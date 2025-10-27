ETV Bharat / state

पश्चिमी विक्षोभ ने बदला राजस्थान का मौसम , IMD का आया अलर्ट, जानें आज किन इलाकों में होगी बारिश

मौसम विभाग के अनुसार पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से दक्षिण-पूर्वी राजस्थान में बारिश होगी.

मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर
मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर (फोटो ईटीवी भारत जयपुर)
Published : October 27, 2025 at 10:25 AM IST

जयपुर : प्रदेश में एक बार फिर मौसम ने करवट ले ली है. पश्चिमी विक्षोभ के चलते अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में बने सिस्टम के कारण अगले दो दिनों तक प्रदेश के कई हिस्सों में तेज बारिश का दौर चलने की संभावना जताई गई है. मौसम विभाग ने 27 और 28 अक्टूबर को प्रदेश के 11 जिलों में भारी से अति भारी बारिश , जबकि 27 जिलों में हल्की से मध्यम बरसात का अलर्ट जारी किया है. बारिश के साथ प्रदेश में सर्दी बढ़ने की भी संभावना है.

मौसम विभाग के जयपुर केंद्र के निदेशक राधेश्याम शर्मा ने बताया कि राजधानी में सोमवार और मंगलवार को हल्की से मध्यम बारिश, कोटा और उदयपुर में मध्यम से तेज बारिश, जबकि अजमेर, भरतपुर और जोधपुर में बादलों के साथ रिमझिम बरसात हो सकती है. इससे पहले रविवार को कई जिलों में तापमान में पहले ही गिरावट दर्ज की गई, नागौर में न्यूनतम तापमान 12.7 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया. मौसम विभाग का कहना है कि 27 से 28 अक्टूबर को उदयपुर, कोटा, अजमेर, जोधपुर, जयपुर और भरतपुर संभागों में मध्यम से तेज बारिश होगी. इन दिनों बादल छाए रहेंगे और तापमान में 3 से 4 डिग्री तक गिरावट दर्ज की जा सकती है. 29 और 30 अक्टूबर को भी दक्षिणी जिलों में हल्की बारिश का दौर जारी रहने की संभावना है.

पश्चिमी विक्षोभ से बदला मौसम : मौसम विभाग के अनुसार, बंगाल की खाड़ी में बना अवदाब अब तीव्र होकर गहरे अवदाब में बदल गया है और अगले 24 घंटों में यह चक्रवाती तूफान में परिवर्तित हो सकता है. इसके 28 अक्टूबर को आंध्र प्रदेश तट से टकराने की संभावना है. वहीं, अरब सागर के मध्य-पूर्वी भाग में भी एक अन्य अवदाब सक्रिय हो रहा है. इन दोनों तंत्रों के असर से राजस्थान में आज से 29 अक्टूबर तक मौसम सक्रिय रहेगा. दक्षिणी और पूर्वी राजस्थान के जिलों में 27 और 28 अक्टूबर को सबसे ज्यादा असर देखने को मिलेगा, जब कई स्थानों पर मेघगर्जन और बिजली गिरने के साथ भारी बारिश हो सकती है.

शहरों में भी बदल गया मौसम : सोमवार सुबह 10:00 बजे तक राजधानी जयपुर में सूरज के दर्शन नहीं हुए और शहर बादलों की आगोश में लिपटा रहा. कोटा शहर में देर रात से बारिश जारी है, जिससे सर्दी का अहसास बढ़ गया है. टोंक जिले के उनियारा उपखंड में अलसुबह से बारिश शुरू हो गई. उधर बांसवाड़ा में आसमान में घने बादल छाए हैं और सुबह से रुक-रुककर बारिश हो रही है. बूंदी में भी मौसम विभाग की चेतावनी के बाद लगातार रिमझिम से लेकर तेज बारिश दर्ज हो रही है. बीकानेर में भी बादल छाए हुए हैं, हालांकि यहां अभी हल्की बरसात की संभावना जताई गई है.

7 जिलों में अति भारी बारिश की चेतावनी : मौसम विभाग ने बूंदी, चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर, कोटा, प्रतापगढ़, सलूंबर और उदयपुर जिलों में अति भारी बारिश के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है. इन जिलों में कई इलाकों में तीव्र बारिश और आंधी के साथ बिजली गिरने की संभावना है. कोटा और उदयपुर में सबसे ज्यादा वर्षा दर्ज होने की उम्मीद जताई गई है.

येलो अलर्ट : 20 जिलों में मध्यम से भारी बारिश की संभावना जताई गई है. इसके अलावा, मौसम विभाग ने बांसवाड़ा, बारां, भीलवाड़ा, झालावाड़, राजसमंद, सवाई माधोपुर और सिरोही समेत 20 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया है. अजमेर, भरतपुर, दौसा, जयपुर, टोंक, बाड़मेर, जालौर और पाली जैसे जिलों में मेघगर्जन, बिजली गिरने और हल्की से मध्यम बारिश के आसार हैं.

जयपुर में छाया बादल
जयपुर में छाया बादल (फोटो ईटीवी भारत जयपुर)

किसानों के लिए मुश्किलें बढ़ीं : बारिश का सबसे ज्यादा असर किसानों पर पड़ रहा है. बारां, बूंदी और टोंक जिलों में देर रात से बारिश का दौर जारी है. जिसके कारण धान की फसल खलिहानों में भीग रही है, जिससे खराब होने का खतरा बढ़ गया है. वहीं, जिन किसानों ने गेहूं की बुवाई शुरू कर दी थी, उन्हें बीज खराब होने की चिंता सता रही है. गोगुंदा (उदयपुर), कपासन (चितौड़गढ़) और प्रतापगढ़ में लगातार बारिश से तापमान में 4 तक डिग्री तक गिरावट दर्ज हुई है. खेतों में कटी पड़ी मक्का और सोयाबीन की फसलें भींगने से नुकसान की आशंका है. मौसम विभाग ने किसानों को सलाह दी है कि वे फसलों और उपज को सुरक्षित स्थानों पर रखें , ताकि बारिश से नुकसान न हो. साथ ही, बिजली गिरने की संभावना के चलते खुले स्थानों पर खड़े होने या मोबाइल फोन के इस्तेमाल से बचने की हिदायत दी गई है.

