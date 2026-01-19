ETV Bharat / state

विधानसभा गाइडलाइन : जवाबदेही पर लगाम या मर्यादा की पहल ? 'तुच्छ' से मचा सियासी बवाल

मंत्री जवाब दें या न दें, बाध्यता नहीं : गाइडलाइन में 'तुच्छ विषयों' शब्द से विधायक असमंजस में हैं. वो विधायक पूछ रहे 'तुच्छ' विषय आखिर कौन से हैं? इतना ही नहीं, गाइडलाइन में पर्ची के माध्यम से उठाए जाने वाले मामलों को लेकर कहा गया है कि यदि कोई विधायक पर्ची के जरिए कोई मुद्दा उठाता है, तो यह जरूरी नहीं कि संबंधित मंत्री जवाब दे ही. मंत्री की इच्छा पर ही जवाब निर्भर करेगा. वहीं, ध्यानाकर्षण, विशेष उल्लेख और स्थगन प्रस्तावों पर भी अध्यक्षीय व्यवस्था के तहत ही मंत्री जवाब देंगे.

विधायक प्रश्नकाल, शून्यकाल, ध्यानाकर्षण, स्थगन और पर्ची के माध्यम से जनहित के मुद्दे उठाने की तैयारी पर इन सर्कुलेशन के जरिए पाबंदी लगा दी गई है. जबकि मंत्रियों को जवाब देने के मामले में राहत दी गई है. बजट सत्र से पहले जारी इस सर्कुलर पर जिस तरह से विपक्ष हमलावर है, उससे साफ है कि सदन हंगामेदार रहने वाला है.

बजट सत्र से पहले विवाद : राजस्थान विधानसभा का बजट सत्र 28 जनवरी से शुरू होने जा रहा है. सत्र को लेकर पक्ष-विपक्ष के साथ विधानसभा सचिवालय भी तैयारी को अंतिम रूप देने में लगा है. बजट सत्र की कार्यावस्था को लेकर विधानसभा सचिवालय की ओर से गाइडलाइन भी जारी कर दी गई है, जिसमें आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए गए, लेकिन सर्कुलर को लेकर प्रदेश में सियासी बवाल मचा हुआ है.

वहीं, विधानसभा अध्यक्ष इस पूरे विवाद को बेबुनियाद बता रहे हैं. जबकि विधानसभा के जानकर भी इस तरह की गाइडलाइन से इत्तेफाक नहीं रखते और वो इसे विधायकों के अधिकारों में कटौती और सरकार को संरक्षण देने वाला फैसला मान रहे हैं. देखिए ये रिपोर्ट...

जयपुर: राजस्थान विधानसभा के आगामी सत्र से पहले विधानसभा अध्यक्ष द्वारा जारी नए दिशा-निर्देशों ने प्रदेश की राजनीति में नया विवाद खड़ा कर दिया है. खासतौर पर सदन की कार्यवाही के दौरान 'तुच्छ' जैसे शब्दों के इस्तेमाल को लेकर विपक्ष और सत्ता पक्ष आमने-सामने आ गए हैं. विपक्ष का आरोप है कि इन गाइडलाइंस के जरिए मंत्रियों को जवाबदेही से बचाने की कोशिश की जा रही है.

ऐसे में सत्र शुरू होने से पहले ही यह सवाल उठने लगे हैं कि क्या सदन में विधायकों की आवाज कमजोर हो रही है और मंत्रियों को अपेक्षाकृत अधिक छूट दी जा रही है. इस मुद्दे पर संवैधानिक और संसदीय मामलों के जानकारों की राय भी बंटी हुई है. कुछ एक्सपर्ट्स का कहना है कि विधानसभा अध्यक्ष को सदन की कार्यवाही सुचारू रूप से चलाने के लिए गाइडलाइन जारी करने का अधिकार है, बशर्ते वे निष्पक्ष हों और सभी पक्षों पर समान रूप से लागू हों. वहीं, कुछ विशेषज्ञ मानते हैं कि शब्दों की व्याख्या अस्पष्ट होने से भविष्य में इसका दुरुपयोग भी हो सकता है.

सरकार को संरक्षण देना वाला फरमान : कांग्रेस सरकार में पूर्व विधानसभा उपाध्यक्ष के नाते रामनारायण मीणा ने कहा कि राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष को लोकतंत्र में पावर है. उन्हीं अधिकारों से एक्सिज जाकर वासुदेव देवनानी ने नए नियमों में उपयोग किया है. उनके इस फैसले ने न केवल राजस्थान बल्कि अन्य देश भर में बहस छिड़ी हुई है. रामनारायण मीणा ने कहा कि प्रजातंत्र में विधायकों का सांसदों का अधिकार है कि वह अपने विधानसभा, लोकसभा क्षेत्र, राजस्थान या हिंदुस्तान से जुड़ा हुआ कोई प्रश्न पूछ सकते हैं. संसद और विधानसभा में ये जनप्रतिनिधियों को अधिकार मिले हुए हैं, लेकिन विधानसभा अध्यक्ष ने वासुदेव देवनानी नए नियम को प्रावधान लागू कर सरकार और मंत्रियों को राहत देने के लिए विधायकों के अधिकारों की समिति करने की कोशिश की है, जो प्रजातंत्र में बिलकुल ठीक नहीं है.

