रणजी ट्रॉफी 2026: करण लाम्बा के शतक से राजस्थान ने बनाए 363 रन, तमिलनाडु के 167 पर 4 विकेट गिरे
अंडर-19 वीनू मांकड़ ट्रॉफी में राजस्थान को महाराष्ट्र के खिलाफ हार का सामना करना पड़ा.
Published : October 12, 2026 at 8:58 PM IST
जयपुर: राजस्थान और तमिलनाडु के बीच रणजी ट्रॉफी मुकाबले के दूसरे दिन राजस्थान ने मजबूत स्थिति हासिल कर ली है. राजस्थान क्रिकेट संघ की मेजबानी में जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में यह ट्रॉफी खेली जा रही है. राजस्थान ने पहली पारी में 363 रन बनाए. इसके बाद गेंदबाजों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए तमिलनाडु के 4 विकेट 167 रन पर झटक लिए. तमिलनाडु की टीम अभी भी राजस्थान से 196 रन पीछे है. राजस्थान की ओर से करण लाम्बा ने नाबाद 113 रन की शानदार पारी खेली, जबकि महिपाल लोमरोर ने 66 रन बनाए.
राजभर और चेतन शर्मा को एक-एक विकेट मिला: मानव सुथार ने 17 और आकाश सिंह ने नाबाद 11 रन का योगदान दिया. तमिलनाडु की ओर से सर्वन कुमार और दीपेश ने तीन-तीन विकेट लिए, जबकि वाशिंगटन सुंदर को दो विकेट मिले. तमिलनाडु की पहली पारी में प्रदोष पॉल ने 58 और जगदीशन ने 55 रन बनाए. बाबा इंद्रजीत ने 26 और सिद्धार्थ ने नाबाद 21 रन बनाए. राजस्थान की ओर से अजय सिंह कुकना ने दो विकेट लिए, जबकि रोहन राजभर और चेतन शर्मा को एक-एक विकेट मिला.
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पार्थ यादव ने 83 रन की पारी खेली: हिमाचल प्रदेश के अम्तर में राजस्थान और हिमाचल के बीच शुरू हुए अंडर-23 सीके नायडू ट्रॉफी मुकाबले के पहले दिन राजस्थान ने तीन विकेट पर 255 रन बनाकर अपनी स्थिति मजबूत कर ली. राजस्थान की ओर से पार्थ यादव ने 83 रन की पारी खेली, जबकि करण सिंह 82 रन बनाकर नाबाद हैं. मिफ शेख ने 43 और अमोल चेलानी ने नाबाद 28 रन बनाए.
महाराष्ट्र ने राजस्थान को हराया: अंडर-19 वीनू मांकड़ ट्रॉफी में राजस्थान को महाराष्ट्र के खिलाफ हार का सामना करना पड़ा. महाराष्ट्र ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 9 विकेट पर 317 रन बनाए. टीम की ओर से एकनाथ ने 157 और प्रज्वल ने 80 रन की शानदार पारियां खेलीं.राजस्थान की ओर से सौभाग्य सिंह भाटी ने शानदार गेंदबाजी करते हुए 51 रन देकर 6 विकेट लिए. लक्ष्य का पीछा करने उतरी राजस्थान की टीम 172 रन पर ऑलआउट हो गई. आराध्य अग्रवाल ने 34, यथार्थ भारद्वाज ने 33, कुशाग्र ओझा ने 32 और अभय शर्मा ने 24 रन बनाए. महाराष्ट्र की ओर से शुभम ने 3 विकेट लिए.
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कर्नाटक ने राजस्थान को हराया:अंडर-19 महिला टी-20 ट्रॉफी में राजस्थान को कर्नाटक के खिलाफ हार का सामना करना पड़ा. राजस्थान की टीम पहले बल्लेबाजी करते हुए 8 विकेट पर 85 रन ही बना सकी. प्रतीक्षा सिंह ने 26, ईशा ने 20 और मैना सियोल ने नाबाद 13 रन बनाए. कर्नाटक की ओर से उमा काशवी ने 2 विकेट लिए.जवाब में कर्नाटक ने 3 विकेट खोकर 91 रन बनाते हुए लक्ष्य हासिल कर लिया. उमा काशवी ने नाबाद 39 और इन्चारा ने 31 रन बनाए. राजस्थान की ओर से प्रीत कपूर ने 2 और पलक ने 1 विकेट लिया.
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