विधानसभा सत्र 2026: शून्यकाल में साइबर ठगी, तालाबों पर अतिक्रमण और बढ़ते नशाखोरी के मुद्दे उठे

जोधपुर: राजस्थान विधानसभा में सोमवार को विधायकों ने शून्यकाल में साइबर ठगी, तालाबों पर अतिक्रमण और बढ़ते नशाखोरी के मुद्दे उठाए. नोहर विधायक अमित चांचण ने नेठाणा गांव में 12 साल के बालक की हत्या का मामला उठाया, जबकि गंगापुर विधायक रामकेश ने नशाखोरी के बढ़ते मामलों पर चिंता जताई. शिव विधायक रविंद्र भाटी ने साइबर अपराध के बढ़ते मामलों पर सरकार को घेरा और कालीचरण सर्राफ ने नीरजा मोदी स्कूल की सीबीएसई मान्यता रद्द होने के बाद विद्यार्थियों के भविष्य का मामला उठाया. विधायकों ने सरकार से इन मुद्दों पर कार्रवाई की मांग की।

नोहर विधायक अमित चांचण ने कहा कि उनके क्षेत्र के नेठाणा गांव में 12 साल के बालक अभिषेक शर्मा की हत्या कर शव कुएं में डाल​ दिया गया. घटना के सात दिन बाद भी आरोपियों का पता नहीं लग सका. इससे क्षेत्रवासियों में रोष है, ग्रामीण धरने दे रहे हैं. बयाना विधायक ऋतु बनावत ने अतिवृष्टि से फसल खराबे का मामला उठाते हुए कहा कि मुआवजा वितरण में असमानता हो रही है. कामां विधायक नौक्षम चौधरी ने ब्रज परिक्रमा के रास्ते के सतवास गांव में सड़क निर्माण नहीं होने का मामला उठाया. विधायक ने कहा कि अधिकमास में ब्रज परिक्रमा में लोगों की संख्या बढ़ेगी. सतवास ग्राम में सड़क का निर्माण नहीं होने से श्रद्धालुओं को परेशानी होगी. साथ ही विधायक ने परिक्रमा मार्ग से अतिक्रमण हटाने की भी मांग की. हनुमानगढ़ विधायक गणेश बंसल ने सरकारी भूमि पर बने धार्मिक स्थलों के पट्टे बनाने की मांग की गई. इसके अभाव में इनके विधिक संचालन में परेशानी होती है. राज्य में गैर-विवादित धार्मिक स्थलों के स्वामित्व के प्रमाण पत्र जारी करने की मांग की.

राजसमंद विधायक दीप्ति किरण माहेश्वरी ने राजसमंद जिले में हिंदुस्तान जिंक की माइनिंग का मामला उठाया. कोटा उत्तर के विधायक संदीप शर्मा ने कोटा के तालाबों पर ध्यानाकर्षण प्रस्ताव लगाया, जिस पर नगरीय विकास मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने कहा कि 21 तालाब होने की जानकारी सामने आई है. कई तालाबों का अस्तित्व नहीं है. खर्रा ने कहा कि प्रदेश के अन्य नगर निकाय में ऐसे हालात नहीं हों, इसलिए एक आदेश जारी कर वर्तमान में प्रदेश के सभी नगर निकायों और विकास प्राधिकरण क्षेत्रों में वर्तमान में मौजूद तालाबों की स्थिति मंगवाएंगे. वर्तमान में अतिक्रमण से मुक्त तालाबों को बचाने के लिए काम करेंगे.

पुलिस करवा रही नशाखोरी: गंगापुर विधायक रामकेश ने उनके क्षेत्र में हो रहे स्मेक, गांजा और अफीम का अवैध कारोबार का मामला उठाया. विधायक ने कहा कि इसका दायरा केवल गंगापुर नहीं है, पूरा सवाई माधोपुर जिला चपेट में आ रहा है. तेजी से नशाखोरी फैलने के परिणामस्वरूप क्षेत्र में अपराध बढ़ रहा है. आए दिन लूट, खसोट, हत्याएं और डकैती बढ़ रही हैं. विधायक ने आरोप लगाया कि यह अकेले नशा का काम करने वालों से नहीं हो रहा है, पुलिस की मिलीभगत से यह कारोबार फैल रहा है. युवाओं के भविष्य को अंधकार में डाला जा रहा है. विधायक ने कहा कि सरकार को चाहिए कि भरतपुर संभाग की कानून व्यवस्था सुधारें. इसके अभाव में नशाखोरी युवाओं को नुकसान दे रही है.