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कुचामन में आंधी के साथ गिरे ओले, गर्मी से मिली राहत

किसानों का कहना है कि जून में होने वाली बारिश फसलों की बुवाई के लिए खेत तैयार करने और बीज अंकुरण में मदद करती है.

Hailstorm in Kuchamancity
कुचामनसिट में ओलावृष्टि (ETV Bharat Kuchamancity)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : June 16, 2026 at 5:49 PM IST

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कुचामनसिटी: भीषण गर्मी और झुलसा देने वाली लू से परेशान कुचामनवासियों को मंगलवार दोपहर 3:30 बजे बाद मौसम ने बड़ी राहत दी. करीब साढ़े तीन बजे अचानक तेज आंधी के साथ बारिश शुरू हो गई और कई इलाकों में मोटे-मोटे ओले भी गिरे. दोपहर तक तेज धूप और गर्म हवाओं के कारण लोग बेहाल रहे. अधिकतम तापमान 42 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया था, लेकिन बारिश के बाद पारा गिरकर 36 डिग्री पर आ गया.

यहां दोपहर करीब तीन बजे से ही आसमान में काले बादल छाने लगे थे और लोगों को बारिश की उम्मीद बंध गई थी. कुछ ही देर में तेज तूफान के बाद जमकर बारिश हुई. ओलावृष्टि के चलते खेतों, मकानों की छतों और सड़कों पर सफेद मोती जैसी स्थिति बन गई. बारिश शुरू होते ही सड़कों पर पसरा सन्नाटा खत्म हो गया और लोग घरों से बाहर निकलकर मौसम का आनंद लेने लगे.

शहर की कई गलियों और मोहल्लों में जलभराव की स्थिति भी पैदा हो गई. बारिश और ओलावृष्टि का असर कुचामन, पांचवा, नावा, करकेडी, जिलिया, सुजानपुरा, बुडसु, काला भाटी की ढाणी, आनंदपुरा आदि क्षेत्र तक देखने को मिला.

पढ़ें: बहरोड़ जिले में मूसलाधार बारिश के साथ गिरे ओले, मौसम हुआ सुहावना...

फसलों के लिए फायदेमंद: किसान परसाराम बुगालिया ने बताया कि जून के महीने में होने वाली बारिश किसानों के लिए मानसून की अच्छी शुरुआत होती है, जो खरीफ फसलों जैसे धान, मक्का और बाजरा की बुवाई के लिए खेत तैयार करने और बीज अंकुरण में मदद करती है. यह भूमिगत जल स्तर बढ़ाती है और चिलचिलाती गर्मी से राहत देती है. बारिश से मिट्टी में पर्याप्त नमी आ जाती है, जिससे किसान खरीफ फसलों की बुवाई शुरू कर सकते हैं.

बारिश का पानी मुफ्त और प्राकृतिक सिंचाई का सबसे बेहतरीन स्रोत है. यह किसानों को महंगे डीजल और बिजली से चलने वाले पंपों पर निर्भरता कम करने में मदद करता है. खेत की जुताई के बाद बारिश का पानी बीजों को जल्दी और स्वस्थ रूप से अंकुरित होने में सहायता करता है. बारिश का पानी प्राकृतिक रूप से नाइट्रोजन और अन्य आवश्यक पोषक तत्व लाता है, जो पौधों के विकास के लिए बहुत फायदेमंद होते हैं.

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