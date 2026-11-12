राजस्थान में बदलेगा मौसम का मिजाज, 14 से 16 नवंबर तक बारिश के आसार, 2 से 4 डिग्री तक गिरेगा पारा
राजस्थान में नवंबर में भी गर्मी का असर बना हुआ है. 14 से 16 नवंबर के बीच बारिश और तापमान में गिरावट की संभावना है.
Published : November 12, 2026 at 1:47 PM IST
जयपुर: राजस्थान में नवंबर का आधा महीना बीतने को है, लेकिन प्रदेश में सर्दी का असर अभी तक अपेक्षित रूप से तेज नहीं हुआ है. प्रदेश के ज्यादातर इलाकों में दिन और रात का तापमान सामान्य से ऊपर बना हुआ है. पश्चिमी राजस्थान के कई जिलों में दिन के समय गर्मी का असर बरकरार है, जबकि सुबह और रात के समय हल्की ठंडक महसूस होने लगी है. हालांकि, अब मौसम में बदलाव के संकेत मिलने लगे हैं. मौसम विभाग के जयपुर केंद्र के निदेशक राधेश्याम शर्मा के मुताबिक, 14 और 15 नवंबर को पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से प्रदेश के कुछ हिस्सों में बादल छाने और हल्की बारिश होने की संभावना है. वहीं, 16 नवंबर से पश्चिमी राजस्थान में मौसम का मिजाज और बदल सकता है. इस दौरान तेज हवाओं के साथ मेघगर्जन और हल्की से मध्यम बारिश होने के आसार हैं. मौसम में बदलाव के चलते प्रदेश के तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस तक गिरावट होने की संभावना है, जिससे सर्दी का असर बढ़ेगा.
12 दिनों से सामान्य से ऊपर चल रहा तापमान: मौसम के आंकड़ों के अनुसार, नवंबर की शुरुआत से ही राजस्थान में अधिकतम और न्यूनतम तापमान सामान्य से अधिक बना हुआ है. पिछले करीब 12 दिनों से प्रदेश के कई इलाकों में तापमान में असामान्य बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है. अधिकांश स्थानों पर अधिकतम तापमान सामान्य से 2 से 4 डिग्री सेल्सियस ऊपर है, जबकि कई इलाकों में न्यूनतम तापमान भी सामान्य से 4 से 6 डिग्री सेल्सियस अधिक रिकॉर्ड किया जा रहा है. दक्षिण-पश्चिम राजस्थान के जोधपुर संभाग में गर्मी का असर सबसे ज्यादा देखने को मिल रहा है. बाड़मेर, जैसलमेर और आसपास के इलाकों में दिन के समय तापमान अधिक बना हुआ है. मौसम विभाग की 11 नवंबर की रिपोर्ट के अनुसार, बाड़मेर में अधिकतम तापमान 37 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था, जो प्रदेश में सर्वाधिक रहा. वहीं, चित्तौड़गढ़ में 36.2 डिग्री और जैसलमेर में 35.2 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड किया गया.
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रात के तापमान में गिरावट, फिर भी सर्दी का इंतजार: प्रदेश में दिन के समय गर्मी का असर बना हुआ है, लेकिन रात के तापमान में धीरे-धीरे गिरावट शुरू हो गई है. फतेहपुर और माउंट आबू में न्यूनतम तापमान 11.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. सीकर में रात का तापमान 12 डिग्री और भीलवाड़ा में 12.4 डिग्री सेल्सियस रहा. राजधानी जयपुर में भी रात के तापमान में गिरावट देखने को मिली है. बुधवार को न्यूनतम तापमान 1.9 डिग्री गिरकर 17 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच गया. हालांकि, यह अब भी सामान्य से 1.1 डिग्री अधिक है. वहीं, दिन में तेज धूप के कारण अधिकतम तापमान 30.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 0.1 डिग्री अधिक रहा. जयपुर में दिन और रात के तापमान में करीब 13.8 डिग्री का अंतर बना हुआ है. इसके चलते सुबह और देर रात हल्की सर्दी महसूस हो रही है, जबकि दोपहर में धूप के कारण गर्मी का अहसास बना रहता है.
