर्ज किए जा रहे हैं. एक बार फिर फतेहपुर में मंगलवार का न्यूनतम तापमान गिरावट के साथ 4.5 डिग्री दर्ज किया गया. फतेहपुर में कृषि अनुसंधान केंद्र की रिपोर्ट के मुताबिक यहां रविवार रात का तापमान 5.0 डिग्री था. शेखावाटी के अन्य स्थानों की बात करें तो सीकर में न्यूनतम तापमान 6.5 डिग्री, चूरू में 6.8, पिलानी में 8.2 और झुंझुनू में 8.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया.
Click on the link below to know the #AQI of 241 cities in the country.https://t.co/KpDyt9Eyz5#SameerApp #CPCB #AQIUpdate @byadavbjp @KVSinghMPGonda @moefcc @mygovindia @PIB_India pic.twitter.com/6fLJg7RQ5s— Central Pollution Control Board (@CPCB_OFFICIAL) November 24, 2025
सामान्य से नीचे पारा : न्यूनतम तापमान भी कई जिलों में सामान्य से नीचे रहा. खासतौर पर शेखावाटी के जिलों में न्यूनतम तापमान सामान्य के नीचे रहा. सोमवार को सीकर में रात का तापमान 6.5 सेल्सियस दर्ज हुआ, जो सामान्य से 3.3 तक कम है. पिलानी में रात का तापमान 8.2 रहा, सामान्य से 1.3 कम रहा. जबकि चूरू में न्यूनतम तापमान 6.8 रहा, जो सामान्य से 2.3 डिग्री कम था. श्रीगंगानगर में न्यूनतम तापमान 9.3 था, जो सामान्य से थोड़ा कम यानी 0.4 नीचे रहा.
इन शहरों में भी 10 डिग्री के नीचे पारा : प्रदेश में सर्द हवाओं के साथ ही कई शहरों में न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस के नीचे दर्ज किया जा रहा है. इन शहरों में नागौर में 6.9 डिग्री सेल्सियस, दौसा में 7.8 डिग्री सेल्सियस, करौली में 8.4 डिग्री सेल्सियस, अलवर में 8.5 डिग्री सेल्सियस, श्री गंगानगर में 9.3 और संगरिया में 10.5 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया.
लगातार रेड जोन में भिवाड़ी : राजस्थान के कई शहरों में प्रदूषण का स्तर लगातार खराब होता जा रहा है. मंगलवार को 4 शहरों की आबोहवा बिगड़ी, जिनमें भिवाड़ी रेड जोन में बना रहा, जहां AQI 310 दर्ज किया गया. इसके अलावा टोंक में AQI 257, श्रीगंगानगर में 225 और कोटा में 208 दर्ज हुए, जो सभी ऑरेंज अलर्ट श्रेणी में आते हैं. चिंता की बात यह है कि भिवाड़ी पिछले कई दिनों से लगातार रेड जोन में है. वहीं, सोमवार को राज्य के 6 शहरों में हवा की गुणवत्ता खराब स्तर पर थी.