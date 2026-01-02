ETV Bharat / state

थार नगरी बाड़मेर में छाया घना कोहरा, विजिबिलिटी कम होने से रेंगते दिखे वाहन

बाड़मेर: नए साल की शुरुआत के साथ ही पश्चिमी राजस्थान की थार नगरी बाड़मेर में सर्दी ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया है. शुक्रवार को बाड़मेर सुबह से ही घने कोहरे की चादर में लिपटा नजर आ रहा है, जिससे जनजीवन प्रभावित हो रहा है. घने कोहरे और धुंध के कारण दृश्यता (विजिबिलिटी) 100 मीटर से भी कम हो गई है. इसके चलते सड़कों पर वाहनों को दिन में भी हेडलाइट जलाकर चलना पड़ रहा है. इस स्थिति के कारण वाहन चालकों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है और यातायात की गति धीमी हो गई है.

सीमावर्ती बाड़मेर जिले में मौसम के बदले मिजाज ने थार नगरी को शीतलहर की चपेट में ले लिया है. शुक्रवार की सुबह शहर से लेकर गांव तक घना कोहरा छाया रहा, जिससे वातावरण में ठंडक बढ़ गई और ठिठुरन में इजाफा हुआ. कोहरे के कारण वाहनों की रफ्तार थम सी गई है, वहीं बाजारों और सार्वजनिक स्थानों पर सन्नाटा पसरा हुआ है क्योंकि लोग ठंड से बचने के लिए घरों में दुबके हुए हैं. हालांकि, जरूरी कामकाज से आने-जाने वाले लोगों की आवाजाही देखी जा रही है. इधर, इस बार दिसंबर माह तक सर्दी का इतना असर नहीं देखा गया था. ऐसे में मौसम में अचानक हुए बदलाव से किसानों के चेहरे पर खुशी छा गई है. यह मौसम जीरा, ईसबगोल और रबी की अन्य फसलों के लिए लाभदायक बताया जा रहा है.