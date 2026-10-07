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SIR से कटे 30 लाख नाम निकाय चुनाव सूची में मौजूद, निखिल डे ने उठाए सवाल, 2002-03 मॉडल लागू करने की मांग

जयपुर : देश भर में मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) को लेकर जारी बहस अब राजस्थान की चौखट तक पहुंच चुकी है. ​राजस्थान में इन दिनों भारत निर्वाचन आयोग (ECI) की ओर से कराए गए विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के बाद तैयार सूची और राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग (SEC) द्वारा स्थानीय निकाय व पंचायती राज चुनावों के लिए उपयोग में लाई जा रही मतदाता सूचियों के बीच भारी अंतर उजागर हुआ है. सूचना का अधिकार और जन आंदोलनों से जुड़े वरिष्ठ सामाजिक कार्यकर्ता निखिल डे ने इस विसंगति को लेकर गंभीर सवाल खड़े किए हैं. उनका कहना है कि दोनों सूचियों के मिलान से यह स्पष्ट हो गया है कि चुनावी प्रबंधन में कहीं न कहीं बहुत बड़ी चूक या लापरवाही हुई है, जिसका सीधा खामियाजा प्रदेश के लाखों मतदाताओं को भुगतना पड़ सकता है.

किस आधार पर हटे नाम, इसकी भी जांच की मांग : निखिल डे ने बताया कि अध्ययन में सामने आए 30 लाख नामों में अलग-अलग कारणों का उल्लेख है. उनके अनुसार करीब 17.57 लाख मतदाताओं को स्थायी रूप से स्थानांतरित, 3.68 लाख को अनुपस्थित या अप्राप्य और करीब 1.86 लाख को डुप्लीकेट बताकर सूची से हटाया गया. इसके अलावा करीब 3.52 लाख नाम मृत्यु के आधार पर हटाए गए. निखिल डे ने कहा कि इनमें 40 वर्ष से कम उम्र के 42,293 नाम बताए गए हैं, इसलिए इन मामलों की विशेष जांच होनी चाहिए. निखिल का कहना है कि हटाए गए नामों में करीब 58 फीसदी महिलाएं हैं और लगभग 81 फीसदी मतदाता 18 से 60 वर्ष की आयु के बीच हैं. निखिल डे का कहना है कि ऐसे मामलों में सिर्फ यह कह देना पर्याप्त नहीं है कि नाम सूची से हट गया. मतदाता को यह जानने का अधिकार होना चाहिए कि उसका नाम किस आधार पर हटाया गया, सत्यापन किस स्तर पर हुआ और उसे अपनी आपत्ति दर्ज कराने का अवसर मिला या नहीं.

SIR में हटे 30 लाख नाम, फिर SEC की सूची में कैसे ? : निखिल डे के अनुसार SIR की प्रक्रिया में कुल 44.28 लाख नाम हटाए गए, जबकि 12.91 लाख नए नाम जोड़े गए. उनके दावे के मुताबिक इससे ECI की मतदाता संख्या करीब 5.47 करोड़ से घटकर 5.15 करोड़ रह गई. दूसरी ओर, उन्हीं 199 विधानसभा क्षेत्रों के लिए राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग की स्थानीय निकाय मतदाता सूचियों में करीब 5.45 करोड़ मतदाता दर्ज हैं. निखिल डे का कहना है कि यही अंतर इस पूरे मामले का सबसे बड़ा सवाल है. तुलनात्मक अध्ययन में SIR से हटाए गए 30 लाख नाम स्थानीय निकाय की 2026 की मतदाता सूचियों में अब भी मौजूद मिले. उन्होंने कहा कि यह स्थिति इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि राजस्थान में स्थानीय निकाय चुनाव हो चुके हैं और अब पंचायती राज चुनाव की प्रक्रिया आगे बढ़ रही है. ऐसे में मतदाता सूची को लेकर किसी भी तरह की अस्पष्टता को चुनाव से पहले दूर किया जाना जरूरी है.

एक प्रदेश दो मतदाता सूची कैसे ? : निखिल डे ने कहा कि ECI की SIR अंतिम सूची, विलोपन सूची और राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग की करीब 1.47 लाख सूची फाइलों का EPIC नंबर के आधार पर मिलान किया गया. इस अध्ययन में दावा किया गया कि SIR में हटाए गए 30 लाख मतदाता अभी भी राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग की 2026 की नगरीय और पंचायत मतदाता सूचियों में दर्ज हैं. उनका सवाल है कि यदि एक प्रक्रिया में किसी मतदाता का नाम हटाया गया है और दूसरी चुनावी सूची में वही नाम मौजूद है तो आखिर कौन सी मतदाता सूची सही है? निखिल डे ने कहा कि राज्य सरकार और दोनों निर्वाचन संस्थाओं को जनता के सामने यह स्पष्ट करना चाहिए कि सूचियों में यह अंतर क्यों है और मतदाता के अधिकार की सुरक्षा कैसे होगी ?

