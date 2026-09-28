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RAJASTHAN WEATHER : चक्रवाती सिस्टम और पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय, जयपुर-कोटा समेत 13 जिलों में बारिश का यलो अलर्ट

जयपुर: प्रदेश में मानसून की विदाई के बाद मौसम ने एक बार फिर करवट ली है. चक्रवाती सिस्टम से बना डिप्रेशन कमजोर होकर अब वेल मार्क लो प्रेशर एरिया में बदल गया है. इसके साथ पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से प्रदेश के कई हिस्सों में बारिश, तेज हवाओं और आंधी का दौर देखने को मिल रहा है. मौसम केन्द्र जयपुर के अनुसार आगामी दो दिनों में पूर्वी राजस्थान के कई जिलों में हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है.

श्रीगंगानगर में धूलभरी आंधी से दिन में छाया अंधेरा: सोमवार सुबह श्रीगंगानगर जिले के कई इलाकों में अचानक मौसम बदला. रायसिंहनगर, श्रीविजयनगर, रामसिंहपुर और सूरतगढ़ क्षेत्र में तेज धूलभरी आंधी चली. तेज अंधड़ के कारण दिन के समय ही कई इलाकों में अंधेरा छा गया. सड़कों पर धूल का गुबार उठने से वाहन चालकों को परेशानी हुई और कई जगह वाहनों की रफ्तार थम गई. आंधी के बीच कुछ इलाकों में रिमझिम बारिश भी हुई. वहीं हनुमानगढ़ जिले के पीलीबंगा में भी मौसम का मिजाज अचानक बदल गया और तेज हवाओं के साथ बादल छा गए.

पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से मौसम का असर कुछ इलाकों में और बढ़ गया है. मौसम विभाग के मुताबिक जब वेल मार्क लो प्रेशर एरिया और पश्चिमी विक्षोभ का प्रभाव एक साथ मिलता है, तो बादल बनने और बारिश की संभावना बढ़ जाती है. इसी वजह से राजस्थान के कुछ हिस्सों में मानसून की विदाई के बाद भी बारिश और आंधी का दौर देखने को मिल रहा है.

लो प्रेशर एरिया कमजोर , नमी से बारिश के आसार: मौसम विभाग के जयपुर केंद्र के निदेशक राधेश्याम शर्मा के अनुसार चक्रवाती सिस्टम की तीव्रता शुरुआत में पूर्वी इलाकों में ज्यादा थी, लेकिन डिप्रेशन के कमजोर होकर वेल मार्क लो प्रेशर एरिया में बदलने के बाद बारिश की तीव्रता में कमी आने की संभावना है. हालांकि वातावरण में बनी नमी के कारण कई स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है.

मौसम विभाग ने आज प्रदेश के 13 जिलों में बारिश का यलो अलर्ट जारी किया है. भरतपुर, जयपुर और कोटा संभाग के कई हिस्सों के साथ शेखावाटी क्षेत्र में भी बारिश के आसार हैं. 27 और 28 सितंबर को बीकानेर, अजमेर, भरतपुर और जयपुर संभाग के कुछ हिस्सों में मेघगर्जन के साथ बारिश के साथ ही 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की संभावना जताई गई है.

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सीकर में झमाझम बारिश, श्रीगंगानगर और बीकानेर में ओले: प्रदेश में लगातार दूसरे दिन कई इलाकों में बारिश और आंधी का असर देखने को मिला. रविवार को श्रीगंगानगर के रावला और बीकानेर के महाजन सहित कई क्षेत्रों में बारिश के साथ ओलावृष्टि हुई. सीकर, चूरू और झुंझुनूं में करीब डेढ़ घंटे तक तेज बारिश हुई, जबकि अलवर के कई क्षेत्रों में बूंदाबांदी दर्ज की गई. श्रीगंगानगर जिले के घड़साना और रावला मंडी और बीकानेर जिले के महाजन, शेरपुरा, रामबाग और ढाणी छिपलाई में बारिश के साथ ओले गिरने की सूचना है. अचानक हुई तेज बारिश और हवाओं के कारण खेतों में खड़ी फसलों को भी नुकसान की स्थिति सामने आई है. बारां और बूंदी में शनिवार को हुई बारिश और तेज हवाओं के कारण कई जगह फसलें खेतों में बिछ गईं. आंधी और ओलावृष्टि से किसानों की चिंता बढ़ गई है.

