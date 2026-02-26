ETV Bharat / state

Rajasthan Weather Update : दोपहर का पारा पहुंचा 36 डिग्री से पार, बाड़मेर सबसे गर्म, फतेहपुर सबसे ठंडा

मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर ( फोटो ईटीवी भारत )

जयपुर : राजस्थान में गर्मी ने रफ्तार पकड़नी शुरू कर दी है. राजधानी जयपुर सहित अधिकतर जिलों में पारा लगातार 30 डिग्री सेल्सियस के ऊपर दर्ज किया जा रहा है, वहीं रात का तापमान भी 16 डिग्री तक पहुंच गया है. मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार आगामी एक सप्ताह तक मौसम साफ रहने और तेज धूप के कारण तापमान में और बढ़ोतरी की संभावना है. राज्य में पिछले 24 घंटो के दौरान मौसम शुष्क रहा. इस बीच अधिकतम तापमान बाड़मेर में 36.3 डिग्री, जबकि न्यूनतम तापमान फतेहपुर (सीकर) में 9.7 डिग्री दर्ज किया गया. शुष्क हवाओं के कारण उतार-चढ़ाव : मौसम विभाग के जयपुर केंद्र के निदेशक राधेश्याम शर्मा के अनुसार तापमान में यह उतार-चढ़ाव बदलते मौसम और शुष्क हवाओं के कारण है. दिन में तेज धूप और साफ आसमान से अधिकतम तापमान बढ़ रहा है, जबकि रात में हवा की ठंडक से न्यूनतम तापमान गिर रहा है. आने वाले दिनों में भी प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में मौसम शुष्क रहने और दिन के तापमान में धीरे-धीरे बढ़ोतरी होने की संभावना जताई गई है. इसे भी पढ़ें: Weather Forecast : होली तक बढ़ जाएगी राजस्थान में तपन, 12 शहरों में पारा 30 पार पश्चिमी राजस्थान में गर्मी का असर ज्यादा : पिछले 24 घंटों के मौसम आंकड़ों के अनुसार राजस्थान में तापमान में क्षेत्रवार काफी अंतर देखने को मिला. पश्चिमी राजस्थान में गर्मी का असर ज्यादा रहा, जबकि पूर्वी राजस्थान के कई हिस्सों में तापमान अपेक्षाकृत कम दर्ज किया गया. आंकड़ों के मुताबिक प्रदेश में सर्वाधिक अधिकतम तापमान बाड़मेर में 36.3 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जो राज्य में सबसे अधिक रहा.