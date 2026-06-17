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Weather Forecast : राजस्थान में मौसम का बदला मिजाज, 23 जिलों में आंधी-बारिश का अलर्ट

मौसम विभाग के मुताबिक राज्य में अगले 3-4 दिन तक गर्मी से राहत के आसार.

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जयपुर मौसम भवन (ETV Bharat File Photo)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : June 17, 2026 at 6:10 PM IST

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जयपुर: राजस्थान में प्री-मानसून गतिविधियों ने रफ्तार पकड़ ली है और इसी के चलते प्रदेशभर में मौसम का मिजाज लगातार बदल रहा है. मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर के अनुसार, एक सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से राज्य के कई हिस्सों में आंधी, बारिश और मेघ गर्जन की गतिविधियां तेज हो गई हैं. विभाग ने बुधवार को 23 जिलों में येलो अलर्ट जारी करते हुए लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है.

मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर के निदेशक राधेश्याम शर्मा ने बताया कि पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने के कारण बीकानेर संभाग, शेखावटी क्षेत्र, जयपुर, अजमेर, भरतपुर और कोटा संभाग में अगले 3 से 4 दिनों तक आंधी-बारिश का दौर जारी रह सकता है. इसके अलावा जोधपुर संभाग के कुछ हिस्सों और दक्षिणी राजस्थान में भी अगले 1-2 दिनों के दौरान तेज मेघ गर्जन और धूलभरी आंधी की संभावना जताई गई है.

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प्री-मानसून बारिश से बड़ी राहत, तापमान में गिरावट : प्रदेश में बीते 24 घंटों के दौरान कई जिलों में झमाझम बारिश हुई है, जिससे भीषण गर्मी से जूझ रहे लोगों को बड़ी राहत मिली है. झुंझुनू जिले के मलसीसर में सबसे अधिक 66 मिमी बारिश रिकॉर्ड की गई, जबकि पिलानी में 54 मिमी और गुढ़ागौड़जी में 47 मिमी वर्षा दर्ज हुई. जयपुर जिले के शाहपुरा में 9 मिमी बारिश हुई. वहीं, राजधानी सहित कई इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश और बूंदाबांदी का दौर चला.

आंधी-बारिश के चलते प्रदेश के तापमान में भी उल्लेखनीय गिरावट दर्ज की गई है. कई जिलों में दिन के तापमान में करीब 10 से 13 डिग्री सेल्सियस तक कमी आई है. चूरू, जो आमतौर पर प्रदेश का सबसे गर्म जिला माना जाता है, वहां तापमान गिरकर 29.4 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया, जिससे मौसम सुहावना हो गया.

सिरोही में झमाझम बारिश : सिरोही जिले के शिवगंज में देर रात अचानक मौसम बदला और तेज हवाओं के साथ जोरदार बारिश हुई. बारिश इतनी तेज थी कि शहर की कई सड़कें जलमग्न हो गईं. सुरक्षा के लिहाज से बिजली आपूर्ति को अस्थायी रूप से बंद करना पड़ा. हालांकि, उमस भरी गर्मी से परेशान लोगों को इस बारिश से बड़ी राहत मिली और मौसम सुहावना हो गया.

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आने वाले दिनों का पूर्वानुमान : मौसम विभाग के अनुसार, प्रदेश में अगले तीन से चार दिनों तक आंधी-बारिश का सिलसिला जारी रहने की संभावना है. इस दौरान कई जगहों पर तेज हवाएं (30-40 किमी प्रति घंटा) चल सकती हैं, जबकि कुछ इलाकों में बिजली गिरने और तेज मेघ गर्जन की भी संभावना है.

प्री-मानसून की यह बारिश जहां आमजन को गर्मी से राहत दे रही है, वहीं किसानों के लिए भी यह फायदेमंद साबित हो रही है. खेतों में नमी बढ़ने से खरीफ फसलों की तैयारी में मदद मिलेगी. हालांकि, तेज आंधी और बिजली गिरने की घटनाओं को देखते हुए किसानों को सावधानी बरतने की सलाह दी गई है. प्रशासन और मौसम विभाग ने लोगों से अपील की है कि आंधी और बारिश के दौरान खुले स्थानों पर न रहें. पेड़ों के नीचे शरण लेने से बचें और बिजली गिरने की स्थिति में सुरक्षित स्थानों पर रहें.

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