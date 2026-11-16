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Rajasthan Weather: पश्चिमी विक्षोभ के बाद दिन का पारा लुढ़का, तापमान में 4 से 5 डिग्री तक आई गिरावट

जयपुर में सुबह के वक्त हल्के बादल छाए ( ETV Bharat Jaipur )

जयपुर: नवंबर का आधा महीना बीतने के बाद अब राजस्थान के मौसम में सर्दी का असर दिखाई देने लगा है. पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से प्रदेश के कई हिस्सों में हुई हल्की बारिश और तेज हवाओं के कारण दिन के तापमान में गिरावट दर्ज की गई है. पिछले 24 घंटों के दौरान कई शहरों में अधिकतम तापमान 3 से 5 डिग्री सेल्सियस तक नीचे आया है. इसके कारण दिन के समय भी हल्की ठंडक महसूस होने लगी है. हालांकि प्रदेश के कुछ हिस्सों में अभी भी दिन और रात का तापमान सामान्य से अधिक बना हुआ है.

मौसम विभाग के निदेशक राधेश्याम शर्मा ने बताया कि पश्चिमी विक्षोभ का प्रभाव अब समाप्त हो चुका है. इसके बाद प्रदेश में अगले तीन से चार दिन मौसम मुख्य रूप से शुष्क रहने का अनुमान है. मौसम साफ रहने के साथ ही अब रात के तापमान में गिरावट आने की संभावना है. आगामी एक सप्ताह में न्यूनतम तापमान 3 से 5 डिग्री सेल्सियस तक लुढ़क सकता है. ऐसे में कई शहरों में रात का पारा 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे पहुंचने की संभावना है. इससे सुबह और रात के समय सर्दी का असर और बढ़ेगा.