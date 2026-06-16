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कुचामन में आंधी के साथ गिरे ओले, गर्मी से मिली राहत

कुचामनसिट में ओलावृष्टि ( ETV Bharat Kuchamancity )

कुचामनसिटी: भीषण गर्मी और झुलसा देने वाली लू से परेशान कुचामनवासियों को मंगलवार दोपहर 3:30 बजे बाद मौसम ने बड़ी राहत दी. करीब साढ़े तीन बजे अचानक तेज आंधी के साथ बारिश शुरू हो गई और कई इलाकों में मोटे-मोटे ओले भी गिरे. दोपहर तक तेज धूप और गर्म हवाओं के कारण लोग बेहाल रहे. अधिकतम तापमान 42 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया था, लेकिन बारिश के बाद पारा गिरकर 36 डिग्री पर आ गया. यहां दोपहर करीब तीन बजे से ही आसमान में काले बादल छाने लगे थे और लोगों को बारिश की उम्मीद बंध गई थी. कुछ ही देर में तेज तूफान के बाद जमकर बारिश हुई. ओलावृष्टि के चलते खेतों, मकानों की छतों और सड़कों पर सफेद मोती जैसी स्थिति बन गई. बारिश शुरू होते ही सड़कों पर पसरा सन्नाटा खत्म हो गया और लोग घरों से बाहर निकलकर मौसम का आनंद लेने लगे. शहर की कई गलियों और मोहल्लों में जलभराव की स्थिति भी पैदा हो गई. बारिश और ओलावृष्टि का असर कुचामन, पांचवा, नावा, करकेडी, जिलिया, सुजानपुरा, बुडसु, काला भाटी की ढाणी, आनंदपुरा आदि क्षेत्र तक देखने को मिला.