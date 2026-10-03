मानसून की विदाई के बाद बदला मौसम का मिजाज, पिलानी-श्रीगंगानगर में तापमान 40 डिग्री पार
अक्टूबर के दूसरे सप्ताह में पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से उत्तरी राजस्थान में बारिश की गतिविधियां देखने को मिल सकती हैं.
Published : October 3, 2026 at 3:51 PM IST
जयपुर: राजस्थान में मानसून की विदाई के बाद मौसम का मिजाज तेजी से बदल रहा है. अक्टूबर की शुरुआत में दिन के समय तेज धूप और गर्मी का असर देखने को मिल रहा है, वहीं रात के तापमान में गिरावट से कई जिलों में हल्की सर्दी महसूस होने लगी है.प्रदेश के पश्चिमी हिस्सों में गर्मी का असर सबसे ज्यादा है. पिलानी और श्रीगंगानगर में दिन का तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच गया है, जबकि कई जिलों में रात का पारा 18 से 23 डिग्री के बीच दर्ज किया गया है. आने वाले दिनों में शुष्क मौसम के बीच दिन में गर्मी और रात में हल्की सर्दी का यह अंतर और स्पष्ट होने की संभावना है.
पिलानी-श्रीगंगानगर में पारा 40 पार: पिलानी में अधिकतम तापमान 40.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि श्रीगंगानगर में पारा 40.1 डिग्री तक पहुंच गया. इसके अलावा जैसलमेर में 39.9, बाड़मेर में 39.6, चूरू में 39.3 और बीकानेर में 38.6 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज हुआ. जोधपुर में 38.2, फलौदी में 37.2, जालोर में 36.5, चित्तौड़गढ़ और जयपुर में 36.2 डिग्री सेल्सियस तापमान रहा.इस तरह अक्टूबर के शुरुआती दिनों में राजस्थान के पश्चिमी और उत्तरी हिस्सों में गर्मी का असर साफ दिखाई दे रहा है. दिन के समय तेज धूप के कारण लोगों को गर्मी का सामना करना पड़ रहा है, जबकि सूर्यास्त के बाद तापमान में गिरावट से मौसम कुछ राहत देने वाला हो जाता है.
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पिलानी में अक्टूबर का तापमान 26 साल बाद 40 डिग्री के पार: पिलानी में 2 अक्टूबर को दर्ज किया गया 40.2 डिग्री सेल्सियस तापमान अक्टूबर के लिहाज से खास रहा. उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, 20 अक्टूबर 2000 को पिलानी में 39.8 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया था. इस बार 40.2 डिग्री तापमान के साथ अक्टूबर में पिलानी में 40 डिग्री का आंकड़ा पार हो गया.
पांच जिलों में रात के तापमान में 2 से 3.6 डिग्री की गिरावट: दिन में गर्मी के बीच प्रदेश के कई हिस्सों में रात का मौसम ठंडा होने लगा है. पिछले 24 घंटे में जयपुर सहित पांच जिलों में न्यूनतम तापमान में करीब 2 से 3.6 डिग्री तक की गिरावट दर्ज की गई. नागौर में रात के तापमान में सबसे ज्यादा 3.6 डिग्री की गिरावट हुई. यहां न्यूनतम तापमान 19 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. जयपुर में न्यूनतम तापमान 23.2 डिग्री रहा, जो पिछले दिन के मुकाबले 2.6 डिग्री कम है. जोधपुर में 23.4 डिग्री और भीलवाड़ा में 18.4 डिग्री न्यूनतम तापमान दर्ज किया गया. सीकर में रात का तापमान 18 डिग्री रहा, जबकि पाली में 20.6 और कोटा में 22.4 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान दर्ज हुआ.
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सीकर में सामान्य से 4.5 डिग्री कम रहा रात का पारा: मौसम विभाग के अनुसार, न्यूनतम तापमान में सामान्य से सबसे ज्यादा गिरावट सीकर में दर्ज की गई. यहां रात का तापमान सामान्य से करीब 4.5 डिग्री सेल्सियस कम रहा. भीलवाड़ा, उदयपुर और नागौर समेत कई जिलों में भी रात के तापमान में गिरावट देखने को मिली है. इसके कारण प्रदेश में दिन और रात के तापमान में बड़ा अंतर देखने को मिल रहा है. दोपहर में तेज गर्मी और शाम के बाद अपेक्षाकृत ठंडे मौसम के कारण बदलाव साफ महसूस किया जा रहा है.
अक्टूबर के पहले सप्ताह में मौसम रहेगा शुष्क: मौसम विभाग के जयपुर केंद्र के निदेशक राधेश्याम शर्मा के अनुसार, अक्टूबर के पहले सप्ताह में राजस्थान के अधिकतर हिस्सों में मौसम शुष्क रहने की संभावना है. प्रदेश में आसमान मुख्य रूप से साफ रहने का अनुमान है. इस दौरान दिन का तापमान 30 से 40 डिग्री सेल्सियस, जबकि रात का तापमान 18 से 25 डिग्री के बीच रह सकता है.पश्चिमी राजस्थान में दिन के समय ज्यादा गर्मी बनी रह सकती है, जबकि पूर्वी और दक्षिणी राजस्थान के कई हिस्सों में रात के तापमान में गिरावट का दौर जारी रहने की संभावना है.
दूसरे सप्ताह में उत्तरी राजस्थान में बारिश के आसार: मौसम विभाग के अनुमान के मुताबिक, अक्टूबर के दूसरे सप्ताह में पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से उत्तरी राजस्थान में बारिश की गतिविधियां देखने को मिल सकती हैं. हालांकि, अभी प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में मौसम शुष्क रहने का अनुमान है.मौसम विभाग के अनुसार, अगले 48 घंटों में राजस्थान समेत पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के शेष हिस्सों से मानसून की वापसी के लिए परिस्थितियां अनुकूल हैं. इसके साथ ही जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और गुजरात के अधिकांश हिस्सों से भी मानसून की वापसी आगे बढ़ने के आसार हैं.
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