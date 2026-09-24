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राजस्थान में मानसून विदाई के बाद बढ़ी गर्मी, जैसलमेर में सर्वाधिक 42.9 डिग्री तापमान

पश्चिमी राजस्थान में एक बार फिर झुलसा देने वाली गर्मी का एहसास हो रहा है.

Rajasthan Weather Update
जयपुर मौसम भवन (ETV Bharat File Photo)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : September 24, 2026 at 3:54 PM IST

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जयपुर: राजस्थान में मानसून की विदाई का दौर शुरू हो चुका है, लेकिन पश्चिमी जिलों में गर्मी का असर लगातार बढ़ रहा है. मौसम विभाग के अनुसार राज्य में मानसून विदाई रेखा वर्तमान में धौलपुर और उदयपुर से होकर गुजर रही है. इस बीच पश्चिमी राजस्थान के कई जिलों में अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर पहुंच गया है.

बुधवार को जैसलमेर में प्रदेश का सबसे अधिक 42.9 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया. पश्चिमी राजस्थान के अधिकांश हिस्सों में अधिकतम तापमान सामान्य से करीब 4 से 5 डिग्री सेल्सियस अधिक दर्ज किया जा रहा है. बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर और बीकानेर में भी तेज गर्मी का असर देखने को मिल रहा है. वेदरमैन राजस्थान के आंकड़ों के मुताबिक बाड़मेर में कल दर्ज 42.4 डिग्री सेल्सियस तापमान ने 21 सितंबर 1974 के रिकॉर्ड की बराबरी कर ली है. जबकि जैसलमेर में कल दर्ज 42.9 डिग्री तापमान जैसलमेर के सितंबर माह के इतिहास में आज तक दर्ज सर्वाधिक तापमान में चौथा सबसे अधिक तापमान है.

पश्चिमी राजस्थान में गर्मी का असर तेज : मानसून की विदाई के बीच पश्चिमी राजस्थान में मौसम लगातार शुष्क होने लगा है. उत्तर-पश्चिमी हवाओं के कारण दिन के तापमान में बढ़ोतरी हो रही है. कई पश्चिमी जिलों में सितंबर के दौरान तापमान हाल के वर्षों के ऊंचे स्तर तक पहुंच गया है. बुधवार को देश के 10 अधिक तापमान वाले शहरों में शीर्ष 6 शहर राजस्थान के शामिल रहे.

बीते 24 घंटे के तापमान के आंकड़ों के मुताबिक जैसलमेर में प्रदेश का सबसे अधिक 42.9 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया. इसके बाद बाड़मेर में 42.4, बीकानेर में 41.2, जोधपुर में 40.6, पिलानी में 40.2 और चूरू में 40 डिग्री तापमान दर्ज हुआ. वहीं, भुज-रुद्रामाता में 39.5, डीसा और श्रीगंगानगर में 39-39 और कांडला एयरड्रोम में 38.4 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड किया गया. आंकड़ों से साफ है कि पश्चिमी राजस्थान के कई जिलों में सितंबर के दौरान भी गर्मी का असर बना हुआ है.

पढ़ें : राजस्थान से मानसून की विदाई शुरू, पश्चिमी राजस्थान में 40 डिग्री के पार पहुंचा पारा

मौसम विभाग के अनुसार पश्चिमी राजस्थान के अधिकांश भागों में अगले 3 से 4 दिन मौसम शुष्क रहने की संभावना है. इस दौरान दिन के तापमान में ज्यादा बदलाव की संभावना नहीं है, लेकिन गर्मी का असर बना रहेगा.

पूर्वी राजस्थान में कुछ जगह बारिश के आसार : पूर्वी राजस्थान के अधिकांश हिस्सों में अगले 2 से 3 दिन मौसम मुख्य रूप से शुष्क रहने की संभावना है. हालांकि, 27 से 29 सितंबर के दौरान भरतपुर और जयपुर संभाग के कुछ हिस्सों के साथ शेखावाटी क्षेत्र में कहीं-कहीं हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है. वहीं, पश्चिमी राजस्थान में 28 और 29 सितंबर को नए पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से बीकानेर संभाग में कुछ स्थानों पर हल्की बारिश होने की संभावना जताई गई है.

24 से 29 सितंबर तक कोई चेतावनी नहीं : मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर के अनुसार 24 से 29 सितंबर के दौरान राजस्थान के लिए कोई मौसम चेतावनी जारी नहीं की गई है. हालांकि, अलग-अलग क्षेत्रों में स्थानीय स्तर पर हल्की बारिश और तापमान में बदलाव देखने को मिल सकता है. मानसून की विदाई रेखा धौलपुर और उदयपुर से होकर गुजर रही है. इसके आगे बढ़ने के साथ राजस्थान के अन्य हिस्सों से भी मानसून की वापसी का दौर जारी रहने की संभावना है.

पढ़ें : डीप डिप्रेशन का असर, ओडिशा, आंध्र समेत इन राज्यों में भारी को लेकर अलर्ट, जानें आज का मौसम

राजस्थान में मानसून की विदाई शुरू होने के साथ ही पश्चिमी जिलों में तापमान तेजी से बढ़ रहा है. जैसलमेर में 42.9 डिग्री तापमान दर्ज होना इसका प्रमुख संकेत है. आने वाले दिनों में भी पश्चिमी राजस्थान में गर्मी और शुष्क मौसम का असर बने रहने की संभावना है, जबकि पूर्वी राजस्थान के कुछ हिस्सों में 27 से 29 सितंबर के बीच बारिश राहत दे सकती है.

मौसम विभाग के जयपुर केंद्रीय निदेशक राधेश्याम अधिकारियों के अनुसार 24 सितंबर को उत्तरी आंध्र प्रदेश और दक्षिणी ओडिशा के आसपास एक डीप डिप्रेशन बना हुआ है. इसके अगले 24 घंटों में दक्षिणी ओडिशा और छत्तीसगढ़ की ओर बढ़ने की संभावना है. आगे बढ़ते हुए इसके कमजोर होकर डिप्रेशन में तब्दील होने का अनुमान है.

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