राजस्थान में मौसम की करवट आज से: कई जिलों में आंधी, बारिश और ओले गिरने का अलर्ट

मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार राजस्थान में मावठ का दौर शुरू होने की संभावना है.

Meteorological Center, Jaipur
मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर (ETV Bharat File Photo)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : January 22, 2026 at 1:58 PM IST

जयपुर: राजस्थान में मौसम एक बार फिर करवट लेने जा रहा है. मौसम विभाग ने अगले एक सप्ताह तक राज्य में बारिश की चेतावनी जारी की है. आज 22 जनवरी से एक मजबूत पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो रहा है, जिसके प्रभाव से प्रदेश के कई जिलों में आंधी, बारिश, मेघगर्जन और ओलावृष्टि की संभावना जताई गई है. मौसम विभाग ने आज 6 जिलों में आंधी-बारिश और ओले गिरने का अलर्ट जारी किया है, जबकि आने वाले दिनों में यह दायरा और बढ़ सकता है.

मौसम विभाग के अनुसार आज 22 जनवरी को दोपहर बाद जोधपुर और बीकानेर संभाग के साथ-साथ शेखावाटी क्षेत्र के कुछ हिस्सों में मेघगर्जन, आकाशीय बिजली के साथ हल्की से मध्यम बारिश होने की प्रबल संभावना है. वहीं 23 जनवरी को बीकानेर संभाग, शेखावाटी क्षेत्र और जयपुर, अजमेर और भरतपुर संभाग के कुछ भागों में भी गरज-चमक के साथ हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है. इस दौरान राज्य के पश्चिमी और उत्तरी जिलों में कहीं-कहीं ओलावृष्टि की भी आशंका जताई गई है.

ओलावृष्टि को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी: मौसम विभाग ने झुंझुनू, सीकर, चूरू, हनुमानगढ़ और श्रीगंगानगर में बारिश के साथ ओलावृष्टि को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया है. इसके अलावा जैसलमेर, बीकानेर, फलोदी और आसपास के इलाकों में भी बारिश की चेतावनी दी गई है. जयपुर में भी कल बारिश का अलर्ट जारी किया गया है. मौसम विभाग का कहना है कि 22 से 24 जनवरी तक पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय रहेगा, जिससे मावठ होने की प्रबल संभावना है. मौसम विभाग ने किसानों और आमजन को मौसम को देखते हुए सतर्क रहने की सलाह दी है, खासकर ओलावृष्टि संभावित क्षेत्रों में फसलों को सुरक्षित रखने के लिए जरूरी कदम उठाने की अपील की गई है. आने वाले दिनों में बारिश और ठंड के असर से प्रदेश के मौसम में उतार-चढ़ाव बना रहने की संभावना है.

फिर आएगी तापमान में गिरावट: राजधानी जयपुर में बीते 24 घंटों के दौरान दिन और रात के तापमान में गिरावट दर्ज की गई है. न्यूनतम तापमान में करीब 2.1 डिग्री की गिरावट आई है. हालांकि उत्तरी हवाएं सक्रिय नहीं होने के कारण फिलहाल सर्दी से कुछ राहत बनी हुई है. बारिश के बाद तापमान में 2 से 4 डिग्री तक गिरावट आने की संभावना जताई जा रही है. 24 और 25 जनवरी को मौसम के मुख्यतः शुष्क रहने का अनुमान है, लेकिन इसके बाद 27-28 जनवरी को एक और पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से फिर से मौसम बदल सकता है.

मौसम विभाग के जयपुर केंद्र की रिपोर्ट के अनुसार, पिछले 24 घंटों में राज्य में मौसम शुष्क रहा. हालांकि कुछ स्थानों पर हल्का से मध्यम कोहरा दर्ज किया गया. अधिकतम तापमान पश्चिमी राजस्थान के बाड़मेर में 29.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जबकि न्यूनतम तापमान पूर्वी राजस्थान के करौली में 5.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ. पूर्वी राजस्थान में चित्तौड़गढ़ सबसे गर्म रहा, जहां अधिकतम तापमान 27.4 डिग्री सेल्सियस रहा. जयपुर में अधिकतम तापमान 25.0 और न्यूनतम 12.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया.