सामाजिक कार्यकर्ता निखिल डे ने ETV भारत से बातचीत में दावा किया कि भारतीय निर्वाचन आयोग की SIR सूची और राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग की स्थानीय निकाय मतदाता सूचियों के तुलनात्मक अध्ययन में लाखों नामों का अंतर सामने आया है. उनका कहना है कि यह सिर्फ आंकड़ों का अंतर नहीं, बल्कि मतदाता के वोट देने के अधिकार और चुनावी प्रक्रिया की विश्वसनीयता से जुड़ा सवाल है.

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जयपुर की कई सीटों में भी सामने आया अंतर : निखिल डे कहा कि जयपुर में भी कुछ विधानसभा क्षेत्रों की स्थानीय निकाय मतदाता सूचियों और SIR के बीच उल्लेखनीय अंतर सामने आया है. उनके अध्ययन के अनुसार सिविल लाइन्स, विद्याधर नगर, सांगानेर, किशनपोल और हवामहल, विधानसभा क्षेत्रों में नगरीय मतदाता सूची के 10 फीसदी से ज्यादा मतदाता ऐसे हैं, जिन्हें SIR प्रक्रिया में हटाया गया था. वहीं उनका दावा है कि ECI की अंतिम सूची में शामिल अधिकतम 15.52 लाख मतदाता ऐसे हैं जो किसी स्थानीय निकाय की सूची में नहीं हैं. इनमें करीब 55 फीसदी की उम्र 18 से 25 वर्ष के बीच बताई गई है. निखिल डे के मुताबिक यह स्थिति खासतौर पर नए और युवा मतदाताओं के संदर्भ में महत्वपूर्ण है. उनका कहना है कि मतदाता सूची में नाम जोड़ने और हटाने की प्रक्रिया को केवल प्रशासनिक प्रक्रिया के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए, क्योंकि इसका सीधा संबंध नागरिक के मतदान के अधिकार से है.

2002-03 का राजस्थान मॉडल फिर लागू करने की मांग : निखिल डे ने राजस्थान में करीब दो दशक पुराने मतदाता सूची सत्यापन मॉडल का हवाला देते हुए कहा कि 2002-03 में घर-घर सत्यापन के साथ ग्राम सभा, वार्ड सभा और सार्वजनिक रूप से मतदाता सूची पढ़ने की प्रक्रिया अपनाई गई थी. उनके अनुसार उस समय मतदाता सूचियों में गड़बड़ियों की शिकायतों के बाद तत्कालीन मुख्य निर्वाचन आयुक्त जेम्स लिंडो राजस्थान आए थे. जयपुर स्थित OTS में विभिन्न समूहों के साथ चर्चा हुई और इसके बाद लोगों के बीच जाकर मतदाता सूची का वाचन कराने तथा ग्राम सभा, वार्ड सभा और नुक्कड़ सभाओं के जरिए सूची सार्वजनिक करने की प्रक्रिया अपनाई गई. निखिल डे का दावा है कि 6 अगस्त 2003 को जारी दिशा-निर्देशों के बाद इस प्रक्रिया के परिणामस्वरूप राजस्थान में करीब 16 लाख नाम मतदाता सूची में जोड़े गए. उन्होंने कहा कि इसी पुराने अनुभव से जुड़े दस्तावेजों को RTI के जरिए हासिल करने की प्रक्रिया नवंबर 2025 से जून 2026 तक चली. उनके मुताबिक इस दौरान प्रथम अपील, द्वितीय अपील, राज्य सूचना आयोग की सुनवाई और पुरानी फाइलों के निरीक्षण के बाद करीब 1,800 पन्नों से संबंधित दस्तावेज प्राप्त हुए.

मीडिया से बात करते कविता श्रीवास्तव, सवाई सिंह और निखिल डे (फोटो ईटीवी भारत जयपुर)

