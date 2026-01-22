ETV Bharat / state

राजस्थान में मौसम की करवट आज से: कई जिलों में आंधी, बारिश और ओले गिरने का अलर्ट

जयपुर: राजस्थान में मौसम एक बार फिर करवट लेने जा रहा है. मौसम विभाग ने अगले एक सप्ताह तक राज्य में बारिश की चेतावनी जारी की है. आज 22 जनवरी से एक मजबूत पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो रहा है, जिसके प्रभाव से प्रदेश के कई जिलों में आंधी, बारिश, मेघगर्जन और ओलावृष्टि की संभावना जताई गई है. मौसम विभाग ने आज 6 जिलों में आंधी-बारिश और ओले गिरने का अलर्ट जारी किया है, जबकि आने वाले दिनों में यह दायरा और बढ़ सकता है.

मौसम विभाग के अनुसार आज 22 जनवरी को दोपहर बाद जोधपुर और बीकानेर संभाग के साथ-साथ शेखावाटी क्षेत्र के कुछ हिस्सों में मेघगर्जन, आकाशीय बिजली के साथ हल्की से मध्यम बारिश होने की प्रबल संभावना है. वहीं 23 जनवरी को बीकानेर संभाग, शेखावाटी क्षेत्र और जयपुर, अजमेर और भरतपुर संभाग के कुछ भागों में भी गरज-चमक के साथ हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है. इस दौरान राज्य के पश्चिमी और उत्तरी जिलों में कहीं-कहीं ओलावृष्टि की भी आशंका जताई गई है.

ओलावृष्टि को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी: मौसम विभाग ने झुंझुनू, सीकर, चूरू, हनुमानगढ़ और श्रीगंगानगर में बारिश के साथ ओलावृष्टि को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया है. इसके अलावा जैसलमेर, बीकानेर, फलोदी और आसपास के इलाकों में भी बारिश की चेतावनी दी गई है. जयपुर में भी कल बारिश का अलर्ट जारी किया गया है. मौसम विभाग का कहना है कि 22 से 24 जनवरी तक पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय रहेगा, जिससे मावठ होने की प्रबल संभावना है. मौसम विभाग ने किसानों और आमजन को मौसम को देखते हुए सतर्क रहने की सलाह दी है, खासकर ओलावृष्टि संभावित क्षेत्रों में फसलों को सुरक्षित रखने के लिए जरूरी कदम उठाने की अपील की गई है. आने वाले दिनों में बारिश और ठंड के असर से प्रदेश के मौसम में उतार-चढ़ाव बना रहने की संभावना है.