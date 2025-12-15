ETV Bharat / state

कोहरे की आगोश में लिपटा पश्चिमी राजस्थान , IMD ने जारी किया अलर्ट , जानें अपने शहर का हाल

प्रदेश में तापमान में उतार-चढ़ाव के बीच आज सुबह घना कोहरा रहा.

कोहरे के आगोश में राजस्थान
कोहरे के आगोश में राजस्थान (फोटो ईटीवी भारत)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : December 15, 2025 at 1:20 PM IST

5 Min Read
जयपुर : प्रदेश में लगातार पश्चिमी विक्षोभ के असर से तापमान में उतार-चढ़ाव देखने को मिल रहा है. इसी कारण से आज सुबह प्रदेश के उत्तरी और उत्तर-पूर्वी जिलों में सीजन का पहला घना कोहरा छा गया, जिससे सुबह के समय जनजीवन प्रभावित हुआ. श्रीगंगानगर , हनुमानगढ़ , चूरू (उत्तरी भाग) , बीकानेर और जैसलमेर समेत अलवर , खैरथल-तिजारा , डीग , भरतपुर , दौसा , करौली और धौलपुर के कई इलाकों में कोहरा इतना घना रहा कि कई स्थानों पर विजिबिलिटी शून्य से 10 मीटर के आसपास सिमट गई. इस दौरान प्रदेश में सबसे कम तापमान सीकर जिले के फतेहपुर में 5.3 डिग्री सेल्सियस रहा, वहीं नागौर में 5.9 और लूणकरणसर में यह 6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया.

कोहरे की वजह से हादसा : कोहरे के कारण में सड़क हादसे भी देखने को मिल रहे हैं. दिल्ली–मुंबई एक्सप्रेस हाईवे पर अलवर और दौसा के बीच आज सुबह आधा दर्जन वाहन एक दूसरे से टकरा गए. हादसे में वाहन चालकों को मामूली चोट आई हैं. वहीं कुछ समय के लिए ट्रैफिक भी बाधित हुआ वहीं दूसरी ओर एक और सड़क हादसे में जैसलमेर में कोहरे से स्कूल बस और बोलेरो कैम्पर की टक्कर में 12 लोग घायल हो गए, जिनमें से 5 को जोधपुर रेफर किया गया है. यह घटना बाड़मेर रोड पर जोधा गांव के पास पेश आई. घायल बोलेरो सवार एक वैवाहिक समारोह से वापस लौट रहे थे.

सड़कों पर रेंगते नजर आए वाहन : राज्य में आज सुबह घने कोहरे से चूरू, श्रीगंगानगर और बीकानेर में हालात सबसे ज्यादा खराब रहे. धुंध के बीच सड़कों पर वाहन रेंगते नजर आए और चालकों को हेडलाइट और फॉग लाइट जलाकर चलना पड़ा. जयपुर-बीकानेर, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, आगरा-जयपुर राष्ट्रीय राजमार्ग, मथुरा रोड, डीग रोड और बयाना मार्ग सहित राजमार्गों पर यातायात धीमा रहा. रेलवे ट्रैक और बस स्टैंड के आसपास भी विजिबिलिटी कम रहने से आवाजाही प्रभावित हुई. बीकानेर संभाग में कोहरे की दस्तक के कारण किसान उम्मीद कर रहे हैं कि खेतों में खड़ी फसलों को लाभ मिलेगा. यह कोहरा गेहूं , चना , सरसों जैसी फसलों के लिए लाभदायक है. आज बीकानेर जिले के खाजूवाला, दंतोर, पूगल, छत्तरगढ, लूणकरणसर, श्रीडूंगरगढ़, देशनोक, नोखा, श्री कोलायत क्षेत्र में भी कोहरे ने दस्तक दी. राजधानी जयपुर की सड़कों पर भी आज हल्की धुंध नजर आई और सुबह सूर्य देव के दर्शन देरी से हुए.

एयरपोर्ट पर भी दिखा असर : दिल्ली और एनसीआर में छाए कोहरे की चादर के बीच जयपुर एयरपोर्ट पर विमानों की आवाजाही पर असर देखा गया. आज सुबह से कुल चार फ्लाइट डायवर्ट होकर आ चुकी हैं. आज सुबह स्पाइसजेट की दो इंटरनेशनल फ्लाइट डायवर्ट होकर जयपुर पहुंची. स्पाइसजेट की फ्लाइट संख्या SG-88 बैंकॉक से दिल्ली जा रही थी, जबकि दूसरी फ्लाइट दुबई से दिल्ली जा रही थी, लेकिन दोनों ही फ्लाइट की कोहरे के कारण दिल्ली एयरपोर्ट पर लैंडिंग नहीं हो सकी. इसके अलावा अकासा एयर की फ्लाइट QP-1811 और QP-1359 जयपुर डायवर्ट डायवर्ट होकर जयपुर पहुंची, यह दोनों ही उड़ाने बेंगलुरु से दिल्ली जा रही थी. साथ ही एयर इंडिया एक्सप्रेस की फ्लाइट IX-1282 जयपुर एयरपोर्ट पहुंची. यह उड़ान मुंबई से दिल्ली जा रही थी. इसके अलावा एक और नॉन शेड्यूल फ्लाइट, जो की हैदराबाद से दिल्ली जा रही थी भी जयपुर डाइवर्ट की गई है.

छाया घना कोहरा
छाया घना कोहरा (फोटो ईटीवी भारत)

शेखावाटी में ठंड का असर : दिसंबर माह में लगातार शेखावाटी के जिलों में न्यूनतम तापमान 10 डिग्री से नीचे बना हुआ है. जहां एक बार फिर फतेहपुर प्रदेश में सबसे सर्द रहा, वहीं सीकर में न्यूनतम तापमान 7 डिग्री, चूरू में 8.6 डिग्री, झुंझुनू में 9 डिग्री और पिलानी में 9.1 डिग्री सेल्सियस रहा. इसके अलावा दौसा में 6. 5 डिग्री, बारां में 7.8 ,अलवर में 8, सिरोही और करौली में 8.1 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान रहा. बीती रात राजधानी जयपुर में न्यूनतम तापमान बढ़ा और यह 11.2 डिग्री सेल्सियस पर रहा.

कोहरे से जनजीवन प्रभावित
कोहरे से जनजीवन प्रभावित (फोटो ईटीवी भारत जयपुर)

शुष्क बना रहेगा मौसम : मौसम विभाग के निदेशक राधेश्याम शर्मा ने बताया कि प्रदेश में फिलहाल वेस्टर्न डिस्टरबेंस के असर से अगले एक सप्ताह तक मौसम शुष्क बने रहने की संभावना है. उन्होंने बताया कि अगले 48 घंटे के दौरान राज्य में न्यूनतम तापमान सामान्य के करीब रहेगा और शीत लहर से राहत जारी रहेगी. उन्होंने बताया कि अगले 48 घंटे के दौरान राज्य में न्यूनतम तापमान सामान्य के करीब रहेगा और शीत लहर से राहत जारी रहेगी उत्तरी हिस्से में कहीं-कहीं हल्के से मध्य कोहरा छाने की संभावना है.

शुष्क बना रहेगा मौसम
शुष्क बना रहेगा मौसम (फोटो ईटीवी भारत)

