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राजस्थान में मानसून विदाई के बाद बढ़ी गर्मी, जैसलमेर में सर्वाधिक 42.9 डिग्री तापमान

जयपुर मौसम भवन ( ETV Bharat File Photo )

जयपुर: राजस्थान में मानसून की विदाई का दौर शुरू हो चुका है, लेकिन पश्चिमी जिलों में गर्मी का असर लगातार बढ़ रहा है. मौसम विभाग के अनुसार राज्य में मानसून विदाई रेखा वर्तमान में धौलपुर और उदयपुर से होकर गुजर रही है. इस बीच पश्चिमी राजस्थान के कई जिलों में अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर पहुंच गया है. बुधवार को जैसलमेर में प्रदेश का सबसे अधिक 42.9 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया. पश्चिमी राजस्थान के अधिकांश हिस्सों में अधिकतम तापमान सामान्य से करीब 4 से 5 डिग्री सेल्सियस अधिक दर्ज किया जा रहा है. बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर और बीकानेर में भी तेज गर्मी का असर देखने को मिल रहा है. वेदरमैन राजस्थान के आंकड़ों के मुताबिक बाड़मेर में कल दर्ज 42.4 डिग्री सेल्सियस तापमान ने 21 सितंबर 1974 के रिकॉर्ड की बराबरी कर ली है. जबकि जैसलमेर में कल दर्ज 42.9 डिग्री तापमान जैसलमेर के सितंबर माह के इतिहास में आज तक दर्ज सर्वाधिक तापमान में चौथा सबसे अधिक तापमान है. पश्चिमी राजस्थान में गर्मी का असर तेज : मानसून की विदाई के बीच पश्चिमी राजस्थान में मौसम लगातार शुष्क होने लगा है. उत्तर-पश्चिमी हवाओं के कारण दिन के तापमान में बढ़ोतरी हो रही है. कई पश्चिमी जिलों में सितंबर के दौरान तापमान हाल के वर्षों के ऊंचे स्तर तक पहुंच गया है. बुधवार को देश के 10 अधिक तापमान वाले शहरों में शीर्ष 6 शहर राजस्थान के शामिल रहे. बीते 24 घंटे के तापमान के आंकड़ों के मुताबिक जैसलमेर में प्रदेश का सबसे अधिक 42.9 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया. इसके बाद बाड़मेर में 42.4, बीकानेर में 41.2, जोधपुर में 40.6, पिलानी में 40.2 और चूरू में 40 डिग्री तापमान दर्ज हुआ. वहीं, भुज-रुद्रामाता में 39.5, डीसा और श्रीगंगानगर में 39-39 और कांडला एयरड्रोम में 38.4 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड किया गया. आंकड़ों से साफ है कि पश्चिमी राजस्थान के कई जिलों में सितंबर के दौरान भी गर्मी का असर बना हुआ है. पढ़ें : राजस्थान से मानसून की विदाई शुरू, पश्चिमी राजस्थान में 40 डिग्री के पार पहुंचा पारा