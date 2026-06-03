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राजस्थान में बदला मौसम का मिजाज, कई जिलों में तेज आंधी, बारिश और ओलावृष्टि का अलर्ट

मौसम विभाग जयपुर केन्द्र ( ETV Bharat Jaipur )

जयपुर : राजस्थान में भीषण गर्मी से जूझ रहे लोगों के लिए राहत भरी खबर है. प्रदेश में आज से एक नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो गया है, जिसके प्रभाव से मौसम का मिजाज पूरी तरह बदलने जा रहा है. मौसम विभाग ने कई जिलों में तेज आंधी, बारिश और ओलावृष्टि की चेतावनी जारी की है. श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, नागौर, सीकर और झुंझुनूं जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है, जहां 60 से 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने और ओले गिरने की संभावना जताई गई है. मौसम विभाग के अनुसार, इस सिस्टम का असर 6 जून तक बना रहेगा. इसके चलते जयपुर, अजमेर, कोटा, उदयपुर, बीकानेर और जोधपुर संभाग के कई हिस्सों में भी तेज अंधड़ के साथ हल्की से मध्यम बारिश होने के आसार हैं. वहीं, कुछ स्थानों पर मेघगर्जन और ओलावृष्टि की भी संभावना बनी हुई है. पढे़ं. भीलवाड़ा-बारां में अचानक मूसलाधार बारिश, भीषण गर्मी और लू से मिली राहत, किसानों के चेहरे खिले गर्मी पर ब्रेक, तापमान में गिरावट : पश्चिमी विक्षोभ के असर से प्रदेश में तापमान में उल्लेखनीय गिरावट दर्ज की गई है. कई शहरों में पारा सामान्य से 4 से 6 डिग्री नीचे आ गया है. राजधानी जयपुर में अधिकतम तापमान 35.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि उदयपुर में 35 डिग्री और अलवर में 33.5 डिग्री तापमान रिकॉर्ड हुआ. पश्चिमी राजस्थान के बीकानेर और श्रीगंगानगर जैसे गर्म जिलों में भी तापमान 41 डिग्री के आसपास दर्ज किया गया, जो पिछले दिनों की तुलना में कम है.