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मंगोलपुरी और कर्नाटक के उदाहरण : निखिल डे ने दिल्ली के मंगोलपुरी और कर्नाटक के मैसूरु जिले के हिरेहल्ली ग्राम पंचायत के उदाहरण भी दिए. उन्होंने 5 सितंबर 2026 को मंगोलपुरी Y ब्लॉक में हुई जन सुनवाई में आठ बूथों के 1,516 घरों में से 1,448 घरों का नागरिक स्वयंसेवकों ने सत्यापन किया. जनवरी 2025 की सूची में दर्ज 9,838 मतदाताओं में से 5,639 नाम प्रारूप SIR सूची में, 2,781 नाम ASDD सूची में और 1,328 नाम किसी भी सूची में नहीं मिले. निखिल डे के मुताबिक घर-घर सत्यापन में 450 से ज्यादा ऐसे लोग मिले, जो ASDD में होने के बावजूद उसी पते पर रह रहे थे. वहीं 500 से ज्यादा लोगों के नाम किसी भी सूची में नहीं मिले. उनका दावा है कि इनमें कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्होंने 2025 के दिल्ली विधानसभा चुनाव में मतदान किया था. दूसरी ओर कर्नाटक के मैसूरु जिले की हिरेहल्ली ग्राम पंचायत का उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा कि वहां नागरिक संगठनों और प्रशासन ने मिलकर घर-घर सत्यापन और जन सुनवाई की प्रक्रिया अपनाई. छह बूथों के 5,367 मतदाताओं में से 4,370 यानी 81.4 फीसदी का एक दिन में भौतिक सत्यापन किया गया. निखिल डे ने कहा कि अगले दिन हुई जन सुनवाई में 96 निवासी और अधिकारी शामिल हुए तथा नाम जोड़ने, मृत मतदाताओं के नाम हटाने और जन्मतिथि एवं पारिवारिक विवरण में सुधार से जुड़ी मांगें सामने आईं.

पंचायत चुनाव से पहले सोशल ऑडिट की मांग : निखिल डे ने कहा कि राजस्थान में अब पंचायती राज चुनाव की प्रक्रिया आगे बढ़ रही है. ऐसे में मतदाता सूचियों के सत्यापन को चुनावी प्रक्रिया का अहम हिस्सा बनाया जाना चाहिए. उन्होंने मांग रखी कि हर छूटे हुए नाम और उसके हटने का कारण वार्ड एवं ग्राम स्तर पर सार्वजनिक किया जाए. इसके साथ ही सत्यापन के परिणाम ग्राम सभा और वार्ड सभा में पढ़े जाएं और वहीं आपत्तियां दर्ज कर उन पर कार्रवाई शुरू की जाए. उन्होंने कहा कि जिस BLO ने पहले मतदाता सूची से नाम हटाने की प्रक्रिया में भूमिका निभाई है, केवल उसी के भरोसे दोबारा सत्यापन छोड़ना उचित नहीं होगा. इसमें नागरिक संगठनों और स्थानीय प्रतिनिधियों की स्वतंत्र निगरानी होनी चाहिए.

गलती से नाम हटे तो दोबारा Form-6 क्यों ? : निखिल डे ने एक और महत्वपूर्ण मांग रखते हुए कहा कि जिन मतदाताओं के नाम प्रशासनिक गलती से हटे हैं, उन्हें नए मतदाता की तरह दोबारा Form-6 भरने के लिए बाध्य नहीं किया जाना चाहिए. उनका कहना है कि यदि किसी मतदाता का नाम गलती से हटाया गया है और उसके पुराने रिकॉर्ड से पात्रता स्पष्ट है तो उसका नाम सीधे बहाल करने की व्यवस्था होनी चाहिए. उन्होंने आगामी पंचायती राज चुनावों को देखते हुए मतदाता सूची में जरूरी सुधार समय रहते पूरा करने की मांग की.

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सरपंच-पंच के चुनाव चिन्ह को लेकर भी सवाल : निखिल डे ने पंचायती राज चुनाव की प्रक्रिया से जुड़े एक अन्य मुद्दे को भी उठाया. उन्होंने कहा कि सरपंच और वार्ड पंच के चुनाव में चुनाव चिन्ह आवंटन और प्रचार के लिए उम्मीदवारों को पर्याप्त समय मिलना चाहिए. उनके मुताबिक मौजूदा व्यवस्था में चुनाव चिन्ह आवंटन के बाद प्रचार के लिए सीमित समय मिल रहा है. उन्होंने पूर्व की उस व्यवस्था को बहाल करने की मांग की, जिसमें पंच और सरपंच के आवेदन पहले लिए जाते थे और चुनाव चिन्ह आवंटन की प्रक्रिया पहले पूरी कर दी जाती थी, ताकि प्रत्याशियों को प्रचार के लिए पर्याप्त समय मिल सके.

‘वोटर लिस्ट प्रशासनिक कागज नहीं, लोकतांत्रिक अधिकार का आधार’ : निखिल डे ने कहा कि मतदाता सूची में नाम होना सिर्फ प्रशासनिक रिकॉर्ड में दर्ज होना नहीं है. यह नागरिक के लोकतांत्रिक अधिकार से जुड़ा विषय है. उनका कहना है कि किसी पात्र मतदाता का नाम सूची से हटने पर उसका असर सिर्फ एक व्यक्ति तक सीमित नहीं रहता, बल्कि चुनावी प्रक्रिया में उसके प्रतिनिधित्व के अधिकार पर पड़ता है. निखिल डे ने कहा कि राजस्थान में SIR और SEC की मतदाता सूचियों के बीच सामने आए अंतर को लेकर सरकार और निर्वाचन संस्थाओं को डेटा सार्वजनिक कर स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए.

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