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राजस्थान-रेलवे रणजी मैच ड्रॉ: पहली पारी की बढ़त से राजस्थान को 3 अंक, कार्तिक बोले, 'गेंदबाज हुए चोटिल'

करण लांबा को मिला मैन ऑफ द मैच अवॉर्ड ( ETV Bharat Jaipur )

जयपुर : सवाई मानसिंह स्टेडियम में राजस्थान क्रिकेट संघ की मेजबानी में खेला गया राजस्थान और रेलवे के बीच रणजी ट्रॉफी मुकाबला ड्रॉ पर समाप्त हुआ. पहली पारी में बढ़त के आधार पर राजस्थान को तीन अंक मिले. राजस्थान ने पहली पारी में 497 रन का विशाल स्कोर खड़ा किया था. इसके जवाब में रेलवे की टीम पहली पारी में 338 रन पर सिमट गई. इसके बाद राजस्थान ने रेलवे को फॉलोऑन खिलाया.