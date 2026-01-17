प्रदेश में आज से आएगा मौसम में बदलाव, इस दिन से एक्टिव होगा वेस्टर्न डिस्टरबेंस, पढ़ें IMD अपडेट
राज्य के उत्तर-पश्चिम के जिलों में हल्के बादल छा सकते हैं.
Published : January 17, 2026 at 9:50 AM IST
जयपुर: प्रदेश में मौसम एक बार फिर करवट लेने जा रहा है. मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर के अनुसार आज 17 जनवरी से राज्य में एक हल्के प्रभाव का पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने की संभावना है. इस सिस्टम के असर से बीकानेर और जयपुर संभाग के क्षेत्रों में ऊंचाई पर हल्के बादल छा सकते हैं. साथ ही न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ोतरी होने की संभावना जताई गई है. इसके चलते सुबह-शाम सर्दी का असर कुछ कम हो सकता है.
मौसम विभाग के मुताबिक 17 से 21 जनवरी तक राज्य में मौसम सामान्य रहने की संभावना है. इस दौरान हवाएं उत्तरी दिशा से चलेंगी और तापमान सामान्य के आसपास बना रहेगा. इस अवधि में पाला पड़ने की संभावना नहीं है. दिन में धूप निकलने से लोगों को शीतलहर से राहत मिलती रहेगी. पूर्वानुमान के मुताबिक जनवरी के आखिर तक प्रदेश में सर्दी के उतार-चढ़ाव का दौर जारी रहेगा. हालांकि ठिठुरन जैसे हालात बनने की संभावना कम है.
22 जनवरी से एक्टिव होगा वेस्टर्न डिस्टरबेंस : मौसम विभाग के जयपुर केंद्र के निदेशक राधेश्याम शर्मा का कहना है कि 22 से 24 जनवरी के बीच एक और मजबूत पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने की संभावना है. इस सिस्टम का असर राजस्थान में ज्यादा देखने को मिल सकता है. इसके चलते राज्य के कुछ हिस्सों में हल्की बारिश या बूंदाबांदी हो सकती है. उत्तरी और पश्चिमी राजस्थान में मावठ पड़ने के भी आसार हैं. वहीं 22 और 23 जनवरी को बादलों की आवाजाही बढ़ेगी और हवाओं की दिशा पश्चिमी व दक्षिण-पश्चिमी हो सकती है.
पूर्वानुमान के अनुसार 22 से 28 जनवरी के बीच राजस्थान के कई हिस्सों में अच्छी बारिश की संभावना जताई जा रही है. कुछ स्थानों पर हल्की बारिश, बूंदाबांदी और कहीं-कहीं ओलावृष्टि भी हो सकती है. उत्तर भारत के पर्वतीय क्षेत्रों में हिमपात की संभावना है, जिसका असर मैदानी इलाकों में मौसम पर पड़ेगा. इस दौरान कोहरे का असर भी देखने को मिल सकता है.
अधिकतम तापमान में होने लगा इजाफा : मौसम विभाग के जयपुर केंद्र के अनुसार बीते 24 घंटों के दौरान राज्य में मौसम शुष्क रहा और अधिकतम तापमान 21 से 30 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज किया गया. सबसे अधिक अधिकतम तापमान बाड़मेर और जोधपुर में करीब 29.6 से 29.7 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया.