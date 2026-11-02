सुप्रीम कोर्ट का फैसला: पंचायत चुनावों में मतदाता जागरूकता यात्रा रोक संबंधी आदेश को किया निरस्त
मतदाता जागरूकता यात्रा पर लगाई गई रोक को निरस्त करते हुए सामाजिक संगठनों को चुनाव में नागरिकों को जागरूक करने की अनुमति दे दी है.
Published : November 2, 2026 at 8:10 PM IST
जयपुर: राजस्थान में पंचायती राज और स्थानीय निकाय चुनावों के दौरान मतदाता जागरूकता यात्रा निकालने पर राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से लगाई गई रोक को सुप्रीम कोर्ट ने निरस्त कर दिया है. राजस्थान इलेक्शन वॉच की ओर से जारी प्रेस नोट के अनुसार, सर्वोच्च न्यायालय ने 2 नवंबर को मामले की सुनवाई के बाद आयोग के रोक संबंधी आदेश को निरस्त (Set Aside) कर दिया. इस मामले में सामाजिक कार्यकर्ता अरुणा रॉय, निखिल डे और अन्य लोगों की ओर से याचिका दायर की गई थी. सुप्रीम कोर्ट के फैसले को सामाजिक संगठनों ने मतदाता जागरूकता और लोकतांत्रिक अधिकारों के पक्ष में एक महत्वपूर्ण निर्णय बताया है.
दो बार मांगी अनुमति, निर्वाचन आयोग ने किया था इनकार: राजस्थान इलेक्शन वॉच के सामाजिक कार्यकर्ता निखिल डे ने कहा कि मजदूर किसान शक्ति संगठन (एमकेएसएस) और सहयोगी संस्थाएं पिछले करीब 20 वर्षों से लोकसभा, विधानसभा और स्थानीय निकाय चुनावों के दौरान मतदाताओं को जागरूक करने के लिए यात्रा आयोजित करती रही हैं. इन अभियानों के जरिए मतदाताओं को मतदान के महत्व, लोकतांत्रिक प्रक्रिया और आदर्श आचार संहिता के प्रति जागरूक किया जाता है. स्थानीय निकाय चुनावों की घोषणा के बाद 7 सितंबर को राज्य के 11 जिलों में मतदाता जागरूकता यात्रा निकालने के लिए राज्य निर्वाचन आयोग से अनुमति मांगी गई थी.
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इन जिलों में अजमेर, ब्यावर, भीलवाड़ा, बीकानेर, डूंगरपुर, जयपुर, राजसमंद, सलूंबर, सिरोही, टोंक और उदयपुर शामिल थे. हालांकि, आयोग ने 10 सितंबर को अनुमति देने से इनकार कर दिया. इसके बाद पंचायती राज चुनावों के मद्देनजर 6 अक्टूबर को फिर से आवेदन प्रस्तुत किया गया, लेकिन 9 अक्टूबर को आयोग ने इस आवेदन को भी खारिज कर दिया. संगठन ने आयोग के इस फैसले को असहयोगात्मक बताते हुए इसे चुनौती देने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी.
29 अक्टूबर को सुनवाई, 2 नवंबर को आया फैसला: सामाजिक कार्यकर्ता अरुणा रॉय ने बताया कि 29 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट ने मामले की गंभीरता को देखते हुए 2 नवंबर को सुनवाई करने का निर्णय लिया था. सोमवार को सुनवाई के बाद न्यायालय ने राज्य निर्वाचन आयोग के रोक संबंधी आदेश को निरस्त कर दिया. यह मतदाता जागरूकता और लोकतांत्रिक अधिकारों के पक्ष में एक महत्वपूर्ण निर्णय है. अरुणा रॉय ने कहा कि यह संविधान, लोकतंत्र और नागरिकों के मौलिक अधिकारों की बड़ी जीत है. उन्होंने कहा कि एक स्वस्थ लोकतंत्र में मतदाताओं को जागरूक करना और उन्हें आदर्श आचार संहिता के प्रति प्रेरित करना हर सजग नागरिक का अधिकार है. बिना किसी वजह के जागरूकता यात्राओं पर रोक लगाना लोकतंत्र के मूल्यों पर प्रहार है.
अब प्रदेशभर में यात्रा निकालने के लिए फिर मांगा जाएगा सहयोग: सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद सामाजिक संगठनों ने आगामी पंचायती राज चुनावों के दौरान प्रदेशभर में मतदाता जागरूकता यात्रा संचालित करने की तैयारी जताई है. संगठन के अनुसार, इसके लिए प्रशासनिक सहयोग और आवश्यक व्यवस्थाएं उपलब्ध कराने के संबंध में फिर से आवेदन प्रस्तुत किया जाएगा. उनका कहना है कि यात्रा के माध्यम से मतदाताओं को मतदान के प्रति जागरूक करने और चुनावी प्रक्रिया में उनकी सक्रिय भागीदारी बढ़ाने का प्रयास किया जाएगा.
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