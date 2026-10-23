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24 अक्टूबर से सक्रिय होगा नया पश्चिमी विक्षोभ, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू और बीकानेर में येलो अलर्ट

मौसम भवन जयपुर ( ETV Bharat Jaipur )

जयपुर: राजस्थान में अक्टूबर का महीना बीतने को है, लेकिन प्रदेश से गर्मी की विदाई के बजाय ठंड की शुरुआत का इंतजार लंबा होता जा रहा है. दिन में तेज धूप और गर्मी का अहसास हो रहा है, वहीं रात के तापमान में भी अपेक्षित गिरावट नहीं आई है. इस बीच मौसम विभाग ने 24 अक्टूबर से प्रदेश में नए पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने की संभावना जताई है. इसके प्रभाव से उत्तरी और उत्तर-पूर्वी राजस्थान के कुछ हिस्सों में बारिश, मेघगर्जन और ओलावृष्टि हो सकती है. श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू और बीकानेर में बारिश और ओलावृष्टि को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है. मौसम में बदलाव का असर 25 अक्टूबर तक बीकानेर संभाग, शेखावाटी क्षेत्र और जयपुर संभाग के उत्तरी हिस्सों में देखने को मिल सकता है.

मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर के निदेशक राधेश्याम शर्मा के अनुसार, 23 अक्टूबर से प्रदेश के कुछ हिस्सों में नए पश्चिमी विक्षोभ का प्रभाव दिखाई देने की संभावना है. इसके कारण उत्तरी और उत्तर-पूर्वी राजस्थान में दोपहर बाद से बारिश की गतिविधियां शुरू हो सकती हैं. श्रीगंगानगर जिले में कहीं-कहीं हल्की से मध्यम बारिश के साथ मेघगर्जन और 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से अचानक तेज हवाएं चलने की संभावना जताई गई है.