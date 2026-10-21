राजस्थान-रेलवे रणजी मैच ड्रॉ: पहली पारी की बढ़त से राजस्थान को 3 अंक, कार्तिक बोले, 'गेंदबाज हुए चोटिल'
राजस्थान की ओर से करण लाम्बा ने बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए 194 रन की पारी खेली.
Published : October 21, 2026 at 5:51 PM IST
जयपुर : सवाई मानसिंह स्टेडियम में राजस्थान क्रिकेट संघ की मेजबानी में खेला गया राजस्थान और रेलवे के बीच रणजी ट्रॉफी मुकाबला ड्रॉ पर समाप्त हुआ. पहली पारी में बढ़त के आधार पर राजस्थान को तीन अंक मिले. राजस्थान ने पहली पारी में 497 रन का विशाल स्कोर खड़ा किया था. इसके जवाब में रेलवे की टीम पहली पारी में 338 रन पर सिमट गई. इसके बाद राजस्थान ने रेलवे को फॉलोऑन खिलाया.
मैच के चौथे और अंतिम दिन रेलवे ने दूसरी पारी में दो विकेट के नुकसान पर 174 रन बनाए और मैच का नतीजा नहीं निकलने पर टी टाइम में दोनों कप्तानों ने सहमति से मुकाबला ड्रॉ करवा दिया. राजस्थान की पहली पारी की बढ़त मैच में निर्णायक साबित हुई. टीम ने बल्लेबाजी में शानदार प्रदर्शन करते हुए 497 रन बनाए थे. राजस्थान की ओर से करण लाम्बा ने बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए 194 रन की पारी खेली. उनकी इस पारी ने टीम को मजबूत स्थिति में पहुंचाने में अहम भूमिका निभाई. शानदार प्रदर्शन के लिए करण लाम्बा को मैन ऑफ द मैच चुना गया.
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फॉलोऑन खिलाया : पहली पारी में 497 रन के जवाब में बल्लेबाजी करने उतरी रेलवे की टीम राजस्थान के गेंदबाजों के सामने 338 रन ही बना सकी. इस तरह राजस्थान को पहली पारी में महत्वपूर्ण बढ़त हासिल हुई. इसके बाद राजस्थान के कप्तान कार्तिक शर्मा ने रेलवे को फॉलोऑन देने का फैसला किया. फॉलोऑन खेलते हुए रेलवे ने दूसरी पारी में बेहतर बल्लेबाजी की और चौथे दिन दो विकेट खोकर 174 रन बना लिए. रेलवे की ओर से मोहम्मद सैफ ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए 103 रन की शतकीय पारी खेली. राजस्थान की ओर से गेंदबाजी में अजय कूकना ने प्रभावी प्रदर्शन किया और चार विकेट अपने नाम किए.
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'पहले मैच में कप्तानी का अनुभव बेहतर रहा' : मैच के बाद राजस्थान के कप्तान कार्तिक शर्मा ने कहा कि पहले मैच में कप्तानी करने का अनुभव बेहतर रहा. टीम ने अच्छा स्कोर बनाया और मुकाबले में मजबूत स्थिति हासिल की. हालांकि, मैच के दौरान टीम के दो प्रमुख गेंदबाज चोटिल हो गए, जिसका असर गेंदबाजी पर पड़ा. इसके बावजूद टीम पहली पारी में बढ़त हासिल करने में सफल रही और तीन अंक प्राप्त किए.
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