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राजस्थान में अक्टूबर में मई जैसी गर्मी, 10 तारीख के बाद सक्रिय होगा वेस्टर्न डिस्टरबेंस तो बदलेगा मौसम

जयपुर में तेज धूप के कारण दिन में सड़कों पर आवाजाही कम रही ( ETV Bharat Jaipur )

जयपुर: राजस्थान में अक्टूबर की शुरुआत के साथ मौसम में ठंडक आने का इंतजार अभी खत्म नहीं हुआ है. प्रदेश के कई हिस्सों में दिन का तापमान सामान्य से ऊपर बना हुआ है और तेज धूप के कारण गर्मी का असर लगातार बढ़ रहा है. मंगलवार को पिलानी में अधिकतम तापमान 40.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो प्रदेश में सबसे अधिक रहा. वहीं, चूरू और श्रीगंगानगर में तापमान 39.7 डिग्री, बीकानेर में 39.4 डिग्री और फलोदी में 39 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया.