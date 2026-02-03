ETV Bharat / state

राजस्थान में एक बार फिर बारिश की चेतावनी, कोटा व उदयपुर संभाग में IMD का येलो अलर्ट

पश्चिमी विक्षोभ के असर से हाड़ौती अंचल में मौसम का मिजाज बदला रहा. कोटा शहर में बादल छाए रहे. जिले के सुल्तानपुर क्षेत्र में बारिश हुई, जबकि मंडाना और केबलनगर में बारिश के साथ ओलावृष्टि भी दर्ज की गई. दोपहर बाद तेज हवाओं के साथ बारिश का दौर शुरू हुआ, जो रुक–रुक कर शाम तक जारी रहा. तेज हवाओं के कारण कई खेतों में फसलें गिर गईं. पटवार मंडल डोल्या के ग्राम डोल्या, उदपुरिया, भगवानपुरा, सबलपुरा और मोतीपुरा में भी ओलावृष्टि की सूचना मिली है.

जयपुर : पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से राजस्थान के मौसम में एक बार फिर बदलाव देखने को मिल रहा है. मौसम विभाग के जयपुर केंद्र के निदेशक राधेश्याम शर्मा के अनुसार दक्षिण–पूर्वी राजस्थान के कोटा और उदयपुर संभाग सहित आसपास के क्षेत्रों में आगामी 2 से 3 दिनों तक मेघगर्जन के साथ हल्की से मध्यम बारिश की गतिविधियां जारी रह सकती हैं. वहीं राज्य के शेष अधिकांश हिस्सों में मौसम मुख्यतः शुष्क बने रहने की संभावना जताई गई है.

कहीं ओलावृष्टि तो कहीं घना कोहरा : मौसम विभाग ने बताया है कि कोटा और उदयपुर संभाग के कुछ इलाकों में कहीं–कहीं ओलावृष्टि भी हो सकती है. इसके साथ ही राज्य के उत्तर–पश्चिमी और पूर्वी भागों में आगामी दो से तीन दिनों के दौरान कहीं–कहीं घना कोहरा दर्ज होने की संभावना है. इसे देखते हुए लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है. मौसम विभाग में आज सुबह बारां, कोटा, झालावाड़, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ जिलों और आसपास के क्षेत्रों में मेघगर्जन के साथ हल्की वर्षा, आकाशीय बिजली गिरने और 20 से 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की संभावना है. मौसम विभाग ने इन सभी जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है.

पिछले 24 घंटे का मौसम हाल : प्रदेश में फिलहाल मौसम ज्यादातर शुष्क बना हुआ है, हालांकि पूर्वी राजस्थान में आज सुबह कहीं-कहीं घना कोहरा दर्ज किया गया. बीते 24 घंटों के दौरान पूर्वी राजस्थान के कुछ हिस्सों में हल्की बारिश हुई. सर्वाधिक बारिश डग (झालावाड़) में 9.0 मिलीमीटर दर्ज की गई. राज्य में अधिकतम तापमान बाड़मेर में 28.5 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान नागौर में 5.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया.

इसे भी पढ़ें: मावठ की बारिश में भीगा जयपुर, शेखावाटी में गिरे ओले, इन जिलों के मौसम पर IMD की बड़ी भविष्यवाणी

राजधानी जयपुर के मौसम की बात करें तो सुबह की वक्त यहां हल्का कोहरा देखने को मिला. सुबह के वक्त ठंडी हवाओं के कारण मौसम में ठिठुरन का एहसास रहा. यहां न्यूनतम तापमान 11.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, वहीं सीकर जिले के फतेहपुर क्षेत्र में सर्दी का असर और तेज हो गया है. फतेहपुर कस्बे और आसपास के इलाकों में घना कोहरा छाया रहा, जिससे वाहन चालकों को हेडलाइट जलाकर आवागमन करना पड़ा. तापमान में गिरावट दर्ज की गई है. फतेहपुर में न्यूनतम तापमान 5.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जबकि एक दिन पहले यह 12.4 डिग्री सेल्सियस था. यह जानकारी फतेहपुर कृषि अनुसंधान केंद्र की ओर से दी गई.

मौसम विभाग ने बारिश, ओलावृष्टि, तेज हवाओं और कोहरे को देखते हुए किसानों, वाहन चालकों और आमजन को सतर्क रहने की अपील की है, खासकर सुबह और रात के समय यात्रा करने वालों को विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी गई है.