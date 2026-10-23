24 अक्टूबर से सक्रिय होगा नया पश्चिमी विक्षोभ, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू और बीकानेर में येलो अलर्ट
आने वाले दिनों में पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव और उसके बाद तापमान में संभावित गिरावट से सुबह और रात के समय ठंडक बढ़ सकती है.
Published : October 23, 2026 at 1:10 PM IST
जयपुर: राजस्थान में अक्टूबर का महीना बीतने को है, लेकिन प्रदेश से गर्मी की विदाई के बजाय ठंड की शुरुआत का इंतजार लंबा होता जा रहा है. दिन में तेज धूप और गर्मी का अहसास हो रहा है, वहीं रात के तापमान में भी अपेक्षित गिरावट नहीं आई है. इस बीच मौसम विभाग ने 24 अक्टूबर से प्रदेश में नए पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने की संभावना जताई है. इसके प्रभाव से उत्तरी और उत्तर-पूर्वी राजस्थान के कुछ हिस्सों में बारिश, मेघगर्जन और ओलावृष्टि हो सकती है. श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू और बीकानेर में बारिश और ओलावृष्टि को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है. मौसम में बदलाव का असर 25 अक्टूबर तक बीकानेर संभाग, शेखावाटी क्षेत्र और जयपुर संभाग के उत्तरी हिस्सों में देखने को मिल सकता है.
मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर के निदेशक राधेश्याम शर्मा के अनुसार, 23 अक्टूबर से प्रदेश के कुछ हिस्सों में नए पश्चिमी विक्षोभ का प्रभाव दिखाई देने की संभावना है. इसके कारण उत्तरी और उत्तर-पूर्वी राजस्थान में दोपहर बाद से बारिश की गतिविधियां शुरू हो सकती हैं. श्रीगंगानगर जिले में कहीं-कहीं हल्की से मध्यम बारिश के साथ मेघगर्जन और 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से अचानक तेज हवाएं चलने की संभावना जताई गई है.
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इस मौसमी सिस्टम के प्रभाव से बीकानेर संभाग, शेखावाटी और जयपुर संभाग के उत्तरी इलाकों में मौसम बदल सकता है. कुछ स्थानों पर ओलावृष्टि की भी आशंका है. हालांकि, इसका असर पूरे प्रदेश में एक समान रहने की संभावना नहीं है. पश्चिमी विक्षोभ के गुजरने के बाद तापमान में गिरावट आ सकती है. मौसम विभाग के अनुसार, 29 अक्टूबर के आसपास प्रदेश में बारिश का एक और दौर आने की संभावना है.
जैसलमेर में 39 डिग्री तापमान, पश्चिमी राजस्थान में गर्मी बरकरार: पश्चिमी विक्षोभ के असर से पहले प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में मौसम शुष्क बना हुआ है. मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर के 23 अक्टूबर 2026 के मॉर्निंग बुलेटिन के अनुसार, पूर्वी राजस्थान में मौसम मुख्य रूप से शुष्क रहा, जबकि पश्चिमी राजस्थान के कुछ स्थानों पर मेघगर्जन के साथ हल्की बारिश दर्ज की गई. बीकानेर के देशनोक में सर्वाधिक 4.4 मिलीमीटर और बीकानेर शहर में 4 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई. प्रदेश में सबसे अधिक अधिकतम तापमान जैसलमेर में 39 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ. बाड़मेर में अधिकतम तापमान 38.6 डिग्री और जोधपुर में 37.3 डिग्री सेल्सियस रहा.
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पूर्वी राजस्थान में चित्तौड़गढ़ 35.2 डिग्री सेल्सियस के साथ सबसे गर्म रहा. वहीं, प्रदेश में सबसे कम न्यूनतम तापमान उदयपुर के डबोक में 14.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. जयपुर में अधिकतम तापमान 33.6 डिग्री और न्यूनतम तापमान 21.8 डिग्री सेल्सियस रहा. मौसम विभाग के आंकड़ों के मुताबिक अधिकांश संभागों में अधिकतम तापमान में कोई बड़ा बदलाव नहीं हुआ है. जयपुर संभाग में रात का तापमान सामान्य से ऊपर, जबकि कोटा संभाग में सामान्य से नीचे दर्ज किया गया. जोधपुर और बीकानेर संभाग में न्यूनतम तापमान सामान्य से काफी अधिक रहा.
अक्टूबर के 22 दिन बीते, फिर भी जयपुर में सर्दी का इंतजार: राजधानी जयपुर में अक्टूबर के 22 दिन बीतने के बावजूद रात के तापमान में वैसी गिरावट नहीं आई है, जैसी आमतौर पर इस समय देखने को मिलती है. उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, इन 22 दिनों में केवल एक बार न्यूनतम तापमान 20 डिग्री सेल्सियस से नीचे पहुंचा. 16 अक्टूबर को रात का तापमान 19.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था. इसके बाद पारे में फिर बढ़ोतरी हो गई.
