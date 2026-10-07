राजस्थान में अक्टूबर में मई जैसी गर्मी, 10 तारीख के बाद सक्रिय होगा वेस्टर्न डिस्टरबेंस तो बदलेगा मौसम
प्रदेश के पिलानी में मंगलवार को अधिकतम तापमान 40.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. 27 जिलों में दिन का तापमान 35 डिग्री के पार.
Published : October 7, 2026 at 1:19 PM IST
जयपुर: राजस्थान में अक्टूबर की शुरुआत के साथ मौसम में ठंडक आने का इंतजार अभी खत्म नहीं हुआ है. प्रदेश के कई हिस्सों में दिन का तापमान सामान्य से ऊपर बना हुआ है और तेज धूप के कारण गर्मी का असर लगातार बढ़ रहा है. मंगलवार को पिलानी में अधिकतम तापमान 40.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो प्रदेश में सबसे अधिक रहा. वहीं, चूरू और श्रीगंगानगर में तापमान 39.7 डिग्री, बीकानेर में 39.4 डिग्री और फलोदी में 39 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया.
मौसम विभाग के अनुसार फिलहाल प्रदेश में मौसम मुख्य रूप से शुष्क बना रहेगा. अगले कुछ दिनों में एक नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने की संभावना है. इसके प्रभाव से 10 से 12 अक्टूबर के बीच राजस्थान के उत्तर-पश्चिमी हिस्सों में मौसम में बदलाव देखने को मिल सकता है. इस दौरान बीकानेर संभाग और शेखावाटी के कुछ इलाकों में बादल छाने के साथ हल्की बारिश या बूंदाबांदी हो सकती है.
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27 जिलों में 35 डिग्री से अधिक तापमान: मंगलवार को प्रदेश के बड़ी संख्या में जिलों में दिन का तापमान 35 डिग्री सेल्सियस से ऊपर रहा. पिलानी सबसे गर्म रहा, जहां पारा 40.1 डिग्री तक पहुंच गया. चूरू और श्रीगंगानगर में 39.7 डिग्री, बीकानेर में 39.4 डिग्री, फलोदी में 39 डिग्री और अलवर में 38.5 डिग्री तापमान दर्ज किया गया. जैसलमेर में अधिकतम तापमान 38.1 डिग्री, बाड़मेर और चित्तौड़गढ़ में 37.2 डिग्री, जोधपुर में 36.7 डिग्री, जयपुर में 36.6 डिग्री और सीकर में 36.5 डिग्री रहा. अजमेर में 35.8 डिग्री, उदयपुर में 35.7 डिग्री और कोटा में 35.6 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया.
जयपुर में दिन में गर्मी, रात भी सामान्य से ज्यादा गर्म: राजधानी जयपुर में मंगलवार को मौसम साफ रहा और दिनभर तेज धूप के कारण गर्मी का असर महसूस किया गया. यहां अधिकतम तापमान 36.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ, जो सामान्य से करीब 2 डिग्री अधिक है. वहीं, न्यूनतम तापमान 25.6 डिग्री सेल्सियस रहा, जो सामान्य से 3.5 डिग्री अधिक है. मौसम विभाग के जयपुर केंद्र के निदेशक राधेश्याम शर्मा के अनुसार अगले कुछ दिनों तक जयपुर में मौसम मुख्य रूप से साफ और शुष्क रहने की संभावना है. इस दौरान अधिकतम तापमान करीब 37 डिग्री और न्यूनतम तापमान करीब 25 डिग्री के आसपास रह सकता है. हालांकि पश्चिमी विक्षोभ के गुजरने के बाद तापमान में कुछ गिरावट आने की संभावना है.
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10 अक्टूबर के बाद 2 से 3 डिग्री गिर सकता है तापमान: मौसम विभाग के अनुसार 10 अक्टूबर के बाद प्रदेश के तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक गिरावट आने की संभावना है. 10 से 12 अक्टूबर के दौरान नए पश्चिमी विक्षोभ का असर राजस्थान के उत्तर-पश्चिमी हिस्सों में देखने को मिल सकता है. बीकानेर संभाग और शेखावाटी के कुछ इलाकों में बादल छाने के साथ हल्की बारिश होने के आसार हैं. इसके अलावा बीकानेर और जयपुर संभाग में भी कुछ स्थानों पर बूंदाबांदी हो सकती है. हालांकि बारिश का असर व्यापक रहने की संभावना नहीं है. सिस्टम के आगे बढ़ने के बाद मौसम में हल्की ठंडक बढ़ सकती है और रात के तापमान में गिरावट शुरू होने की उम्मीद है.
माउंट आबू और सिरोही में सबसे ठंडी रात: प्रदेश में जहां कई शहरों में दिन का तापमान 38 से 40 डिग्री के आसपास बना हुआ है. पर्वतीय इलाकों में रात के तापमान में अपेक्षाकृत ठंडक है. माउंट आबू में न्यूनतम तापमान 15.9 डिग्री और सिरोही में 16 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. ये रात में प्रदेश में सबसे कम तापमान वाले प्रमुख स्थान रहे. मौसम में यह अंतर राजस्थान के अलग-अलग हिस्सों में बदलते मौसमी प्रभाव को दर्शा रहा है. मैदानी इलाकों में दिन के समय तेज गर्मी बनी हुई है, जबकि ऊंचाई वाले क्षेत्रों में रात के समय ठंडक महसूस होने लगी है.
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राजस्थान में 6 अक्टूबर का प्रमुख तापमान
- पिलानी: 40.1°C
- चूरू: 39.7°C
- श्रीगंगानगर: 39.7°C
- बीकानेर: 39.4°C
- फलोदी: 39.0°C
- अलवर: 38.5°C
- जैसलमेर: 38.1°C
- बाड़मेर: 37.2°C
- चित्तौड़गढ़: 37.2°C
- जोधपुर: 36.7°C
- जयपुर: 36.6°C
- सीकर: 36.5°C
- अजमेर: 35.8°C
- उदयपुर: 35.7°C
- कोटा: 35.6°C
अक्टूबर में सामान्य तौर पर मौसम में धीरे-धीरे ठंडक बढ़ने लगती है, लेकिन इस बार प्रदेश के कई हिस्सों में दिन का तापमान लगातार सामान्य से ऊपर बना हुआ है. अब 10 से 12 अक्टूबर के बीच संभावित पश्चिमी विक्षोभ से मौसम में बदलाव और तापमान में गिरावट का इंतजार है.