विधायकों ने उठाए अपने-अपने क्षेत्रों के मुद्दे, सरकार को घेरा
विधानसभा में विधायकों ने ओबीसी आरक्षण, स्टेट हाईवे पर वार्षिक पास, जूली फ्लोरा काटने और हत्या के मामलों में जांच की मांग की.
Published : February 18, 2026 at 3:11 PM IST
जोधपुर: राजस्थान विधानसभा में बुधवार को शून्यकाल में विभिन्न विधायकों ने अपने-अपने क्षेत्रों की समस्याएं उठाई. सूरतगढ़ विधायक डूंगराराम गेदर ने ओबीसी आरक्षण का मुद्दा उठाते हुए कहा कि आबादी के अनुपात में आरक्षण देने की मांग की. बयाना विधायक डॉ. ऋतु बनावत ने स्टेट हाईवे पर वार्षिक पास लागू करने की मांग की. पीपलदा विधायक चेतन पटेल ने जूली फ्लोरा काटने के मामले में जांच की मांग की. बूंदी विधायक हरिमोहन शर्मा ने जवाहर नगर में हुई हत्या का मामला उठाया. भीलवाड़ा के अशोक कोठारी ने चारागाह भूमि के संरक्षण की मांग की. कोलायत विधायक अंशुमान भाटी ने बज्जू में भूमि आवंटन के मामले में जांच की मांग की. रामगढ़ विधायक सुखवंत सिंह ने सिंथेटिक दूध से बनने वाले मिल्क केक के मामले में कार्रवाई की मांग की. शाहपुरा विधायक लालाराम बैरवा ने पत्थर की लीज के मामले में कार्रवाई की मांग की. सुजानगढ़ विधायक मनोज कुमार ने पशु चिकित्साकर्मियों की नियुक्ति की मांग की. भादरा विधायक संजीव कुमार ने ड्रेनेज की व्यवस्था की मांग की.
विधानसभा में बुधवार को शून्यकाल की शुरूआत शांतिपूर्वक हुई. विधायकों ने अलग-अलग व्यवस्थाओं में अपनी बात रखी. सबसे पहले स्थगन प्रस्ताव के माध्यम से सूरतगढ़ विधायक डूंगराराम गेदर ने प्रदेश में ओबीसी वर्ग के आरक्षण का मामला उठाया. विधायक ने कहा कि राजस्थान में 54% ओबीसी की आबादी है, लेकिन आरक्षण सिर्फ 21% है. मेरिट के आधार पर चयनित अभ्यर्थी को भी एससी, एसटी और ओबीसी के वर्ग में गिना जाता है. इससे ओबीसी के पद भी कम हो जाते हैं. हाल ही में एलडीसी भर्ती में 500 पद कम किए गए, चतुर्थ श्रेणी में 700 पद ओबीसी के कम कर दिए गए. ओबीसी के 21% आरक्षण में भी कई तरह के वर्ग बनाए हुए हैं. इससे ओबीसी के अभ्यर्थी वंचित हो रहे हैं. उन्होंने ओबीसी प्रमाणपत्र की वैधता 5 साल करने की मांग की.
स्टेट हाईवे पर भी बने वार्षिक पास: विधायक डॉ. ऋतु बनावत ने बयाना से जयपुर के बीच स्टेट हाईवे के टोल का मामला उठाया. विधायक ने कहा कि जयपुर बयाना के बीच 180 किमी की दूरी है. इस दूरी में 139 किमी नेशनल हाईवे पड़ता है. जिस पर वाहन चालक को 20 रुपए का टोल देना पड़ता है. जबकि शेष 41 किलोमीटर की दूरी स्टेट हाईवे के माध्यम तय करनी होती है, उस पर तीन टोल लगे हुए हैं. जिसके लिए 120 रुपए चुकाने पड़ रहे हैं. विधायक ने कहा कि राज्य सरकार को चाहिए कि वह नेशनल हाईवे की तर्ज पर 15 टोल के पास की तरह स्टेट हाईवे पर भी वार्षिक टोल पास लागू करें, जिससे इस तरह की अनियमितताओं को रोककर आमजन को राहत दी जा सके.
जूली फ्लोरा का मुद्दा, अध्यक्ष बोले जूली जी बैठे हैं: पीपलदा विधायक चेतन पटेल ने अपने विधानसभा क्षेत्र में जूली फ्लोरा काटकर पौधारोपण करने का मामला उठाया. विधायक ने कहा कि जूली फ्लोरा काटने के लिए जो मशीनें लगी हैं, उससे सड़कें टूट रही हैं. नोनेरा बांध की डूब क्षेत्र की भूमि पर यह कटाई हो रही है, लेकिन बिना सेटलमेंट के किसानों की खातेदारी भूमि पर खड़ी फसलें इस काम में रौंदी जा रही हैं. जूली फ्लोरा की आड़ में अवैध कटाई हो रही है. इसकी जांच की जाए और अवैध कटाई को रोककर सड़कें सुधारी जाएं. इस दौरान विधानसभा अध्यक्ष ने चुटकी लेते हुए कहा कि जूली यहीं बैठे हैं, इस पर ठहाका लगा.