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इस बार अक्टूबर में अधिकांश दिनों में रात का तापमान 20 से 25 डिग्री सेल्सियस के बीच बना रहा. पांच बार न्यूनतम तापमान 25 डिग्री या इससे अधिक दर्ज किया गया, जबकि 4 अक्टूबर को पारा 26 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया था. दिन का तापमान भी अधिकांश समय 30 से 36 डिग्री सेल्सियस के बीच रहा. ऐसे में दिन में गर्मी और रात में हल्की ठंडक का मिला-जुला असर देखने को मिल रहा है. पिछले वर्षों के आंकड़ों से तुलना करें तो अक्टूबर के अंतिम सप्ताह में रात का तापमान कई बार 15 डिग्री सेल्सियस या इससे नीचे पहुंच चुका है. इस बार न्यूनतम तापमान में गिरावट की रफ्तार धीमी रहने से गुलाबी सर्दी का इंतजार बढ़ गया है.
पिछले 10 साल के मुकाबले गर्म रही अक्टूबर की रातें: जयपुर में पिछले वर्षों के न्यूनतम तापमान के आंकड़े बताते हैं कि अक्टूबर के अंतिम सप्ताह में रातें पहले अधिक ठंडी हो जाती थीं. वर्ष 2019 में 27 अक्टूबर को न्यूनतम तापमान 11.7 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया था. इसके मुकाबले इस बार अक्टूबर के अधिकांश दिनों में रात का तापमान 20 डिग्री से ऊपर बना हुआ है. इन आंकड़ों से साफ है कि पिछले सालों में अक्टूबर के दौरान रात के तापमान में अच्छी गिरावट दर्ज की गई थी. इस बार अपेक्षाकृत गर्म रातें सर्दी की शुरुआत में देरी का संकेत दे रही हैं.
पिछले वर्षों में दर्ज न्यूनतम तापमान (डिग्री सेल्सियस में)के प्रमुख आंकड़े इस प्रकार हैं
- 27 अक्टूबर 2019 - 11.7
- 30 अक्टूबर 2021 - 15.2
- 24 अक्टूबर 2022 - 17.3
- 27 अक्टूबर 2023 - 18.4
- 16 अक्टूबर 2024 - 20.7
- 25 अक्टूबर 2025 - 17.8
कम बारिश और अलनीनो का असर, तापमान में गिरावट धीमी: प्रदेश में इस बार मानसून के दौरान कई इलाकों में सामान्य से कम बारिश दर्ज की गई. मौसम में इस बदलाव के पीछे कम बारिश के साथ अलनीनो के संभावित प्रभाव को भी एक कारण माना जा रहा है. हालांकि, तापमान पर इन कारकों का वास्तविक प्रभाव अलग-अलग मौसमी परिस्थितियों पर निर्भर करता है. मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार, 23 अक्टूबर से 5 नवंबर के बीच प्रदेश में सामान्य से कम बारिश होने की संभावना है. इस अवधि में अधिकतम तापमान 33 से 34 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है, जबकि न्यूनतम तापमान लगभग 19 डिग्री सेल्सियस रह सकता है. यह सामान्य से करीब एक से दो डिग्री कम रहने की संभावना है. 23 और 24 अक्टूबर को सक्रिय होने वाले पश्चिमी विक्षोभ के कारण कुछ क्षेत्रों में रात के तापमान में अस्थायी बढ़ोतरी भी हो सकती है. सिस्टम का असर समाप्त होने के बाद न्यूनतम तापमान में दो से तीन डिग्री सेल्सियस तक गिरावट आने की संभावना जताई गई है.
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दीपावली के आसपास बढ़ सकती है रात की ठंडक: प्रदेश में पिछले दिनों हुई बारिश के बाद कुछ स्थानों पर मौसम में बदलाव महसूस किया गया है. जयपुर सहित कई शहरों में रात के समय हल्की ठंडक बढ़ने लगी है. सीकर, पिलानी, टोंक और भीलवाड़ा जैसे शहरों में न्यूनतम तापमान 20 डिग्री सेल्सियस से नीचे दर्ज किया जा रहा है. वहीं, माउंट आबू में भी रातें अपेक्षाकृत ठंडी बनी हुई हैं. आने वाले दिनों में पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव और उसके बाद तापमान में संभावित गिरावट से सुबह और रात के समय ठंडक बढ़ सकती है. हालांकि, फिलहाल पूरे प्रदेश में तेज सर्दी शुरू होने के आसार नहीं हैं. ऐसे में दीपावली के आसपास मौसम कैसा रहेगा, यह आने वाले दिनों में पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता और तापमान में होने वाले बदलाव पर निर्भर करेगा.