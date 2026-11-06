दीपावली के बाद राजस्थान में दिन के पारे में दो डिग्री बढ़ोतरी के आसार , जानें IMD का 14 दिनों का वेदर अपडेट
प्रदेश में अगले 2 सप्ताह मौसम शुष्क रहने के साथ ही तापमान में इजाफा होने की संभावना है.
Published : November 6, 2026 at 8:43 AM IST
जयपुर : प्रदेश में नवंबर की शुरुआत के साथ ही मौसम का मिजाज बदलने लगा है. प्रदेश के ज्यादातर हिस्सों में अब मौसम शुष्क रहने की संभावना है. मौसम विभाग ने अगले दो सप्ताह यानी 6 से 19 नवंबर तक के लिए जारी विस्तारित मौसम पूर्वानुमान में प्रदेश के ज्यादातर हिस्सों में सामान्य से कम बारिश होने का अनुमान जताया है. वहीं, अधिकतम तापमान में भी बदलाव देखने को मिल सकता है. आगामी एक सप्ताह के दौरान तापमान में खास बदलाव की संभावना नहीं है, लेकिन पहले और दूसरे सप्ताह में प्रदेश के अधिकांश स्थानों पर अधिकतम तापमान सामान्य से 1 से 2 डिग्री सेल्सियस अधिक रह सकता है.
मौसम केंद्र जयपुर के निदेशक राधेश्याम शर्मा की ओर से जारी रिपोर्ट के अनुसार, पिछले सप्ताह प्रदेश में हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश दर्ज की गई. हालांकि, बारिश का वितरण असमान रहा. पूर्वी राजस्थान में सामान्य से करीब चार गुना ज्यादा बारिश हुई, जबकि पश्चिमी राजस्थान पूरी तरह शुष्क रहा. मौसम विभाग के आंकड़ों के अनुसार, 30 अक्टूबर से 5 नवंबर के बीच पूरे राजस्थान में 1.9 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई, जबकि इस अवधि का सामान्य औसत 0.9 मिलीमीटर है. इस तरह प्रदेश में सामान्य से 115 फीसदी ज्यादा बारिश हुई.
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पूर्वी राजस्थान में 398% अधिक बारिश, पश्चिमी राजस्थान में सूखा : पिछले सप्ताह बारिश के आंकड़ों में पूर्वी और पश्चिमी राजस्थान के बीच बड़ा फर्क देखने को मिला. पूर्वी राजस्थान में 4.2 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई, जबकि सामान्य औसत 0.8 मिलीमीटर है. इस तरह यहां सामान्य से 398 प्रतिशत अधिक बारिश हुई. इसके विपरीत पश्चिमी राजस्थान में बारिश का आंकड़ा शून्य रहा, जबकि सामान्य तौर पर इस अवधि में 0.9 मिलीमीटर बारिश होती है. इस तरह पश्चिमी राजस्थान में सामान्य से 100 फीसदी कम बारिश दर्ज की गई. इस दौरान पूर्वी राजस्थान के कई जिलों में सामान्य से अधिक बारिश की स्थिति दिखाई गई है, जबकि पश्चिमी राजस्थान के अधिकांश जिलों में बारिश नहीं होने से मौसम शुष्क बना रहा.
अगले दो सप्ताह अधिकांश इलाकों में बारिश के आसार कम : मौसम केंद्र जयपुर के पूर्वानुमान के अनुसार, 6 से 12 नवंबर के पहले सप्ताह के दौरान प्रदेश के अधिकांश भागों में मौसम मुख्य रूप से शुष्क रहने की संभावना है. वहीं, 13 से 19 नवंबर के दूसरे सप्ताह में भी प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में बारिश सामान्य से कम रहने का अनुमान है. यानी नवंबर के अगले दो सप्ताह में प्रदेश में बारिश की गतिविधियां सीमित रहने के आसार हैं. मौसम विभाग की रिपोर्ट के अनुसार, उत्तर हरियाणा और आसपास के इलाके में बना ऊपरी हवा का चक्रवाती परिसंचरण दक्षिण-पश्चिम उत्तराखंड के ऊपर 1.5 से 4.5 किलोमीटर की ऊंचाई के बीच स्थित रहा. इसके अलावा मध्य क्षोभमंडलीय पश्चिमी हवाओं में एक ट्रफ के रूप में पश्चिमी विक्षोभ भी सक्रिय रहा. हालांकि, मौसम विभाग के आगामी दो सप्ताह के पूर्वानुमान के अनुसार इन मौसमी परिस्थितियों के बावजूद राजस्थान के अधिकांश हिस्सों में बारिश की गतिविधियां सामान्य से कम रहने की संभावना है.
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दिन के तापमान में 1 से 2 डिग्री का इजाफा संभव : बारिश के साथ ही मौसम विभाग ने आगामी दिनों के तापमान को लेकर भी पूर्वानुमान जारी किया है. इसके अनुसार, अगले एक सप्ताह के दौरान प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में अधिकतम तापमान में विशेष बदलाव होने की संभावना नहीं है. हालांकि, पहले और दूसरे सप्ताह के दौरान अधिकतम तापमान अधिकांश स्थानों पर सामान्य से 1 से 2 डिग्री सेल्सियस अधिक रह सकता है. वहीं, न्यूनतम तापमान में अगले दोनों सप्ताह के दौरान प्रदेश के अधिकांश स्थानों पर सामान्य के आसपास रहने की संभावना है. ऐसे में दिन के तापमान में हल्की बढ़ोतरी के बावजूद रात के तापमान में फिलहाल बड़े बदलाव के संकेत नहीं हैं. मौसम विभाग के इस पूर्वानुमान के अनुसार, राजस्थान में अगले दो सप्ताह मौसम मुख्य रूप से शुष्क रहने और बारिश की गतिविधियां सामान्य से कम रहने की संभावना है. वहीं, दिन के तापमान में हल्की बढ़ोतरी और रात के तापमान के सामान्य आसपास बने रहने का अनुमान है.