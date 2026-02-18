ETV Bharat / state

विधायकों ने उठाए अपने-अपने क्षेत्रों के मुद्दे, सरकार को घेरा

जोधपुर: राजस्थान विधानसभा में बुधवार को शून्यकाल में विभिन्न विधायकों ने अपने-अपने क्षेत्रों की समस्याएं उठाई. सूरतगढ़ विधायक डूंगराराम गेदर ने ओबीसी आरक्षण का मुद्दा उठाते हुए कहा कि आबादी के अनुपात में आरक्षण देने की मांग की. बयाना विधायक डॉ. ऋतु बनावत ने स्टेट हाईवे पर वार्षिक पास लागू करने की मांग की. पीपलदा विधायक चेतन पटेल ने जूली फ्लोरा काटने के मामले में जांच की मांग की. बूंदी विधायक हरिमोहन शर्मा ने जवाहर नगर में हुई हत्या का मामला उठाया. भीलवाड़ा के अशोक कोठारी ने चारागाह भूमि के संरक्षण की मांग की. कोलायत विधायक अंशुमान भाटी ने बज्जू में भूमि आवंटन के मामले में जांच की मांग की. रामगढ़ विधायक सुखवंत सिंह ने सिंथेटिक दूध से बनने वाले मिल्क केक के मामले में कार्रवाई की मांग की. शाहपुरा विधायक लालाराम बैरवा ने पत्थर की लीज के मामले में कार्रवाई की मांग की. सुजानगढ़ विधायक मनोज कुमार ने पशु चिकित्साकर्मियों की नियुक्ति की मांग की. भादरा विधायक संजीव कुमार ने ड्रेनेज की व्यवस्था की मांग की.

विधानसभा में बुधवार को शून्यकाल की शुरूआत शांतिपूर्वक हुई. विधायकों ने अलग-अलग व्यवस्थाओं में अपनी बात रखी. सबसे पहले स्थगन प्रस्ताव के माध्यम से सूरतगढ़ विधायक डूंगराराम गेदर ने प्रदेश में ओबीसी वर्ग के आरक्षण का मामला उठाया. विधायक ने कहा कि राजस्थान में 54% ओबीसी की आबादी है, लेकिन आरक्षण सिर्फ 21% है. मेरिट के आधार पर चयनित अभ्यर्थी को भी एससी, एसटी और ओबीसी के वर्ग में गिना जाता है. इससे ओबीसी के पद भी कम हो जाते हैं. हाल ही में एलडीसी भर्ती में 500 पद कम किए गए, चतुर्थ श्रेणी में 700 पद ओबीसी के कम कर दिए गए. ओबीसी के 21% आरक्षण में भी कई तरह के वर्ग बनाए हुए हैं. इससे ओबीसी के अभ्यर्थी वंचित हो रहे हैं. उन्होंने ओबीसी प्रमाणपत्र की वैधता 5 साल करने की मांग की.

स्टेट हाईवे पर भी बने वार्षिक पास: विधायक डॉ. ऋतु बनावत ने बयाना से जयपुर के बीच स्टेट हाईवे के टोल का मामला उठाया. विधायक ने कहा कि जयपुर बयाना के बीच 180 किमी की दूरी है. इस दूरी में 139 किमी नेशनल हाईवे पड़ता है. जिस पर वाहन चालक को 20 रुपए का टोल देना पड़ता है. जबकि शेष 41 किलोमीटर की दूरी स्टेट हाईवे के माध्यम तय करनी होती है, उस पर तीन टोल लगे हुए हैं. जिसके लिए 120 रुपए चुकाने पड़ रहे हैं. विधायक ने कहा कि राज्य सरकार को चाहिए कि वह नेशनल हाईवे की तर्ज पर 15 टोल के पास की तरह स्टेट हाईवे पर भी वार्षिक टोल पास लागू करें, जिससे इस तरह की अनियमितताओं को रोककर आमजन को राहत दी जा सके.

जूली फ्लोरा का मुद्दा, अध्यक्ष बोले जूली जी बैठे हैं: पीपलदा विधायक चेतन पटेल ने अपने विधानसभा क्षेत्र में जूली फ्लोरा काटकर पौधारोपण करने का मामला उठाया. विधायक ने कहा कि जूली फ्लोरा काटने के लिए जो मशीनें लगी हैं, उससे सड़कें टूट रही हैं. नोनेरा बांध की डूब क्षेत्र की भूमि पर यह कटाई हो रही है, लेकिन बिना सेटलमेंट के किसानों की खातेदारी भूमि पर खड़ी फसलें इस काम में रौंदी जा रही हैं. जूली फ्लोरा की आड़ में अवैध कटाई हो रही है. इसकी जांच की जाए और अवैध कटाई को रोककर सड़कें सुधारी जाएं. इस दौरान विधानसभा अध्यक्ष ने चुटकी लेते हुए कहा कि जूली यहीं बैठे हैं, इस पर ठहाका लगा.

डरो मत, यह बहुत सज्जन आदमी हैं: बूंदी विधायक हरिमोहन शर्मा ने बूंदी के जवाहर नगर में रात को घर के बाहर सो रहे कृष्ण गोपाल बैरवा की हत्या का मामला उठाया. जवाब में गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढम ने पहले चुटकी लेते हुए कहा कि जब भी कोई मंत्री जवाब देने के लिए उठता है, तो बहुत टेढ़ी और घूरते हैं. इस पर विधानसभा अध्यक्ष ने कहा डरो मत, यह बहुत सज्जन आदमी हैं. अपने जवाब में बेढम ने कहा कि इस पूरे मामले की सीनियर अधिकारी मॉनिटरिंग कर रहे हैं. इस घटना का पूरा खुलासा करने के लिए पूरा सिस्टम लगा रखा है, जल्दी खुलासा किया जाएगा.