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दीपावली के बाद राजस्थान में दिन के पारे में दो डिग्री बढ़ोतरी के आसार , जानें IMD का 14 दिनों का वेदर अपडेट

सुबह के वक्त जयपुर के आसमान में छाई हल्की धुंध ( फोटो ईटीवी भारत जयपुर )

जयपुर : प्रदेश में नवंबर की शुरुआत के साथ ही मौसम का मिजाज बदलने लगा है. प्रदेश के ज्यादातर हिस्सों में अब मौसम शुष्क रहने की संभावना है. मौसम विभाग ने अगले दो सप्ताह यानी 6 से 19 नवंबर तक के लिए जारी विस्तारित मौसम पूर्वानुमान में प्रदेश के ज्यादातर हिस्सों में सामान्य से कम बारिश होने का अनुमान जताया है. वहीं, अधिकतम तापमान में भी बदलाव देखने को मिल सकता है. आगामी एक सप्ताह के दौरान तापमान में खास बदलाव की संभावना नहीं है, लेकिन पहले और दूसरे सप्ताह में प्रदेश के अधिकांश स्थानों पर अधिकतम तापमान सामान्य से 1 से 2 डिग्री सेल्सियस अधिक रह सकता है.

मौसम केंद्र जयपुर के निदेशक राधेश्याम शर्मा की ओर से जारी रिपोर्ट के अनुसार, पिछले सप्ताह प्रदेश में हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश दर्ज की गई. हालांकि, बारिश का वितरण असमान रहा. पूर्वी राजस्थान में सामान्य से करीब चार गुना ज्यादा बारिश हुई, जबकि पश्चिमी राजस्थान पूरी तरह शुष्क रहा. मौसम विभाग के आंकड़ों के अनुसार, 30 अक्टूबर से 5 नवंबर के बीच पूरे राजस्थान में 1.9 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई, जबकि इस अवधि का सामान्य औसत 0.9 मिलीमीटर है. इस तरह प्रदेश में सामान्य से 115 फीसदी ज्यादा बारिश हुई.