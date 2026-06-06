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राजस्थान में आंधी-बारिश से थमा गर्मी का सितम, 8 जून के बाद फिर बढ़ेगी गर्मी, जानिए किस दिन होगी मानसून की एंट्री

फिलहाल प्रदेशवासियों को आंधी-बारिश के कारण गर्मी से राहत जरूर मिली है, लेकिन यह राहत ज्यादा दिन टिकने वाली नहीं है. मौसम विभाग के जयपुर केन्द्र के निदेशक राधेश्याम शर्मा ने साफ संकेत दिए हैं कि 8 जून के बाद फिर से तापमान में बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है. ऐसे में लोगों को आने वाले दिनों में बदलते मौसम के प्रति सतर्क रहने की जरूरत है.

जयपुर : राजस्थान में प्री-मानसून गतिविधियों ने मौसम का मिजाज पूरी तरह बदल दिया है. प्रदेश के कई जिलों में बीते 24 घंटों के दौरान तेज आंधी, मेघगर्जन और बारिश दर्ज की गई, जिससे भीषण गर्मी से जूझ रहे लोगों को बड़ी राहत मिली है. मौसम विभाग के अनुसार आगामी 2-3 दिनों तक प्रदेश के कई हिस्सों में आंधी-बारिश का दौर जारी रहेगा और करीब 25 जिलों में अलर्ट जारी किया गया है. आज दोपहर तक सीकर और जयपुर जिलों में कहीं-कहीं गरज-चमक के साथ अचानक तेज हवाएं , धूलभरी आंधी, वज्रपात और हल्की से मध्यम वर्षा की संभावना है.

आंधी - बारिश से मिली राहत : बीते चौबीस घंटे के दौरान बांसवाड़ा, बूंदी और झालावाड़ जिलों में कहीं-कहीं 3 इंच तक बारिश दर्ज की गई. वहीं चूरू और हनुमानगढ़ जिलों में ओलावृष्टि भी हुई. आंधी और बारिश के चलते प्रदेश के अधिकतम तापमान में करीब 5 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट दर्ज की गई है. जयपुर, दौसा, करौली, डूंगरपुर और नागौर समेत कई शहरों का तापमान 35 डिग्री सेल्सियस से नीचे पहुंच गया, जिससे लोगों को गर्मी से राहत मिली.

हालांकि, पश्चिमी राजस्थान में अभी भी गर्मी का असर पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है. बीते 24 घंटे में जैसलमेर प्रदेश का सबसे गर्म शहर रहा, जहां तापमान 42.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि 8 जून के बाद एक बार फिर पश्चिमी राजस्थान में गर्मी के तेवर तीखे हो सकते हैं और कुछ सीमावर्ती जिलों में तापमान 44 से 46 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने की संभावना है. इसके साथ ही हीटवेव चलने के भी आसार जताए गए हैं.

दो दर्जन जिलों में अलर्ट : मौसम विभाग के अनुसार वर्तमान में सक्रिय परिसंचरण तंत्र के कारण पूर्वी राजस्थान में मेघगर्जन और बारिश की गतिविधियां जारी रहेंगी, जबकि पश्चिमी हिस्सों में छिटपुट बूंदाबांदी देखने को मिल सकती है. अगले कुछ दिनों तक तेज हवाएं 40 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकती हैं. लोगों को आंधी-तूफान के दौरान सतर्क रहने की सलाह दी गई है.

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15 जून के बाद होगी मॉनसून की एंट्री : इस बीच मानसून को लेकर भी अच्छी खबर सामने आई है. मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार राजस्थान में मानसून 15 से 20 जून के बीच प्रवेश कर सकता है. इससे पहले प्री-मानसून बारिश का दौर अलग-अलग हिस्सों में जारी रहेगा. देशभर में मानसून 5 जुलाई तक पूरी तरह सक्रिय हो जाएगा, जबकि इसकी वापसी 13 सितंबर के आसपास शुरू होगी. पूर्वानुमान के अनुसार मानसून भारत की कुल वर्षा का लगभग 70 से 75 प्रतिशत हिस्सा लेकर आता है. यह प्रणाली हवाओं के दबाव में अंतर के कारण विकसित होती है, जिसमें हिंद महासागर से उठने वाली नम हवाएं अरब सागर और बंगाल की खाड़ी के रास्ते देश के विभिन्न हिस्सों में बारिश लाती हैं. वहीं, अल नीनो और ला नीना जैसे वैश्विक कारक भी मानसून को प्रभावित करते हैं. अल नीनो की स्थिति में प्रशांत महासागर का पानी सामान्य से अधिक गर्म हो जाता है, जिससे भारत में मानसून कमजोर पड़ सकता है. इसके विपरीत ला नीना की स्थिति में पानी ठंडा होता है, जिससे अच्छी बारिश की संभावना बढ़ जाती है.