इन इलाकों में दर्ज हुई बारिश: रविवार को प्रदेश के कई हिस्सों में अच्छी बारिश दर्ज की गई. प्रमुख आंकड़े बताते हैं कि श्रीडूंगरगढ़, बीकानेर में 62 मिमी , बांदीकुई, दौसा में 40 मिमी, हिंडौन, करौली में 36 मिमी , सीकर शहर में 35 मिमी, बीकानेर शहर में 30 मिमी , टोडाभीम, करौली में 26 मिमी और सीकर ग्रामीण में 26 मिमी बारिश दर्ज की गई.

श्रीडूंगरगढ़, बीकानेर - 62 मिमी

बांदीकुई, दौसा - 40 मिमी

हिंडौन, करौली - 36 मिमी

सीकर शहर - 35 मिमी

बीकानेर शहर - 30 मिमी

टोडाभीम, करौली - 26 मिमी

सीकर ग्रामीण - 26 मिमी

इसके अलावा अजमेर, नागौर, डूंगरपुर, कोटा सहित कई अन्य स्थानों पर भी बारिश दर्ज की गई. कई इलाकों में करीब आधा इंच तक बारिश हुई.

तापमान में भी गिरावट: बारिश और बादलों के असर से प्रदेश के ज्यादातर शहरों में दिन और रात के तापमान में गिरावट दर्ज की गई है. कई स्थानों पर तापमान में करीब 4 डिग्री तक की कमी आई है. बारिश और तेज हवाओं के कारण मौसम में गर्मी का असर भी कुछ कम हुआ है. मौसम केन्द्र जयपुर के अनुसार 29 सितंबर को भी पूर्वी राजस्थान के कुछ हिस्सों में हल्की और छुटपुट बारिश हो सकती है. इसके बाद प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में अगले 5 से 6 दिनों तक मौसम मुख्यतः शुष्क रहने की संभावना है.

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किसानों के लिए आंधी और ओलावृष्टि बनी चिंता: मानसून की विदाई के बाद हुई बारिश जहां कई इलाकों में तापमान कम करने और मौसम में बदलाव का कारण बनी है, वहीं तेज आंधी और ओलावृष्टि ने किसानों की चिंता बढ़ा दी है. खासकर जिन क्षेत्रों में फसलें खेतों में खड़ी हैं, वहां तेज हवाओं और ओलों से नुकसान की आशंका बनी हुई है.मौसम विभाग ने 27 और 28 सितंबर को मेघगर्जन, तेज हवाओं और बारिश की संभावना को देखते हुए संबंधित जिलों में सतर्क रहने की सलाह दी है. फिलहाल पूर्वी राजस्थान में बारिश का दौर जारी रहने की संभावना है, जबकि पश्चिमी राजस्थान के अधिकांश हिस्सों में मौसम धीरे-धीरे शुष्क होने की ओर बढ़ रहा है.

गहलोत ने भी जताई थी चिंता: इस बीच प्रदेश में मानसून की वापसी के बाद जानकारी मिल रही है कि बारिश के अभाव में कई जिलों में सूखे जैसे हालात हो गए हैं. फसलें सूखने लगी हैं, चारे और पानी का संकट गहराने लगा है और ऐसे हालातों में किसान के साथ ही पशुपालक चिंतित हैं. गहलोत ने कहा कि गिरदावरी तो हो रही है , लेकिन हमें चिंता है कि यह कब पूरी होगी और कब राहत कार्य शुरू हो पाएंगे.

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