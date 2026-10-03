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मानसून की विदाई के बाद बदला मौसम का मिजाज, पिलानी-श्रीगंगानगर में तापमान 40 डिग्री पार

जयपुर में अक्टूबर के महीने में कड़ाके की धूप ( ETV Bharat Jaipur )

जयपुर: राजस्थान में मानसून की विदाई के बाद मौसम का मिजाज तेजी से बदल रहा है. अक्टूबर की शुरुआत में दिन के समय तेज धूप और गर्मी का असर देखने को मिल रहा है, वहीं रात के तापमान में गिरावट से कई जिलों में हल्की सर्दी महसूस होने लगी है.प्रदेश के पश्चिमी हिस्सों में गर्मी का असर सबसे ज्यादा है. पिलानी और श्रीगंगानगर में दिन का तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच गया है, जबकि कई जिलों में रात का पारा 18 से 23 डिग्री के बीच दर्ज किया गया है. आने वाले दिनों में शुष्क मौसम के बीच दिन में गर्मी और रात में हल्की सर्दी का यह अंतर और स्पष्ट होने की संभावना है.