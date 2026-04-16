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Weather Forecast : बाड़मेर का तापमान पहुंचा 42.8 डिग्री, 17 अप्रैल को तेज आंधी और हल्की बारिश की संभावना

वहीं, अधिकतम तापमान में 1 से 2 डिग्री सेल्सियस बढ़ोतरी होने की संभावना है. प्रदेश के अधिकांश भागों में तीन-चार दिन मौसम शुष्क रहेगा. हालांकि, 17 अप्रैल को एक कमजोर पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से जयपुर, भरतपुर और बीकानेर संभाग समेत आसपास के क्षेत्र में कहीं-कहीं पर मेघ गर्जन के साथ आंधी और तेज हवाएं 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने की संभावना है.

जयपुर मौसम केंद्र के निदेशक राधेश्याम शर्मा के मुताबिक पिछले 24 घंटे में प्रदेश में अधिकतम तापमान में 1 से 2 डिग्री सेल्सियस बढ़ोतरी दर्ज की गई है. सर्वाधिक अधिकतम तापमान बाड़मेर में 42.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है, जो की सामान्य से 3.8 डिग्री अधिक है. गुरुवार को अधिकांश भागों में मौसम शुष्क रहने की संभावना है.

आगामी तीन-चार दिन मौसम शुष्क रहने की संभावना है. हालांकि, 17 अप्रैल को एक कमजोर विक्षोभ के प्रभाव से जयपुर, भरतपुर और बीकानेर संभाग समेत आसपास के क्षेत्र में कहीं-कहीं मेघ गर्जन के साथ हल्की बारिश और तेज आंधी चलने की संभावना है.

जयपुर: प्रदेश में तापमान सामान्य से ऊपर दर्ज किया जा रहा है. पिछले 24 घंटे में प्रदेश के अधिकतम तापमान में 1 से 2 डिग्री सेल्सियस बढ़ोतरी दर्ज की गई है. प्रदेश में सबसे अधिकतम तापमान 42.8 डिग्री सेल्सियस बाड़मेर में दर्ज किया गया है. कहीं-कहीं पर हीट वेव की भी संभावना है.

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इसके साथ ही हल्की बारिश या बूंदाबांदी होने की भी संभावना है. पश्चिमी राजस्थान की कुछ भागों में आगामी दिनों में अधिकतम तापमान 41 से 43 डिग्री सेल्सियस दर्ज होने की संभावना है, जो कि सामान्य से तीन से चार डिग्री अधिक होगा.

अधिकतम तापमान : प्रदेश में अधिकतम तापमान की बात की जाए तो अजमेर में 38.8 डिग्री सेल्सियस, भीलवाड़ा में 39.5 डिग्री सेल्सियस, वनस्थली में 39.2 डिग्री सेल्सियस, अलवर में 39.4 डिग्री सेल्सियस, जयपुर में 39.2 डिग्री सेल्सियस, पिलानी में 40.4 डिग्री सेल्सियस, सीकर में 37.5 डिग्री सेल्सियस, कोटा में 41.1 डिग्री सेल्सियस, बूंदी में 40 डिग्री सेल्सियस, चित्तौड़गढ़ में 41.6 डिग्री सेल्सियस, डबोक में 39.5 डिग्री सेल्सियस, बाड़मेर में 42.8 डिग्री सेल्सियस, पाली में 40 डिग्री सेल्सियस, जैसलमेर में 41.7 डिग्री सेल्सियस और जोधपुर में 41.4 डिग्री सेल्सियस रहा.

वहीं, फलौदी में 41.6 डिग्री सेल्सियस, बीकानेर में 40.6 डिग्री सेल्सियस, चूरू में 40.6 डिग्री सेल्सियस, श्रीगंगानगर में 40.7 डिग्री सेल्सियस, धौलपुर में 39 डिग्री सेल्सियस, नागौर में 38.3 डिग्री सेल्सियस, टोंक में 39.5 डिग्री सेल्सियस, बारां में 40 डिग्री सेल्सियस, डूंगरपुर में 40.5 डिग्री सेल्सियस, हनुमानगढ़ में 37.2 डिग्री सेल्सियस, जालौर में 39.9 डिग्री सेल्सियस, सिरोही में 38.2 डिग्री सेल्सियस, सवाई माधोपुर में 39 डिग्री सेल्सियस, फतेहपुर में 39 डिग्री सेल्सियस और करौली में 39 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान दर्ज किया गया है.

भीषण गर्मी से लोगों का हाल बेहाल हो रहा है. तेज चिलचिलाती धूप में बाहर निकलना भी मुश्किल हो रहा है. सूर्य देव की तपिश भी तेज हो रही है. प्रदेश के कई जिलों में हीट वेव का येलो अलर्ट जारी किया गया है. आमजन को भी हीट वेव से बचने की सलाह दी गई है. तेज धूप और गर्मी में अनावश्यक बाहर निकलने से बचें. सिर पर छाता या कपड़े की छाया रखें. वहीं, जरूरी काम के लिए निकल रहे लोग भी गर्मी से बचने के लिए कई जतन कर रहे हैं. ठंडा पेयजल पदार्थ का भी सहारा ले रहे हैं. जबकि घरों और ऑफिस में कूलर एसी चलाकर गर्मी से राहत ली जा रही है.