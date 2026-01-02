थार नगरी बाड़मेर में छाया घना कोहरा, विजिबिलिटी कम होने से रेंगते दिखे वाहन

थार नगरी बाड़मेर में छाया घना कोहरा, विजिबिलिटी कम होने से रेंगते दिखे वाहन
मौसम विभाग के अनुसार आने वाले 48 से 72 घंटों तक बाड़मेर और आसपास के क्षेत्रों में घना कोहरा छाया रहेगा.
Published : January 2, 2026 at 11:08 AM IST
बाड़मेर: नए साल की शुरुआत के साथ ही पश्चिमी राजस्थान की थार नगरी बाड़मेर में सर्दी ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया है. शुक्रवार को बाड़मेर सुबह से ही घने कोहरे की चादर में लिपटा नजर आ रहा है, जिससे जनजीवन प्रभावित हो रहा है. घने कोहरे और धुंध के कारण दृश्यता (विजिबिलिटी) 100 मीटर से भी कम हो गई है. इसके चलते सड़कों पर वाहनों को दिन में भी हेडलाइट जलाकर चलना पड़ रहा है. इस स्थिति के कारण वाहन चालकों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है और यातायात की गति धीमी हो गई है.
सीमावर्ती बाड़मेर जिले में मौसम के बदले मिजाज ने थार नगरी को शीतलहर की चपेट में ले लिया है. शुक्रवार की सुबह शहर से लेकर गांव तक घना कोहरा छाया रहा, जिससे वातावरण में ठंडक बढ़ गई और ठिठुरन में इजाफा हुआ. कोहरे के कारण वाहनों की रफ्तार थम सी गई है, वहीं बाजारों और सार्वजनिक स्थानों पर सन्नाटा पसरा हुआ है क्योंकि लोग ठंड से बचने के लिए घरों में दुबके हुए हैं. हालांकि, जरूरी कामकाज से आने-जाने वाले लोगों की आवाजाही देखी जा रही है. इधर, इस बार दिसंबर माह तक सर्दी का इतना असर नहीं देखा गया था. ऐसे में मौसम में अचानक हुए बदलाव से किसानों के चेहरे पर खुशी छा गई है. यह मौसम जीरा, ईसबगोल और रबी की अन्य फसलों के लिए लाभदायक बताया जा रहा है.
इस अचानक आए बदलाव का मुख्य कारण पश्चिमी विक्षोभ का सक्रिय होना है. मौसम विभाग के अनुसार, आने वाले 48 से 72 घंटों तक बाड़मेर और आसपास के क्षेत्रों में घना कोहरा छाया रहेगा. न्यूनतम तापमान में 2-4 डिग्री सेल्सियस तक गिरावट रहेगी. अगले दो दिनों तक आसमान में आंशिक रूप से बादल छाए रह सकते हैं, जिससे धूप का असर कम रहेगा.
कुचामनसिटी में ठाकुरजी को ऊनी वस्त्र: बढ़ती ठंड ने धार्मिक जीवन को भी प्रभावित किया है. भक्त और पुजारी भगवान की प्रतिमाओं की मौसम के अनुसार देखभाल कर रहे हैं. मंदिरों में ठाकुरजी को ऊनी वस्त्र पहनाए जा रहे हैं और गर्म पानी से स्नान कराया जा रहा है. बसंत पंचमी तक यह सेवा जारी रहेगी. ठंड के कारण आरतियों के समय में भी बदलाव किया गया है. घरों के पूजा स्थलों में लड्डू गोपाल को जैकेट-टोपी पहनाई जा रही है. उन्हें गर्माहट देने वाले प्रसाद जैसे आलू-मेथी के पराठे और केसर दूध का भोग भी लगाया जा रहा है.