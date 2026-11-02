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सुप्रीम कोर्ट का फैसला: पंचायत चुनावों में मतदाता जागरूकता यात्रा रोक संबंधी आदेश को किया निरस्त

अरुणा रॉय ने लगाई थी याचिका ( ETV Bharat Jaipur )

जयपुर: राजस्थान में पंचायती राज और स्थानीय निकाय चुनावों के दौरान मतदाता जागरूकता यात्रा निकालने पर राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से लगाई गई रोक को सुप्रीम कोर्ट ने निरस्त कर दिया है. राजस्थान इलेक्शन वॉच की ओर से जारी प्रेस नोट के अनुसार, सर्वोच्च न्यायालय ने 2 नवंबर को मामले की सुनवाई के बाद आयोग के रोक संबंधी आदेश को निरस्त (Set Aside) कर दिया. इस मामले में सामाजिक कार्यकर्ता अरुणा रॉय, निखिल डे और अन्य लोगों की ओर से याचिका दायर की गई थी. सुप्रीम कोर्ट के फैसले को सामाजिक संगठनों ने मतदाता जागरूकता और लोकतांत्रिक अधिकारों के पक्ष में एक महत्वपूर्ण निर्णय बताया है.

दो बार मांगी अनुमति, निर्वाचन आयोग ने किया था इनकार: राजस्थान इलेक्शन वॉच के सामाजिक कार्यकर्ता निखिल डे ने कहा कि मजदूर किसान शक्ति संगठन (एमकेएसएस) और सहयोगी संस्थाएं पिछले करीब 20 वर्षों से लोकसभा, विधानसभा और स्थानीय निकाय चुनावों के दौरान मतदाताओं को जागरूक करने के लिए यात्रा आयोजित करती रही हैं. इन अभियानों के जरिए मतदाताओं को मतदान के महत्व, लोकतांत्रिक प्रक्रिया और आदर्श आचार संहिता के प्रति जागरूक किया जाता है. स्थानीय निकाय चुनावों की घोषणा के बाद 7 सितंबर को राज्य के 11 जिलों में मतदाता जागरूकता यात्रा निकालने के लिए राज्य निर्वाचन आयोग से अनुमति मांगी गई थी.