14 और 15 नवंबर को पश्चिमी विक्षोभ का असर: मौसम विभाग के जयपुर केंद्र के निदेशक राधेश्याम शर्मा के अनुसार, प्रदेश में 14 नवंबर से एक नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने की संभावना है. इसके प्रभाव से पश्चिमी राजस्थान के जोधपुर संभाग के कुछ जिलों में बादलों की आवाजाही रहेगी. इस दौरान बिजली चमकने और मेघगर्जन के साथ कहीं-कहीं हल्की बारिश हो सकती है. 15 नवंबर तक पश्चिमी विक्षोभ का असर देखने को मिल सकता है. वहीं, 14 नवंबर को पूर्वी राजस्थान के कुछ हिस्सों में भी इसके प्रभाव से मौसम में बदलाव के आसार हैं. उत्तरी राजस्थान के शेखावाटी क्षेत्र में भी बादलों की आवाजाही हो सकती है. मौसम विभाग के अनुसार, इस मौसमी गतिविधि के बाद प्रदेश के तापमान में 3 से 4 डिग्री सेल्सियस तक गिरावट आने की संभावना है.
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16 नवंबर से बारिश और तेज हवाओं के आसार: मौसम के पूर्वानुमान के अनुसार, 16 नवंबर से पश्चिमी राजस्थान के कुछ हिस्सों में एक बार फिर मौसमी गतिविधियां तेज हो सकती हैं. बंगाल की खाड़ी में विकसित हो रहा नया मौसमी सिस्टम इसका कारण बन सकता है. इसके प्रभाव से पश्चिमी राजस्थान के कुछ इलाकों में तेज हवाओं के साथ मेघगर्जन और हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है. इस बदलाव के चलते प्रदेश के तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस तक गिरावट आ सकती है. इससे पिछले कई दिनों से सामान्य से अधिक बने तापमान से राहत मिलने के साथ ही सर्दी का असर बढ़ने की उम्मीद है. हालांकि, बारिश का प्रभाव किन जिलों में कितना रहेगा, यह आने वाले दिनों में मौसम प्रणाली की स्थिति पर निर्भर करेगा.
अल नीनो और इंडियन ओशन डाइपोल का असर: राजस्थान में नवंबर के दौरान तापमान सामान्य से अधिक बने रहने के पीछे वैश्विक मौसमी परिस्थितियों को भी एक कारण माना जा रहा है. इनमें प्रशांत महासागर में अल नीनो की परिस्थितियां और हिंद महासागर में इंडियन ओशन डाइपोल (IOD) की न्यूट्रल स्थिति शामिल हैं. विशेषज्ञों के अनुसार, प्रशांत महासागर के पूर्वी हिस्से में समुद्री सतह के तापमान में असामान्य बढ़ोतरी का असर वैश्विक वायुमंडलीय परिसंचरण और हवाओं के पैटर्न पर पड़ सकता है. अल नीनो की परिस्थितियां मानसून के साथ-साथ सर्दियों के मौसम को भी प्रभावित कर सकती हैं.
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इसका असर राजस्थान में मानसून के दौरान और अक्टूबर में भी देखने को मिला, जब प्रदेश के कई हिस्सों में तापमान सामान्य से अधिक बना रहा. नवंबर में भी दिन और रात के तापमान में इसी तरह की बढ़ोतरी जारी है. मौसम विशेषज्ञों का मानना है कि अल नीनो का प्रभाव आगामी सर्दियों में भी दिखाई दे सकता है. इससे पश्चिमी विक्षोभ की आवृत्ति और तीव्रता प्रभावित होने की आशंका है. इसके चलते कुछ इलाकों में बारिश कम होने और तापमान सामान्य से अधिक रहने जैसी परिस्थितियां बन सकती हैं. फिलहाल प्रदेश में अगले कुछ दिनों तक मौसम मुख्य रूप से शुष्क रहने की संभावना है. इसके बाद पश्चिमी विक्षोभ और अन्य मौसमी प्रणालियों के प्रभाव से मौसम में बदलाव देखने को मिल सकता है. तापमान में गिरावट के साथ सुबह और रात की ठंडक बढ़ने के आसार हैं.
राजस्थान में नवंबर में भी गर्मी
- 12 दिनों से सामान्य से ऊपर चल रहा तापमान.
- अधिकतम तापमान सामान्य से 2-4 डिग्री ज्यादा.
- कई इलाकों में न्यूनतम तापमान 4-6 डिग्री ज्यादा.
- 11 नवंबर को बाड़मेर में 37 डिग्री तापमान दर्ज.
14 से 16 नवंबर तक मौसम में बदलाव
- 14-15 नवंबर को पश्चिमी विक्षोभ का असर.
- पश्चिमी राजस्थान में बादल छाने और हल्की बारिश के आसार.
- 16 नवंबर से तेज हवाओं के साथ बारिश की संभावना.
- तापमान में 2-4 डिग्री तक गिरावट संभव.
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