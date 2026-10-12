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रणजी ट्रॉफी 2026: करण लाम्बा के शतक से राजस्थान ने बनाए 363 रन, तमिलनाडु के 167 पर 4 विकेट गिरे

राजस्थान ने बनाए 363 रन ( ETV Bharat Jaipur )

जयपुर: राजस्थान और तमिलनाडु के बीच रणजी ट्रॉफी मुकाबले के दूसरे दिन राजस्थान ने मजबूत स्थिति हासिल कर ली है. राजस्थान क्रिकेट संघ की मेजबानी में जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में यह ट्रॉफी खेली जा रही है. राजस्थान ने पहली पारी में 363 रन बनाए. इसके बाद गेंदबाजों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए तमिलनाडु के 4 विकेट 167 रन पर झटक लिए. तमिलनाडु की टीम अभी भी राजस्थान से 196 रन पीछे है. राजस्थान की ओर से करण लाम्बा ने नाबाद 113 रन की शानदार पारी खेली, जबकि महिपाल लोमरोर ने 66 रन बनाए.

राजभर और चेतन शर्मा को एक-एक विकेट मिला: मानव सुथार ने 17 और आकाश सिंह ने नाबाद 11 रन का योगदान दिया. तमिलनाडु की ओर से सर्वन कुमार और दीपेश ने तीन-तीन विकेट लिए, जबकि वाशिंगटन सुंदर को दो विकेट मिले. तमिलनाडु की पहली पारी में प्रदोष पॉल ने 58 और जगदीशन ने 55 रन बनाए. बाबा इंद्रजीत ने 26 और सिद्धार्थ ने नाबाद 21 रन बनाए. राजस्थान की ओर से अजय सिंह कुकना ने दो विकेट लिए, जबकि रोहन राजभर और चेतन शर्मा को एक-एक विकेट मिला.