विधायक भले ही किसी एक विधानसभा से चुनकर कर आता है, लेकिन सदन की सदस्य होने के नाते वो पूरे राजस्थान का विधायक होता है. उन्होंने कहा कि विधायका की कार्य संचालन नियमों की परिपाटी चली आ रही है. उसमें विधायक प्रदेश के किसी भी जिले के बारे में जानकारी ले सकता है, प्रश्न पूछ सकता है, लेकिन जिस तरह से विधानसभा अध्यक्ष ने विधायकों के अधिकारों को सीमित करके सरकार बैठे लोगों को बचाने के लिए नए प्रावधान लाए हैं, वो जनप्रतिनिधियों के अधिकारों की कटौती है. उन्होंने कहा कि विधानसभा अध्यक्ष अहंकार को छोड़ें और जो परिपाटी चली आ रही है, उसको यथावत रखें. विधायकों के अधिकारों को छोटा करना या उनमें कटौती करना अच्छा तरीका भी नहीं है.

विधायक को बांध नही सकते : विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष के नाते शांतिलाल चपलोत ने कहा कि यह बात किस संदर्भ में कही गई है, इस बात की मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन विधायक को इस तरह से बांध नहीं सकते हैं. प्रजातंत्र में विधायक अपने अधिकार होते हैं. 'तुच्छ' शब्द को लेकर चपलोत ने कहा कि कई बार हल्केपन की बात आ जाती है. कुछ सवाल बहुत हल्के आ जाते हैं. उसके संदर्भ में दिशा-निर्देश दिए होंगे. विधायकों पर बंधन तो नहीं डाल सकते.

'तुच्छ' शब्द पर विधानसभा अध्यक्ष की अपनी दलील : राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने 'तुच्छ' शब्द के इस्तेमाल पर अपनी दलील दी है कि यह कोई नया नियम नहीं, बल्कि लोकसभा और अन्य विधानसभाओं से चला आ रहा पुराना प्रावधान है, जो नियमों की किताब में 1956 से मौजूद है. इसका मतलब ऐसे विषयों पर प्रश्न न पूछना है जो महत्वहीन हों. जिससे सदन की कार्यवाही व्यवस्थित रहे और ये नियम 15वीं विधानसभा में भी लागू थे, जिसे उन्होंने फिर से बहाल किया है.

देवनानी ने स्पष्ट किया कि 'तुच्छ' शब्द का प्रयोग नया नहीं है, यह राजस्थान विधानसभा की कार्य संचालन नियमावली में 1956 से है और लोकसभा तथा अन्य राज्यों की विधानसभाओं में भी लागू है. यह शब्द मूल रूप से लोकसभा के नियमों से लिया गया है, जो प्रश्नकाल और शून्यकाल में 'तुच्छ विषयों' पर प्रश्न पूछने से रोकते हैं, ताकि महत्वपूर्ण मुद्दों पर ध्यान केंद्रित किया जा सके. उन्होंने कहा कि यह व्यवस्था पूर्व विधानसभाओं की तरह ही है और 15वीं विधानसभा में बंद हुई पर्ची पद्धति को फिर से शुरू करने के साथ-साथ इन पुरानी संसदीय परंपराओं को भी बहाल किया गया है. देवनानी का कहा है कि इस नियम का उद्देश्य सदन की स्वस्थ संसदीय परंपराओं और व्यवस्था को बनाए रखना है, न कि कोई नया प्रतिबंध लगाना है.

लोकतांत्रिक व्यवस्था में स्वीकार्य नहीं : दो दिन पहले पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने भी नए प्रावधान को लेकर 'एक्स' पर पोस्ट करते हुए लिखा था कि राजस्थान विधानसभा के आगामी सत्र के लिए जारी किए गए नए दिशा-निर्देश अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण और संसदीय लोकतंत्र की मूल भावना के विपरीत हैं. विधानसभा अध्यक्ष आपने किसकी सलाह से ऐसा फैसला किया, जिसको लेकर सभी विधायकों एवं जनता में प्रतिक्रिया तथा आक्रोश होना स्वाभाविक है. विधायक केवल एक क्षेत्र विशेष का ही नहीं, बल्कि पूरे प्रदेश का प्रतिनिधि होता है. उसे राज्य स्तर के नीतिगत विषयों या 5 साल पुराने मामलों पर प्रश्न पूछने से रोकना और मंत्रियों को जवाबदेही से 'छूट' देना, सदन की गरिमा को कम करने जैसा है.

लोकतंत्र में विपक्ष और विधायकों का काम सरकार की जवाबदेही तय करना है. यदि प्रश्न पूछने की स्वतंत्रता ही नहीं रहेगी, तो विधानसभा का औचित्य क्या रह जाएगा? यह लोकतांत्रिक व्यवस्था कतई स्वीकार्य नहीं है. विधायिका का काम कार्यपालिका पर अंकुश रखना है, न कि कार्यपालिका की सुविधा अनुसार अपने अधिकार कम करना. गहलोत ने आगे लिखा कि ऐसा आदेश संभवतः देश में पहली बार निकाला गया होगा, जिससे विधायकों के अधिकारों को कम किया जा रहा है. बाकी विधानसभाएं अपने सदस्यों के अधिकार बढ़ाने का प्रयास करती हैं, लेकिन यहां इसके विपरीत देखने को मिल रहा है. विधायकों को राज्य स्तर के सवाल पूछने से रोकना और मंत्रियों को जवाबदेही से मुक्त करना लोकतंत्र के लिए खतरनाक संकेत है. ऐसे आदेश को अविलंब वापस लेना चाहिए.