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मौसम का हाल: राजस्थान में सबसे गर्म रहा बाड़मेर, आज इन इलाकों में होगी बारिश, चलेगी तेज हवा

जयपुर: प्रदेश में तेज गर्मी लोगों का हाल बेहाल कर रही है. अधिकांश जगहों पर अधिकतम तापमान 40 डिग्री से ऊपर दर्ज किया जा रहा है. पिछले 24 घंटे में सबसे अधिकतम तापमान बाड़मेर में 42.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है. शुक्रवार को एक पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से जयपुर समेत प्रदेश के कई जिलों में मेघगर्जन के साथ बारिश की संभावना है. वहीं 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की भी संभावना है. शेष जगहों पर मौसम शुष्क रहने की संभावना है. बारिश के असर से तापमान में भी गिरावट होने की संभावना बताई गई है.

हल्की बारिश होने की संभावना: जयपुर मौसम केंद्र के निदेशक राधेश्याम शर्मा के मुताबिक एक पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से शुक्रवार को गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, जयपुर, अलवर, कोटपूतली, बहरोड़, दौसा समेत आसपास के जिलों में मेघगर्जन और 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तेज हवाओं के साथ कहीं-कहीं पर हल्की बारिश होने की संभावना है. वहीं शेष अधिकांश भागों में मौसम शुष्क रहने की संभावना है. वर्तमान में अधिकांश भागों में अधिकतम तापमान 40 से 42 डिग्री दर्ज किया जा रहा है. पिछले 24 घंटे में सर्वाधिक अधिकतम तापमान बाड़मेर में 42.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है, जो कि सामान्य से 3.2 डिग्री अधिक दर्ज किया गया है. प्रदेश के उत्तरी भागों में आज आंधी बारिश के असर से तापमान में 1 से 2 डिग्री गिरावट होने की संभावना है. इसके बाद आगामी दिनों में वापस 1 से 2 डिग्री तापमान में बढ़ोतरी होने की संभावना है. पश्चिमी राजस्थान के कुछ भागों में आगामी दिनों में अधिकतम तापमान 43 डिग्री सेल्सियस के आसपास दर्ज होने की संभावना है, जो कि सामान्य से तीन से चार डिग्री अधिक होगा.

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अधिकतम तापमान: प्रदेश में अधिकतम तापमान की बात की जाए, तो अजमेर में 39.8 डिग्री सेल्सियस, भीलवाड़ा में 40.4 डिग्री सेल्सियस, वनस्थली में 40.6 डिग्री सेल्सियस, अलवर में 40.4 डिग्री सेल्सियस, जयपुर में 39.8 डिग्री सेल्सियस, पिलानी में 41.6 डिग्री सेल्सियस, सीकर में 42.2 डिग्री सेल्सियस, कोटा में 41.6 डिग्री सेल्सियस, बूंदी में 40.5 डिग्री सेल्सियस, चित्तौड़गढ़ में 41.4 डिग्री सेल्सियस, डबोक में 39.1 डिग्री सेल्सियस, बाड़मेर में 42.9 डिग्री सेल्सियस, पाली में 40.8 डिग्री सेल्सियस, जैसलमेर में 42.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया.