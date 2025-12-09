ETV Bharat / state

Weather Report : 12 तारीख से सक्रिय होगा पश्चिमी विक्षोभ, जानिए मौसम का हाल

प्रदेश में मौसम को लेकर मौसम विभाग ने बड़ा अपडेट दिया है. यहां जानिए...

Rajasthan Weather Forecast
राजस्थान मौसम विभाग (ETV Bharat Jaipur)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : December 9, 2025 at 5:11 PM IST

जयपुर: राजस्थान में कड़ाके की ठंड का इंतजार कर रहे लोगों को मंगलवार को मौसम विभाग की ओर से अपडेट मिला है. विभाग के निदेशक राधेश्याम शर्मा के अनुसार फिलहाल शेखावाटी क्षेत्र में न्यूनतम तापमान 6-7 डिग्री चल रहा है, जो कि सामान्य के आसपास है. जबकि प्रदेश की बाकी हिस्सों में न्यूनतम तापमान 8 से 13 डिग्री दर्ज किया जा रहा है. मौसम विभाग की जयपुर केंद्र के पूर्वानुमान के मुताबिक आगामी 48 घंटे में न्यूनतम तापमान में हल्की गिरावट होगी और इसमें 1 से 2 डिग्री तक होने की संभावना है.

12 दिसंबर को सक्रिय होगा पश्चिमी विक्षोभ : मौसम विभाग ने राज्य में आगामी एक सप्ताह मौसम मुख्यतः शुष्क रहने की संभावना जताई है. राधेश्याम शर्मा के मुताबिक 12 दिसंबर को एक कमजोर पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होगा, जिसके कारण प्रदेश में आंशिक रूप से बादलों की आवाजाही देखने को मिलेगी. इस दौरान न्यूनतम तापमान में एक से दो डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी की संभावना होगी. अगले एक सप्ताह के दौरान राजस्थान में मौसम शुष्क बना रहेगा और तापमान में विशेष उतार-चढ़ाव नहीं होगा. जिसकी वजह से ज्यादातर इलाकों में शीत लहर से राहत बनी रहेगी.

राधेश्याम शर्मा ने क्या कहा, सुनिए... (Source : ANI)

जयपुर में तापमान सामान्य के ऊपर : मौसम विभाग की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक इस साल दिसंबर माह में भी सर्दी ने एहसास नहीं करवाया है. 9 दिसंबर आने के बाद भी राजधानी कड़ाके की ठंड नहीं दिखाई दी है. ऐसे में लोगों को सर्दी का इंतजार है. जयपुर में महज सुबह और शाम के वक्त हल्की सर्दी का एहसास हो रहा है. मंगवार सुबह राजधानी में न्यूनतम तापमान 12 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया. पूर्वानुमान के अनुसार अगले एक हफ्ते तक मौसम शुष्क बना रहेगा और पर सामान्य के आसपास रहेगी. हालांकि, बादलों की आवाजाही के बीच हल्की धुंध का एहसास होगा. इस दौरान अधिकतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस के आसपास रह सकता है.

सोमवार रात को सबसे सर्द रहा फतेहपुर : दिसंबर के दूसरे सप्ताह में फिलहाल प्रदेश में शेखावाटी इलाके में सर्दी का एहसास देखने को मिल रहा है. सोमवार रात को प्रदेश में सबसे कम तापमान फतेहपुर शेखावाटी में 3.7 डिग्री सेल्सियस रहा. इसके अलावा सीकर में 6.02, चूरू में 6.3, झुंझुनू में 7.5 और पिलानी में 8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. फतेहपुर के बाद नागौर में न्यूनतम तापमान 4.3 डिग्री और लूणकरणसर में 4.9 डिग्री सेल्सियस रहा है.

वहीं, दौसा में 5.3 और करौली में 5.9 डिग्री तापमान रहा. राजधानी जयपुर में न्यूनतम तापमान 11 डिग्री और अधिकतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस रिकार्ड किया गया. प्रदेश में भीलवाड़ा, अजमेर, अलवर, वनस्थली, चित्तौड़गढ़, डबोक, श्री गंगानगर, जालौर, सिरोही और पाली का न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस के भी नीचे रहा.

