ETV Bharat / state

आज से एक नया पश्चिमी विक्षोभ हुआ सक्रिय, कई जिलों में बारिश का अलर्ट, जानिए वेदर अपडेट

प्रदेश के कई जिलों में बारिश के बाद ठंड बढ़ने के आसार हैं.

मौसम विज्ञान केंद्र
मौसम विज्ञान केंद्र (फोटो ईटीवी भारत)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : November 3, 2025 at 12:05 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

जयपुर : राजस्थान के मौसम में लगातार बदलाव देखने को मिल रहा है. राज्य में आज से नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने के बाद कई जिलों में बारिश के आसार हैं. उदयपुर, अजमेर, जयपुर, भरतपुर और कोटा संभाग के कई हिस्सों में बारिश की संभावना जताई गई है. मौसम विभाग ने अगले 48 घंटे के दौरान 3 और 4 नवंबर को बिजली चमकने और हल्की से मध्यम बारिश की चेतावनी दी है.

इस बीच बीकानेर संभाग में भी आंशिक बादल छाए रहेंगे और 5 नवंबर से मौसम शुष्क रहेगा. पिछले 24 घंटों के दौरान राज्य में कहीं-कहीं हल्की बारिश दर्ज़ की गई है. राज्य में सर्वाधिक बारिश सराडा (उदयपुर) में 5.0 मिलीमीटर दर्ज की गई. राजस्थान में अधिकतम तापमान जैसलमेर में 36.1 डिग्री, जबकि न्यूनतम तापमान फतेहपुर में 10.8 डिग्री दर्ज़ किया गया.

इसे भी पढ़ें : उदयपुर बना 'राजस्थान का कश्मीर', पर्यटक बोले- आज मैं ऊपर, आसमां नीचे

तापमान में गिरावट की संभावना : प्रदेश में लगातार बारिश रहने की जारी रहने के साथ तापमान में गिरावट का दौर भी बन रहा है. मौसम विभाग ने सर्दी बढ़ने के संकेत दिए हैं. मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार सोमवार के बाद राज्य के न्यूनतम तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट की संभावना है.

मौसम विभाग की पूर्वानुमान के अनुसार आज पश्चिमी राजस्थान के बाड़मेर, बालोतरा और जालौर में येलो अलर्ट रहेगा. यहां मेघगर्जन के साथ येलो अलर्ट रहेगा. यहां वज्रपात की संभावना है. इसके अलावा बांसवाड़ा , बारां , चित्तौड़गढ़ , डूंगरपुर, चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर , झालावाड़, कोटा , राजसमंद , सलूंबर., सिरोही और उदयपुर में भी येलो अलर्ट जारी किया गया है. इन 15 जिलों में बारिश की संभावना रहेगी. मौसम विभाग के मुताबिक मंगलवार को को प्रदेश के 20 से ज्यादा जिलों में बारिश होने की संभावना है .

इसे भी पढ़ें: नवंबर में पहले दिन बदला मौसम का मिजाज, जानिए कब होगी बूंदाबांदी...

पारे में उतार-चढ़ाव जारी : राजस्थान में मौसम विभाग के ताज़ा आंकड़ों के अनुसार 2 नवंबर 2025 को अधिकांश जिलों में तापमान सामान्य से थोड़ा कम या बराबर दर्ज किया गया. जयपुर में अधिकतम तापमान 31.0 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 19.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ, जो सामान्य से करीब 3 डिग्री अधिक रहा. अजमेर में अधिकतम तापमान 31.8 डिग्री और न्यूनतम 14.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ, जबकि भीलवाड़ा में रात का तापमान सामान्य से करीब 4 डिग्री अधिक रहा. जैसलमेर 36.1 डिग्री सेल्सियस के साथ सबसे गर्म जिला रहा, वहीं माउंट आबू में तापमान सामान्य से कम दर्ज किया गया. श्रीगंगानगर और बीकानेर में भी तापमान सामान्य से अधिक रहा. प्रदेश के किसी भी जिले में वर्षा दर्ज नहीं हुई. मौसम विभाग के अनुसार अगले कुछ दिनों तक प्रदेश का मौसम शुष्क रहने की संभावना है, हालांकि रात के तापमान में धीरे-धीरे गिरावट के संकेत हैं जिससे सर्दी का असर बढ़ने की संभावना है.

TAGGED:

WEATHER UPDATE
IMD ALERT
RAJASTHAN MAUSAM
पश्चिमी विक्षोभ हुआ सक्रिय
RAJASTHAN WEATHER FORECAST

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

डेढ़ साल, तीन फाइनल, तीन ट्रॉफी, भारत ने तीनों बार दक्षिण अफ्रीका को धोया

वर्ल्ड चैंपियन भारत पर हुई पैसों की बरसात, दक्षिण अफ्रीका हार के बाद भी हुआ मालामाल, जानिए किसे मिले कितने करोड़?

प्रेग्नेंसी के दौरान इन लक्षणों को न करें नजरअंदाज, मां और बच्चे दोनों के लिए हो सकते हैं खतरनाक

जूली का आरोप, हमने किया 80 लाख पशुओं का बीमा, बीजेपी ने डिटेल हटाई, फिर किया 20 लाख का रजिस्ट्रेशन

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.