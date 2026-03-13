ETV Bharat / state

Weather Forecast : तापमान में उतार-चढ़ाव जारी, राजस्थान के कई जिलों में आंधी-बारिश की संभावना

राजधानी जयपुर में भी तापमान में बढ़ोतरी देखने को मिली, जहां अधिकतम तापमान 36.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. अजमेर में 35.6 डिग्री, अलवर में 36 डिग्री और सीकर में 34.5 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया.

कई शहरों में सामान्य से अधिक तापमान : मौसम विभाग के आंकड़ों के अनुसार प्रदेश के कई शहरों में अधिकतम तापमान सामान्य से 3 से 7 डिग्री तक अधिक दर्ज किया गया. कोटा में जहां तापमान 39.8 डिग्री रहा. वहीं, बाड़मेर में 39.4 डिग्री, फलोदी में 38.8 डिग्री और चित्तौड़गढ़ में 38.4 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया. इसके अलावा चूरू में 37.8 डिग्री, पिलानी में 37.7 डिग्री, जैसलमेर में 37.2 डिग्री और बीकानेर में 37 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड किया गया.

मौसम विभाग की ओर से जारी दैनिक मौसम रिपोर्ट के अनुसार बीते 24 घंटों के दौरान राज्य में मौसम मुख्य रूप से शुष्क रहा. इस अवधि में राज्य का सर्वाधिक तापमान कोटा में 39.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि न्यूनतम तापमान अंता (बारां) में 13.0 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया.

जयपुर: राजस्थान में मार्च के मध्य में मौसम में हल्का बदलाव देखने को मिल रहा है. राज्य के कई हिस्सों में दिन का तापमान सामान्य से अधिक बना हुआ है. हालांकि, पिछले 24 घंटों में अधिकतम तापमान में हल्की गिरावट भी दर्ज की गई है. मौसम विभाग के अनुसार फिलहाल प्रदेश के अधिकांश शहरों में अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से नीचे बना हुआ है और अगले एक सप्ताह तक हीटवेव से राहत मिलने की संभावना जताई गई है.

न्यूनतम तापमान में भी बढ़ोतरी : राज्य के कई हिस्सों में रात के तापमान में भी बढ़ोतरी दर्ज की गई. बाड़मेर में न्यूनतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस, फलोदी में 24.8 डिग्री और बीकानेर में 23 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया. वहीं, जवाई डैम (पाली) में भी न्यूनतम तापमान 23 डिग्री के आसपास दर्ज किया गया. दूसरी ओर पहाड़ी क्षेत्र माउंट आबू में तापमान अपेक्षाकृत कम रहा, जहां अधिकतम तापमान 28.1 डिग्री और न्यूनतम तापमान 14.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया.

पश्चिमी विक्षोभ से मौसम बदलेगा : मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश में एक सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से 14 मार्च को उत्तरी राजस्थान के कई जिलों में मौसम में बदलाव देखने को मिल सकता है. श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू और शेखावाटी क्षेत्र के जिलों में कहीं-कहीं मेघगर्जन के साथ तेज हवाएं चलने और हल्की बारिश या बूंदाबांदी होने की संभावना है. इस दौरान हवा की गति 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकती है.

इसके बाद 15 मार्च को अजमेर, जयपुर और भरतपुर संभाग के साथ-साथ शेखावाटी क्षेत्र, गंगानगर और हनुमानगढ़ जिलों में भी कहीं-कहीं मेघगर्जन के साथ हल्की आंधी और बूंदाबांदी की संभावना जताई गई है.

कई जिलों में येलो अलर्ट जारी : मौसम विभाग ने संभावित मौसम परिवर्तन को देखते हुए कई जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है. शनिवार को झुंझुनू, खैरथल-तिजारा, कोटपूतली-बहरोड़, चूरू, हनुमानगढ़ और श्रीगंगानगर जिलों में मेघगर्जन और तेज झोंकेदार हवाओं की चेतावनी दी गई है. वहीं, रविवार को राज्य के लगभग 23 जिलों में मेघगर्जन, बिजली गिरने और तेज हवाएं चलने की संभावना को देखते हुए येलो अलर्ट जारी किया गया है.

मार्च के अंत तक फिर सक्रिय होगा पश्चिमी विक्षोभ : मौसम विभाग की जयपुर केंद्र के निदेशक राधेश्याम शर्मा के अनुसार 19 से 21 मार्च के बीच एक और नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने की संभावना है. इसके प्रभाव से प्रदेश के कुछ हिस्सों में आंधी और हल्की बारिश की गतिविधियां दर्ज की जा सकती हैं. उनका कहना है कि फिलहाल अगले एक सप्ताह तक प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में अधिकतम तापमान 40 डिग्री से नीचे बना रहेगा, जिससे लोगों को तेज गर्मी और लू से राहत मिलने की उम्मीद है. हालांकि, मौसम में हो रहे इस बदलाव के कारण कहीं-कहीं धूलभरी आंधी और हल्की बारिश भी देखने को मिल सकती है.