Rajasthan Weather: पश्चिमी विक्षोभ के बाद दिन का पारा लुढ़का, तापमान में 4 से 5 डिग्री तक आई गिरावट
बंगाल की खाड़ी में नए चक्रवाती तूफान अकवान के बनने की संभावना है. इसके आंध्र प्रदेश के तट की ओर बढ़ने की संभावना है.
Published : November 16, 2026 at 1:31 PM IST
जयपुर: नवंबर का आधा महीना बीतने के बाद अब राजस्थान के मौसम में सर्दी का असर दिखाई देने लगा है. पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से प्रदेश के कई हिस्सों में हुई हल्की बारिश और तेज हवाओं के कारण दिन के तापमान में गिरावट दर्ज की गई है. पिछले 24 घंटों के दौरान कई शहरों में अधिकतम तापमान 3 से 5 डिग्री सेल्सियस तक नीचे आया है. इसके कारण दिन के समय भी हल्की ठंडक महसूस होने लगी है. हालांकि प्रदेश के कुछ हिस्सों में अभी भी दिन और रात का तापमान सामान्य से अधिक बना हुआ है.
मौसम विभाग के निदेशक राधेश्याम शर्मा ने बताया कि पश्चिमी विक्षोभ का प्रभाव अब समाप्त हो चुका है. इसके बाद प्रदेश में अगले तीन से चार दिन मौसम मुख्य रूप से शुष्क रहने का अनुमान है. मौसम साफ रहने के साथ ही अब रात के तापमान में गिरावट आने की संभावना है. आगामी एक सप्ताह में न्यूनतम तापमान 3 से 5 डिग्री सेल्सियस तक लुढ़क सकता है. ऐसे में कई शहरों में रात का पारा 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे पहुंचने की संभावना है. इससे सुबह और रात के समय सर्दी का असर और बढ़ेगा.
कई शहरों में दिन का पारा 4 से 5 डिग्री तक गिरा: पश्चिमी विक्षोभ के असर से प्रदेश के पश्चिमी और उत्तरी हिस्सों में मौसम में बदलाव देखने को मिला. हल्की बारिश और तेज हवाओं के कारण कई शहरों में अधिकतम तापमान में उल्लेखनीय गिरावट दर्ज की गई. जयपुर में दिन का तापमान 3.2 डिग्री गिरकर 29.2 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच गया. इसी तरह सीकर में 3.3 डिग्री, कोटा में 2.9 डिग्री, बीकानेर में 4.6 डिग्री, अलवर में 4.8 डिग्री और जैसलमेर में 3.2 डिग्री की गिरावट दर्ज की गई. तापमान में आई इस गिरावट के चलते जयपुर और बीकानेर संभाग के कई जिलों में अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस से नीचे पहुंच गया. नवंबर के तीसरे सप्ताह में दिन के तापमान में आई इस गिरावट से लोगों को गर्मी से राहत मिली है. अजमेर में अधिकतम तापमान 0.7 डिग्री और भीलवाड़ा में 0.8 डिग्री बढ़ा, जबकि चित्तौड़गढ़ में 0.2 डिग्री की मामूली बढ़ोतरी दर्ज की गई.
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चित्तौड़गढ़ 36.2 डिग्री के साथ प्रदेश में सबसे गर्म: दिन के तापमान में गिरावट के बावजूद प्रदेश के दक्षिणी और पश्चिमी हिस्सों में गर्मी का असर पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है. मौसम विभाग के 15 नवंबर के आंकड़ों के अनुसार, चित्तौड़गढ़ में अधिकतम तापमान 36.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 6.3 डिग्री अधिक है. इसके अलावा जवाई बांध पाली में 34.4 डिग्री, बाड़मेर में 34 डिग्री, अजमेर में 33.1 डिग्री, भीलवाड़ा में 33 डिग्री, जोधपुर में 32.3 डिग्री और डबोक उदयपुर में 32 डिग्री तापमान दर्ज किया गया. पिलानी में अधिकतम तापमान 31.7 डिग्री, कोटा में 31.3 डिग्री, चूरू और जैसलमेर में 30.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया. सामान्य से अधिक तापमान के मामले में भी चित्तौड़गढ़ सबसे आगे रहा. यहां पारा सामान्य से 6.3 डिग्री ऊपर दर्ज हुआ. वहीं, जवाई बांध पाली में सामान्य से 2.8 डिग्री, अजमेर में 2.7 डिग्री, भीलवाड़ा में 2 डिग्री और बाड़मेर में 1.9 डिग्री अधिक तापमान रहा. इसके विपरीत बीकानेर में अधिकतम तापमान सामान्य से 3.9 डिग्री कम दर्ज किया गया.
