ETV Bharat / state

Heatwave Warning: राजस्थान में बढ़ेगी गर्मी , IMD ने जारी किया 'टेंशन' वाला अलर्ट

पिलानी में 37.9°C, फलोदी में 37.8°C, जैसलमेर में 37.6°C, चित्तौड़गढ़ और बीकानेर में 37.4°C तापमान रिकॉर्ड किया गया. वहीं जोधपुर और वनस्थली में 37.0°C दर्ज किया गया. इसके अलावा चूरू में 36.9°C, दौसा में 36.5°C, कोटा और श्रीगंगानगर में 36.3°C तापमान दर्ज हुआ. राजधानी जयपुर में अधिकतम तापमान 35.8°C और अजमेर में 35.2°C दर्ज किया गया.

बाड़मेर सबसे गर्म, पारा 38.8 डिग्री तक पहुंचा : पिछले 24 घंटों के दौरान राज्य में सबसे अधिक तापमान बाड़मेर में 38.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से करीब 6.3 डिग्री अधिक है. इसके अलावा कई जिलों में भी तापमान तेजी से बढ़ रहा है. 5 मार्च को प्रदेश के कई शहरों में अधिकतम तापमान 35 से 38 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज किया गया.

जयपुर : मार्च की शुरुआत के साथ ही गर्मी ने प्रदेश में तेजी से असर दिखाना शुरू कर दिया है. राज्य के अधिकांश हिस्सों में न्यूनतम और अधिकतम तापमान सामान्य से 4 से 8 डिग्री सेल्सियस तक अधिक दर्ज किए जा रहे हैं. मौसम विभाग के अनुसार आने वाले दिनों में तापमान में और बढ़ोतरी होने की संभावना है, जिसके चलते प्रदेश के कुछ इलाकों में अगले दो सप्ताह के दौरान हीट वेव चलने की आशंका जताई गई है.

बाड़मेर 38.4°C पिलानी 37.9°C फलोदी 37.8°C जैसलमेर 37.6°C चित्तौड़गढ़ 37.4°C बीकानेर 37.4°C कोटा 36.3°C चूरू 36.9°C अजमेर 35.2°C जयपुर 35.8°C

20 से ज्यादा शहरों में 35 डिग्री के पार पारा : गुरुवार को प्रदेश के 20 से अधिक शहरों में अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस से ऊपर दर्ज किया गया. भीलवाड़ा, अलवर , कोटा और पिलानी सहित कई शहरों में तापमान में लगातार बढ़ोतरी देखी गई. तेज धूप और बढ़ती गर्मी के कारण दिन के समय लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है. हालांकि कुछ जिलों में रात का तापमान अभी भी 15 डिग्री सेल्सियस से नीचे दर्ज किया जा रहा है.

अरब सागर के ऊपर बना एंटी-साइक्लोनिक सिस्टम : मौसम विभाग के जयपुर केंद्र के निदेशक राधेश्याम शर्मा के अनुसार वर्तमान में अरब सागर के गुजरात से सटे हिस्से के ऊपर एक प्रति चक्रवाती (एंटी-साइक्लोनिक) परिसंचरण तंत्र सक्रिय है. इसके प्रभाव से राजस्थान में मौसम शुष्क बना हुआ है और अगले एक सप्ताह तक आसमान साफ रहने की संभावना है. इस दौरान तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक और बढ़ोतरी हो सकती है.

इसे भी पढ़ें: राजस्थान में बढ़ने लगी गर्मी की रफ्तार, 15 स्थानों पर तापमान 33 सेल्सियस पार

8 से 10 मार्च के बीच 40 डिग्री तक जा सकता है पारा : मौसम विभाग का अनुमान है कि आगामी एक सप्ताह के दौरान राज्य के अधिकांश भागों में अधिकतम तापमान सामान्य से 4 से 8 डिग्री अधिक बना रहेगा. वहीं दक्षिण-पश्चिमी राजस्थान के कुछ क्षेत्रों में 8 से 10 मार्च के बीच अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने की संभावना है. विभाग का कहना है कि अगर तापमान में इसी तरह बढ़ोतरी जारी रही तो अगले दो सप्ताह में पश्चिमी और दक्षिण-पश्चिमी राजस्थान के कई हिस्सों में हीट वेव की स्थिति बन सकती है. ऐसे में लोगों को दिन के समय तेज धूप से बचने, पर्याप्त पानी पीने और आवश्यक सावधानी बरतने की सलाह दी गई है. तेजी से बढ़ती गर्मी के संकेत बताते हैं कि इस साल प्रदेश में गर्मी का मौसम सामान्य से पहले और अधिक तीव्र हो सकता है. मार्च के शुरुआती दिनों में ही तापमान 38 डिग्री के आसपास पहुंचना आने वाले गर्म महीनों की चुनौती का संकेत माना जा रहा है.