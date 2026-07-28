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जोधपुर की संपत्तियों के विवाद पर बोले वक्फ बोर्ड चेयरमैन, 'तथ्यात्मक रिपोर्ट पर करेंगे आगे की कार्रवाई'

बोर्ड चेयरमैन ने जोधपुर नगर निगम पर वक्फ संपत्तियों को खुर्दबुर्द करने के आरोप लगाए हैं.

Rajasthan Waqf Board Headquarters
राजस्थान वक्फ बोर्ड मुख्यालय (ETV Bharat Jaipur)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : July 28, 2026 at 4:11 PM IST

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जयपुर: जोधपुर शहर के गीता भवन, शाह कॉलेज सहित कई संपत्तियों को वक्फ संपत्ति बताने और उन्हें वक्फ बोर्ड के उम्मीद पोर्टल पर दर्ज करने के मामले ने तूल पकड़ लिया है. इस मामले को लेकर जहां कई लोगों ने कोर्ट की शरण ली है, तो वहीं हाईकोर्ट ने भी इस मामले में राज्य सरकार, वक्फ मंत्रालय और कलेक्टर को नोटिस देकर जवाब मांगा है. वहीं इस मामले में राजस्थान वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष खानू खान बुधवाली का कहना है कि अल्पसंख्यक विभाग के प्रमुख सचिव और वक्फ बोर्ड के सीईओ ने जोधपुर कलेक्टर से तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी है. उसके आधार पर ही हम आगे की कार्रवाई करेंगे.

वक्फ बोर्ड चेयरमैन ने कहा कि 1965 के गजट में यह वक्फ संपत्ति थी और तब के प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा सर्वे कराए जाने के बाद इसे वक्फ संपत्ति माना गया था. यह कुल 129 बीघा जमीन है जिसका सर्वे किया गया है, लेकिन जहां तक बात हाईकोर्ट के जजों के बंगले और धार्मिक स्थलों के वक्फ संपत्ति की है. उन्हें गलत तरीके से उम्मीद पोर्टल पर दर्ज किया गया है. इसकी जानकारी हमें मिली है. अल्पसंख्यक मामलात विभाग के प्रमुख सचिव और वक्फ बोर्ड के सीईओ ने जोधपुर कलेक्टर से इस संबंध में तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी है, जिससे कि उसकी निष्पक्षता का पता चल सके कि वो जमीन वक्फ बोर्ड की है या नहीं. बुधवाली ने कहा कि जोधपुर कलेक्टर इसका पता लगा पाएंगे कि कौनसी जमीन और कौनसा खसरा गजट में इंगित किया गया है.

पढ़ें: उम्मीद पोर्टल पर वक्फ बोर्ड में दर्ज जोधपुर की विभिन्न संपत्तियों पर ऐतराज, हाईकोर्ट का प्रसंज्ञान...केंद्र एवं राज्य सरकार से मांगा जवाब

संपत्ति खुर्दबुर्द करने के आरोप: बोर्ड चेयरमैन ने जोधपुर नगर निगम पर भी वक्फ संपत्तियों को खुर्दबुर्द करने के आरोप लगाए. उन्होंने कहा कि नगर निगम घपला करके वक्त की संपत्तियों को खुर्दबुर्द कर रहा है. जबकि गजट का रिकॉर्ड नगर निगम के पास भी होता है और वक्फ बोर्ड के पास भी होता है. वक्त संपत्तियों का सर्वे नगर निगम और नगर परिषद के द्वारा भी किया जाता है. उसके बाद ही उन संपत्तियों को वक्फ संपत्ति माना जाता है, लेकिन जोधपुर नगर निगम में लगे अधिकारी जानबूझकर भ्रष्टाचार करके वक्फ संपत्तियों को खुर्दबुर्द कर रहे हैं. इसकी भी जांच होनी चाहिए. उन्होंने कहा कि इस मामले में जोधपुर कलेक्टर की रिपोर्ट आएगी. उसके बाद ही हम आगे की कार्रवाई कर सकेंगे. दरअसल जोधपुर के गीता भवन, सोहनलाल मनिहार स्कूल शाह गोवर्धन कॉलेज, जजों के दो बंगले, कई मंदिर वक्फ के उम्मीद पोर्टल पर वक्फ संपत्ति के नाम से दर्ज हैं. वक्फ संपत्तियों की जानकारी अपलोड करने वालों ने जोधपुर के तीन खसरों 482, 485, 490 को अपनी संपत्ति बताते हुए दर्ज किए हैं.

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