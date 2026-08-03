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Weather Update: राजस्थान में मानसून की चाल हुई धीमी, जानें अब आपके इलाके में कैसा रहेगा मौसम

जैतारण में दो घंटे में 146 मिमी बारिश : ब्यावर जिले के जैतारण में रविवार को मानसून ने जोरदार असर दिखाया. सुबह शुरू हुई बारिश दोपहर तक मूसलाधार हो गई. सुबह 11 बजे से दोपहर 1 बजे के बीच करीब दो घंटे में 146 मिमी बारिश दर्ज की गई, जो लगभग 5.75 इंच के बराबर है. तेज बारिश के कारण शहर की सड़कें जलमग्न हो गईं. कई घरों और दुकानों में पानी घुस गया. प्रमुख चौराहों और सड़कों पर करीब 1 से 1.5 फीट तक पानी जमा होने से यातायात व्यवस्था भी प्रभावित हुई. आसपास के ग्रामीण इलाकों में भी बारिश का असर देखने को मिला.

आज इन इलाकों में बारिश की संभावना : मौसम विभाग के अनुसार सोमवार को ब्यावर, अजमेर, जयपुर, टोंक, भीलवाड़ा, डीडवाना-कुचामन, नागौर और अलवर जिलों तथा आसपास के क्षेत्रों में कहीं-कहीं मेघगर्जन के साथ बारिश हो सकती है. इस दौरान 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से अचानक तेज हवाएं चलने की संभावना भी जताई गई है. मध्य और पूर्वी राजस्थान के कुछ हिस्सों में अच्छी बारिश होने की संभावना है. डीडवाना, अजमेर, दक्षिणी सीकर, जयपुर, कोटपूतली, दौसा, दक्षिणी अलवर और उत्तरी करौली के कुछ हिस्सों में सुबह के समय बारिश की गतिविधियां देखने को मिल सकती हैं.

मौसम विभाग के जयपुर केंद्र निदेशक राधेश्याम शर्मा के अनुसार मानसून का पैटर्न अब दक्षिणी राजस्थान से धीरे-धीरे उत्तर और उत्तर-पूर्वी हिस्सों की ओर शिफ्ट होने की संभावना है. 3 से 5 अगस्त के दौरान मानसून ट्रफ के उत्तर की ओर खिसकने से जोधपुर, उदयपुर और कोटा संभाग में बारिश की गतिविधियों में कमी आ सकती है. इसके विपरीत बीकानेर, शेखावाटी, जयपुर और भरतपुर संभाग के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश होने के आसार हैं.

जयपुर : प्रदेश में पिछले कुछ दिनों से सक्रिय मानसून अब धीरे-धीरे कमजोर पड़ने लगा है. दक्षिण-पूर्वी राजस्थान के ऊपर बना वेल मार्क लो-प्रेशर एरिया कमजोर होकर लो-प्रेशर एरिया में बदल गया है. वर्तमान में यह सिस्टम दक्षिण-पश्चिमी राजस्थान के ऊपर बना हुआ है. इसके असर से प्रदेश में बारिश की गतिविधियों में कमी आने की संभावना है, हालांकि अगले कुछ दिनों तक कुछ इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश के साथ कहीं-कहीं भारी बारिश के दौर जारी रह सकते हैं.

3 अगस्त को दर्ज बारिश के आंकड़ों में जैतारण 161 मिमी के साथ सबसे ऊपर रहा. इसके बाद राजसमंद के गिलुंड में 78 मिमी, जोधपुर के कुड़ी भगतासनी में 76 मिमी, पाली के रोहट में 73 मिमी और नागौर के हरसौर, भीलवाड़ा के अरवर बांध में 70-70 मिमी बारिश दर्ज की गई. अजमेर के रूपनगढ़ में 66 मिमी, ब्यावर के रायपुर में 64 मिमी, जोधपुर के बावड़ी में 61 मिमी और भीलवाड़ा के जैतपुरा में 60 मिमी बारिश हुई. ब्यावर के गजनाई और अजमेर के सरवाड़ में 55-55 मिमी पानी दर्ज किया गया.