डरो मत, यह बहुत सज्जन आदमी हैं: बूंदी विधायक हरिमोहन शर्मा ने बूंदी के जवाहर नगर में रात को घर के बाहर सो रहे कृष्ण गोपाल बैरवा की हत्या का मामला उठाया. जवाब में गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढम ने पहले चुटकी लेते हुए कहा कि जब भी कोई मंत्री जवाब देने के लिए उठता है, तो बहुत टेढ़ी और घूरते हैं. इस पर विधानसभा अध्यक्ष ने कहा डरो मत, यह बहुत सज्जन आदमी हैं. अपने जवाब में बेढम ने कहा कि इस पूरे मामले की सीनियर अधिकारी मॉनिटरिंग कर रहे हैं. इस घटना का पूरा खुलासा करने के लिए पूरा सिस्टम लगा रखा है, जल्दी खुलासा किया जाएगा.
नौकरी से हटाया तो शादियां टूटने का खतरा: भीलवाड़ा विधायक अशोक कोठारी ने लगातार कम होती चारागाह भूमि का मामला उठाते हुए कहा कि लगातार इस भूमि का क्षय हो रहा है, जबकि सरकार इसकी संरक्षण है. सरकार को चाहिए कि वीबी जी राम जी के तहत चारागाह भूमि का संरक्षण किया जाए. ध्यानाकर्षण के माध्यम से विधायक ने अनुसूचित क्षेत्रों में दिव्यांग पदों के विरुद्ध लगाए सामान्य वर्ग के तृतीय श्रेणी शिक्षकों को हटाने जाने का मामला उठाया. विधायक ने कहा कि जब गलती कर्मचारी चयन आयोग की थी, तो 27 महीने तक काम करने वाले इन शिक्षकों का क्या दोष है. इनको दिव्यांग कोटे में नौकरी क्यों दी गई है. जवाब में शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने कहा कि यह आयोग की गलती थी, लेकिन दिव्यांगों के लिए करना जरूरी है. वर्तमान में 29 शिक्षकों को हटा दिया गया है, जबकि 42 कोर्ट के स्टे पर हैं. विधायक ने सरकार से मांग रखी कि इनके प्रति मानवीय दृष्टिकोण से अपनाने की जरूरत है. विधायक ने कहा कि जिनकी नौकरियां लगी थीं, तो शादियां हो गई, अब कई की शादियां टूटने का खतरा है. सरकार जो अभ्यर्थी नौकरी कर रहे थे, उनका कोई दोष नहीं है, सरकार को उनको सजा क्यों दे रही है. उनको पुन: नियुक्तियां दी जाएं, 75 शेडो पोस्ट जारी करें, जिन्होंने गलती की, उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाए.
जिला प्रशासन ने निरस्त नहीं किए आवंटन: कोलायत विधायक अंशुमान भाटी ने बज्जू में गत सरकार द्वारा किए गए 392 भूमि आवंटन का मामला उठाते हुए कहा कि इनमें नियमों की अनदेखी की गई थी. प्रकरण की जांच के लिए सरकार ने गत वर्ष आदेश जारी किए गए थे. समिति ने 11 सितंबर 2025 को अपनी रिपोर्ट में 392 में 285 नियम विरुद्ध पाए गए थे. इन आवंटनों को निरस्त योग्य माना गया, लेकिन लंबे समय के बाद भी जिला प्रशासन ने अपेक्षित कार्य नहीं किया गया, आज दिनांक तक एक भी भू आवंटन निरस्त नहीं किया गया. इन्हें निरस्त कर तत्कालीन दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए.
सिंथेटिक दूध से बन रहा है मिल्क केक: रामगढ़ विधायक सुखवंत सिंह ने अलवर के मेवात क्षेत्र में केमिकल दूध से सिंथेटिक मावा बनाने का मामला उठाते हुए कहा कि इस मावे से बनने वाला मिल्क केक सवा सौ रुपए किलो दिया जाता है, जबकि जनता को यह चार सौ रुपए तक बिक रहा है. अलवर का मिल्क केक बहुत प्रसिद्ध है, लेकिन इस तरह की गतिविधियां लोगों के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है. लोग कैंसर, लीवर डिजीज की चपेट में आ रहे हैं. इसलिए पूरे क्षेत्र में प्रभावशाली अभियान चलाया जाए. शाहपुरा विधायक लालाराम बैरवा ने क्षेत्र में सरकार द्वारा दी गई पत्थर की लीज से अतिरिक्त भूमि पर खनन कार्य किया जा रहा है. इससे सरकार को राजस्व का नुकसान हो रहा है, भूमिमाफिया भूमि का दोहन कर रहे हैं. सरकार को चाहिए कि इन पर सख्त कार्रवाई की जाए. इससे पहाड़ियों का खनन रोका जाए.
पशु चिकित्साकर्मियों की नियुक्तियां करें: सुजानगढ़ विधायक मनोज कुमार ने पशुपालन विभाग में डॉक्टर व चिकित्साकर्मियों की कमी का मामला पर्ची के माध्यम से उठाया. विधायक ने कहा कि उनके क्षेत्र में कई पद खाली पड़े हैं. पशुधन सहायकों की कमी के चलते पशु चिकित्सालयों पर ताले लगे हैं. थोड़े पद भरे हैं, तो उन कार्मिकों को अन्य कार्यों में सरकार ने लगा दिया है. उनसे बीमा करवाए जा रहे हैं, ऑनलाइन काम करवाए जा रहे हैं. जनगणना में इनकी ड्यूटी नहीं लगे, जिससे पशुओं का उपचार सुनिश्चित किया जा सके. भादरा विधायक संजीव कुमार ने भादरा शहर में बरसाती पानी की निकासी नहीं होने से उत्पन्न समस्या का मामला उठाया.