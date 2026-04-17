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मौसम का हाल: राजस्थान में सबसे गर्म रहा बाड़मेर, आज इन इलाकों में होगी बारिश, चलेगी तेज हवा

कई जिलों में मेघगर्जन और 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तेज हवाओं के साथ हल्की बारिश होने की संभावना है.

heat wave in Rajasthan
प्रदेश में तेज गर्मी के हालात (ETV Bharat Jaipur)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : April 17, 2026 at 2:26 PM IST

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जयपुर: प्रदेश में तेज गर्मी लोगों का हाल बेहाल कर रही है. अधिकांश जगहों पर अधिकतम तापमान 40 डिग्री से ऊपर दर्ज किया जा रहा है. पिछले 24 घंटे में सबसे अधिकतम तापमान बाड़मेर में 42.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है. शुक्रवार को एक पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से जयपुर समेत प्रदेश के कई जिलों में मेघगर्जन के साथ बारिश की संभावना है. वहीं 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की भी संभावना है. शेष जगहों पर मौसम शुष्क रहने की संभावना है. बारिश के असर से तापमान में भी गिरावट होने की संभावना बताई गई है.

हल्की बारिश होने की संभावना: जयपुर मौसम केंद्र के निदेशक राधेश्याम शर्मा के मुताबिक एक पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से शुक्रवार को गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, जयपुर, अलवर, कोटपूतली, बहरोड़, दौसा समेत आसपास के जिलों में मेघगर्जन और 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तेज हवाओं के साथ कहीं-कहीं पर हल्की बारिश होने की संभावना है. वहीं शेष अधिकांश भागों में मौसम शुष्क रहने की संभावना है. वर्तमान में अधिकांश भागों में अधिकतम तापमान 40 से 42 डिग्री दर्ज किया जा रहा है. पिछले 24 घंटे में सर्वाधिक अधिकतम तापमान बाड़मेर में 42.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है, जो कि सामान्य से 3.2 डिग्री अधिक दर्ज किया गया है. प्रदेश के उत्तरी भागों में आज आंधी बारिश के असर से तापमान में 1 से 2 डिग्री गिरावट होने की संभावना है. इसके बाद आगामी दिनों में वापस 1 से 2 डिग्री तापमान में बढ़ोतरी होने की संभावना है. पश्चिमी राजस्थान के कुछ भागों में आगामी दिनों में अधिकतम तापमान 43 डिग्री सेल्सियस के आसपास दर्ज होने की संभावना है, जो कि सामान्य से तीन से चार डिग्री अधिक होगा.

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अधिकतम तापमान: प्रदेश में अधिकतम तापमान की बात की जाए, तो अजमेर में 39.8 डिग्री सेल्सियस, भीलवाड़ा में 40.4 डिग्री सेल्सियस, वनस्थली में 40.6 डिग्री सेल्सियस, अलवर में 40.4 डिग्री सेल्सियस, जयपुर में 39.8 डिग्री सेल्सियस, पिलानी में 41.6 डिग्री सेल्सियस, सीकर में 42.2 डिग्री सेल्सियस, कोटा में 41.6 डिग्री सेल्सियस, बूंदी में 40.5 डिग्री सेल्सियस, चित्तौड़गढ़ में 41.4 डिग्री सेल्सियस, डबोक में 39.1 डिग्री सेल्सियस, बाड़मेर में 42.9 डिग्री सेल्सियस, पाली में 40.8 डिग्री सेल्सियस, जैसलमेर में 42.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया.

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वहीं जोधपुर में 41.7 डिग्री सेल्सियस, फलौदी में 42 डिग्री सेल्सियस, बीकानेर में 42 डिग्री सेल्सियस, चूरू में 42.4 डिग्री सेल्सियस, श्रीगंगानगर में 42 डिग्री सेल्सियस, धौलपुर में 39 डिग्री सेल्सियस, नागौर में 39.5 डिग्री सेल्सियस, टोंक में 39.5 डिग्री सेल्सियस, बारां में 40 डिग्री सेल्सियस, डूंगरपुर में 30.6 डिग्री सेल्सियस, हनुमानगढ़ में 39.7 डिग्री सेल्सियस, जालौर में 39.3 डिग्री सेल्सियस, सिरोही में 38.2 डिग्री सेल्सियस, सवाई माधोपुर में 39 डिग्री सेल्सियस, फतेहपुर में 39.7 डिग्री सेल्सियस, करौली में 40.1 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान दर्ज किया गया है.

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मौसम विभाग के अनुसार शुक्रवार को झुंझुनू जिले में मेघगर्जन के साथ हल्की बारिश दर्ज की गई है. शेष जिलों में मौसम शुष्क बना हुआ है. प्रदेश में कहीं-कहीं पर उष्ण लहर दर्ज की गई है. प्रदेश में न्यूनतम तापमान सिरोही में 19.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है. मौसम विभाग ने गर्मी से बचने के लिए लोगों को सलाह दी है कि यथासंभव छायादार स्थान में रहे. पर्याप्त मात्रा में पानी पिए. लस्सी, नींबू पानी जैसे ठंडे पेयजल पदार्थ का उपयोग करें और खुद को हाइड्रेट रखने के लिए प्रयास करें. किसानों को सलाह दी गई है कि पशुओं को गर्मी से बचाने के लिए छायादार स्थान पर रखें. फसलों को बचाने के लिए सुबह-शाम के समय खेतों में सिंचाई करें. पशु-पक्षियों और अन्य जीवों को तेज गर्मी और हीट वेव से बचाने के लिए आवश्यक कदम उठाएं.

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