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कमजोर मानसून, बारिश के आंकड़े सामान्य से पीछे : इस बार प्रदेश में मानसून की स्थिति पिछले साल की तुलना में कमजोर नजर आ रही है. 2 अगस्त तक किसी भी जिले में 1 जून से अब तक की सामान्य बारिश का लक्ष्य पूरा नहीं हुआ है. पिछले साल इसी अवधि तक 20 जिले पूरे मानसून सीजन के लिए निर्धारित बारिश का आंकड़ा पार कर चुके थे. इस बार अब तक 6 जिलों में सामान्य से अधिक बारिश दर्ज हुई है, जबकि 17 जिलों में बारिश सामान्य श्रेणी में है. इसके विपरीत 18 जिले ऐसे हैं जहां बारिश सामान्य से कम रही है. इससे साफ है कि प्रदेश के बड़े हिस्से में मानसूनी बारिश का वितरण अपेक्षाकृत कमजोर रहा है.

प्रदेश में करीब 24 मिमी बारिश की कमी : 2 अगस्त तक राजस्थान में सामान्य बारिश 223.04 मिमी होनी चाहिए थी, जबकि वास्तविक बारिश 199.13 मिमी दर्ज हुई है. यानी प्रदेश में सामान्य की तुलना में करीब 24 मिमी बारिश कम हुई है. राजधानी जयपुर की स्थिति भी बेहतर नहीं है. 2 अगस्त तक जिले में सामान्य 278.51 मिमी के मुकाबले 216.83 मिमी बारिश दर्ज हुई. हालांकि अलग-अलग क्षेत्रों में बारिश का वितरण एक समान नहीं रहा है.

आसमान में छाए काले बादल (फोटो ईटीवी भारत जयपुर)

कई जिलों में पिछले साल से कम बारिश : मौजूदा सीजन में कई जिलों में पिछले साल की तुलना में बारिश कम हुई है. अजमेर में इस साल 438.91 मिमी के मुकाबले पिछले वर्ष इसी अवधि तक 556.67 मिमी बारिश हुई थी. ब्यावर में इस साल 453.13 मिमी बारिश दर्ज हुई, जबकि पिछले साल यह आंकड़ा 555.66 मिमी था.

डीडवाना-कुचामन, नागौर, टोंक, धौलपुर और सवाई माधोपुर में भी पिछले वर्ष की तुलना में इस बार बारिश कम रही है. करौली में दोनों साल के आंकड़े लगभग आसपास हैं. पश्चिमी राजस्थान के चूरू, हनुमानगढ़, श्रीगंगानगर, बालोतरा और जोधपुर में भी इस वर्ष बारिश पिछले साल के मुकाबले कम दर्ज की गई है. जयपुर में 2026 में अब तक 511.93 मिमी बारिश दर्ज की गई है, जबकि पिछले वर्ष इसी अवधि में 530.22 मिमी बारिश हुई थी. सीकर में भी पिछले वर्ष के 501.38 मिमी के मुकाबले इस बार 409.83 मिमी बारिश दर्ज की गई है.

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जयपुर में सामान्य से करीब 32 फीसदी कम बारिश : राजधानी जयपुर जिले में मानसून का प्रदर्शन इस बार कमजोर रहा है. 1 जून से 1 अगस्त तक जिले में सामान्य तौर पर 273.6 मिमी बारिश होती है, जबकि इस अवधि में केवल 186.1 मिमी बारिश दर्ज की गई. इस तरह बारिश सामान्य से करीब 32 फीसदी कम रही. हालांकि जिले के कुछ हिस्सों में अच्छी बारिश हुई है, लेकिन अधिकांश क्षेत्रों में मानसूनी गतिविधियां कमजोर रही हैं. शनिवार को भी जयपुर शहर और ग्रामीण इलाकों में कहीं-कहीं हल्की से मध्यम बारिश हुई. सांभर क्षेत्र में सबसे अधिक 25 मिमी बारिश दर्ज की गई.

आगे बदल सकता है बारिश का ट्रेंड : मौसम विभाग के अनुसार आने वाले दिनों में मानसून ट्रफ के उत्तर की ओर खिसकने से राजस्थान में बारिश का भौगोलिक पैटर्न बदल सकता है. दक्षिणी और दक्षिण-पश्चिमी हिस्सों में गतिविधियां कमजोर होने के साथ जयपुर, शेखावाटी, बीकानेर और भरतपुर संभाग के कुछ क्षेत्रों में बारिश बढ़ सकती है. हालांकि मानसून पूरी तरह निष्क्रिय नहीं होगा. अलग-अलग स्थानों पर गरज-चमक के साथ हल्की से मध्यम बारिश और कुछ इलाकों में भारी बारिश के दौर देखने को मिल सकते हैं. तेज हवाओं की संभावना को देखते हुए लोगों को मौसम के ताजा अपडेट पर नजर रखने की सलाह दी गई है.