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राजस्थान में बदलेगा मौसम का मिजाज, 14 से 16 नवंबर तक बारिश के आसार, 2 से 4 डिग्री तक गिरेगा पारा

मौसम भवन, जयपुर ( ETV Bharat GFX )

जयपुर: राजस्थान में नवंबर का आधा महीना बीतने को है, लेकिन प्रदेश में सर्दी का असर अभी तक अपेक्षित रूप से तेज नहीं हुआ है. प्रदेश के ज्यादातर इलाकों में दिन और रात का तापमान सामान्य से ऊपर बना हुआ है. पश्चिमी राजस्थान के कई जिलों में दिन के समय गर्मी का असर बरकरार है, जबकि सुबह और रात के समय हल्की ठंडक महसूस होने लगी है. हालांकि, अब मौसम में बदलाव के संकेत मिलने लगे हैं. मौसम विभाग के जयपुर केंद्र के निदेशक राधेश्याम शर्मा के मुताबिक, 14 और 15 नवंबर को पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से प्रदेश के कुछ हिस्सों में बादल छाने और हल्की बारिश होने की संभावना है. वहीं, 16 नवंबर से पश्चिमी राजस्थान में मौसम का मिजाज और बदल सकता है. इस दौरान तेज हवाओं के साथ मेघगर्जन और हल्की से मध्यम बारिश होने के आसार हैं. मौसम में बदलाव के चलते प्रदेश के तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस तक गिरावट होने की संभावना है, जिससे सर्दी का असर बढ़ेगा.