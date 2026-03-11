ETV Bharat / state

बाड़मेर में पारा पहुंचा 40.6 डिग्री पर, 14-15 मार्च को आंधी-बारिश की संभावना

मौसम विज्ञान केंद्र. ( ETV Bharat jaipur )

जयपुरः राजस्थान में मार्च की शुरुआत के साथ ही गर्मी का असर तेजी से बढ़ने लगा है. मौसम विभाग के अनुसार पिछले 24 घंटों के दौरान प्रदेश में मौसम पूरी तरह शुष्क रहा और अधिकांश जिलों में दिन का तापमान सामान्य से काफी ऊपर दर्ज किया गया. राज्य में अधिकतम तापमान बाड़मेर में 40.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो प्रदेश में सबसे अधिक रहा, जबकि न्यूनतम तापमान पाली में 9.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया. तापमान में बढ़ोतरी के कारण दिन के समय तेज धूप और गर्म हवाओं का असर महसूस किया जा रहा है. मौसम विभाग ने बढ़ती गर्मी और तेज हवाओं को देखते हुए बाड़मेर और बालोतरा जिलों के लिए लू को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है. विभाग के अनुसार दक्षिण-पश्चिमी राजस्थान के इन इलाकों में अगले 24 से 48 घंटों के दौरान कहीं-कहीं हीटवेव की स्थिति बन सकती है. लोगों को दोपहर के समय तेज धूप से बचने और पर्याप्त पानी पीने की सलाह दी गई है. पढ़ेंः Heat Wave Alert : मार्च में ही तपने लगा राजस्थान, पारा समान्य के 6 से 10 डिग्री तक ऊपर, पिलानी सबसे गर्म 36 से 40 डिग्री के मध्य अधिकतम तापमानः राज्य के कई शहरों में अधिकतम तापमान 36 से 40 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज किया गया है, जो सामान्य से 4 से 10 डिग्री सेल्सियस अधिक है. पश्चिमी राजस्थान में गर्मी का असर ज्यादा देखने को मिल रहा है. जैसलमेर में अधिकतम तापमान 38.5 डिग्री, जोधपुर में 38.6 डिग्री, फलोदी में 38.6 डिग्री, बीकानेर में 38.2 डिग्री और चूरू में करीब 38.7 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया. श्रीगंगानगर में अधिकतम तापमान 37.3 डिग्री सेल्सियस रहा.