रात में कई शहरों में सामान्य से 5 डिग्री ऊपर पारा: दिन के तापमान में गिरावट के बावजूद प्रदेश में रात की गर्मी अभी पूरी तरह कम नहीं हुई है. 16 नवंबर के आंकड़ों के अनुसार, चित्तौड़गढ़ में न्यूनतम तापमान 18.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 5.6 डिग्री अधिक है. डबोक उदयपुर में न्यूनतम तापमान सामान्य से 5.2 डिग्री, भीलवाड़ा में 5.1 डिग्री और फलोदी में 4.8 डिग्री अधिक रहा. बाड़मेर में रात का तापमान 19.5 डिग्री के साथ प्रदेश के नियमित मौसम केंद्रों में सबसे अधिक दर्ज किया गया. डबोक में 18.8 डिग्री, जोधपुर और कोटा में 18.6 डिग्री तथा चित्तौड़गढ़ में 18.3 डिग्री न्यूनतम तापमान रहा. जयपुर में रात का पारा 17.6 डिग्री दर्ज किया गया, जो सामान्य से 2.7 डिग्री अधिक है. इसके अलावा बीकानेर में 17.6, अजमेर में 16.4, चूरू में 15.4 और सीकर में 13.4 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान रिकॉर्ड किया गया.
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फतेहपुर में सबसे कम 12.1 डिग्री, माउंट आबू में 12.3 डिग्री रहा पारा: प्रदेश में सबसे कम न्यूनतम तापमान फतेहपुर में 12.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. माउंट आबू में न्यूनतम तापमान 12.3 डिग्री रहा. वहीं झुंझुनूं में 16.3 डिग्री, डूंगरपुर और प्रतापगढ़ में 18.3 डिग्री तथा जालौर में 20.1 डिग्री न्यूनतम तापमान रिकॉर्ड किया गया. अधिकतम तापमान की बात करें, तो डूंगरपुर 32.3 डिग्री के साथ सबसे गर्म रहा. प्रतापगढ़ और नागौर में 30.9 डिग्री, झुंझुनू में 28.8 डिग्री, फतेहपुर में 28.3 डिग्री, सिरोही में 25.8 डिग्री और माउंट आबू में 23.6 डिग्री अधिकतम तापमान दर्ज किया गया. इससे साफ है कि प्रदेश के पर्वतीय और शेखावाटी क्षेत्र में सुबह और रात के समय ठंड का असर अपेक्षाकृत अधिक महसूस होने लगा है.
रातें ठंडी होने की संभावना: पश्चिमी विक्षोभ के असर से ज्यादातर शहरों में न्यूनतम तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की गई, लेकिन अलवर, फलोदी और जैसलमेर में रात के तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक गिरावट आई. मौसम में आए इस बदलाव के बाद अब अगले कुछ दिनों में रात के तापमान में और कमी आने की संभावना है. फिलहाल प्रदेश में कड़ाके की सर्दी पड़ने के आसार नहीं हैं. मौसम के मौजूदा रुख के अनुसार, नवंबर के आखिरी सप्ताह और दिसंबर की शुरुआत में सर्दी का तेज दौर शुरू हो सकता है.
अगले तीन-चार दिन शुष्क रहेगा मौसम: राजस्थान में पश्चिमी विक्षोभ का असर समाप्त होने के बाद अगले तीन से चार दिन मौसम शुष्क रहने का अनुमान है. दूसरी ओर बंगाल की खाड़ी में एक नए चक्रवाती तूफान अकवान के बनने की संभावना जताई जा रही है. उपलब्ध पूर्वानुमान के अनुसार, इसके आंध्र प्रदेश के तट की ओर बढ़ने की संभावना है. तूफान के प्रभाव से 18 से 21 नवंबर के दौरान तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और ओडिशा के तटीय इलाकों में भारी बारिश हो सकती है. हालांकि इसका राजस्थान के मौसम पर सीधा प्रभाव पड़ने के संकेत फिलहाल नहीं हैं.
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