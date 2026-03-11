ETV Bharat / state

बाड़मेर में पारा पहुंचा 40.6 डिग्री पर, 14-15 मार्च को आंधी-बारिश की संभावना

दक्षिण-पश्चिमी राजस्थान के इन इलाकों में अगले 24 से 48 घंटों के दौरान कहीं-कहीं हीटवेव की स्थिति बन सकती है.

BARMER MAXIMUM TEMPERATURE, BARMER TEMPERATURE CROSS 40 DEGREE
मौसम विज्ञान केंद्र. (ETV Bharat jaipur)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : March 11, 2026 at 1:35 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

जयपुरः राजस्थान में मार्च की शुरुआत के साथ ही गर्मी का असर तेजी से बढ़ने लगा है. मौसम विभाग के अनुसार पिछले 24 घंटों के दौरान प्रदेश में मौसम पूरी तरह शुष्क रहा और अधिकांश जिलों में दिन का तापमान सामान्य से काफी ऊपर दर्ज किया गया.

राज्य में अधिकतम तापमान बाड़मेर में 40.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो प्रदेश में सबसे अधिक रहा, जबकि न्यूनतम तापमान पाली में 9.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया. तापमान में बढ़ोतरी के कारण दिन के समय तेज धूप और गर्म हवाओं का असर महसूस किया जा रहा है. मौसम विभाग ने बढ़ती गर्मी और तेज हवाओं को देखते हुए बाड़मेर और बालोतरा जिलों के लिए लू को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है. विभाग के अनुसार दक्षिण-पश्चिमी राजस्थान के इन इलाकों में अगले 24 से 48 घंटों के दौरान कहीं-कहीं हीटवेव की स्थिति बन सकती है. लोगों को दोपहर के समय तेज धूप से बचने और पर्याप्त पानी पीने की सलाह दी गई है.

पढ़ेंः Heat Wave Alert : मार्च में ही तपने लगा राजस्थान, पारा समान्य के 6 से 10 डिग्री तक ऊपर, पिलानी सबसे गर्म

36 से 40 डिग्री के मध्य अधिकतम तापमानः राज्य के कई शहरों में अधिकतम तापमान 36 से 40 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज किया गया है, जो सामान्य से 4 से 10 डिग्री सेल्सियस अधिक है. पश्चिमी राजस्थान में गर्मी का असर ज्यादा देखने को मिल रहा है. जैसलमेर में अधिकतम तापमान 38.5 डिग्री, जोधपुर में 38.6 डिग्री, फलोदी में 38.6 डिग्री, बीकानेर में 38.2 डिग्री और चूरू में करीब 38.7 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया. श्रीगंगानगर में अधिकतम तापमान 37.3 डिग्री सेल्सियस रहा.

पूर्वी राजस्थान में भी तापमान में लगातार बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है. पिलानी में अधिकतम तापमान 39.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो इस क्षेत्र में सबसे अधिक रहा. इसके अलावा जयपुर में 37.5 डिग्री सेल्सियस, कोटा में 37.9 डिग्री, अजमेर में 37 डिग्री, अलवर में 36.4 डिग्री और उदयपुर में 36.3 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया. वहीं, पहाड़ी पर्यटन स्थल माउंट आबू में अधिकतम तापमान 30.2 डिग्री सेल्सियस रहा, जिससे वहां का मौसम अपेक्षाकृत सुहावना बना हुआ है.

पढ़ेंः राजस्थान में मार्च की शुरुआत में ही गर्मी के तीखे तेवर, कई शहरों में तापमान 38 डिग्री तक पहुंचा

न्यूनतम तापमान की बात करें तो पूर्वी राजस्थान में बारां जिले के अंता में सबसे कम 12.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि पश्चिमी राजस्थान में पाली में 9.2 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान रिकॉर्ड किया गया. अधिकांश शहरों में रात का तापमान 14 से 22 डिग्री सेल्सियस के बीच रहा.

14 तारीख से सक्रिय होगा पश्चिमी विक्षोभः मौसम विभाग के निदेशक राधेश्याम शर्मा के अनुसार आगामी 3 से 4 दिनों तक प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में मौसम शुष्क रहने की संभावना है और तापमान में विशेष बदलाव नहीं होगा. 12 मार्च से तापमान में हल्की गिरावट देखने को मिल सकती है. इसके बाद 14 और 15 मार्च को एक नए पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से राज्य के कुछ हिस्सों में मेघगर्जन के साथ हल्की आंधी और बारिश होने की संभावना जताई गई है. इस दौरान तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक गिरावट हो सकती है, जिससे लोगों को गर्मी से कुछ राहत मिलने की उम्मीद है.

TAGGED:

BARMER MAXIMUM TEMPERATURE
BARMER TEMPERATURE CROSS 40 DEGREE
TEMPERATURE RISES IN RAJASTHAN
RAIN LIKELY ON MARCH 14
RAJASTHAN WEATHER UPDATE

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.