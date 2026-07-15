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विधानसभा अमृत महोत्सव : वसुंधरा बोलीं- सदन की गरिमा बचानी होगी, दुश्मनी हो तो भी संवाद की खिड़की खुली रहे

Rajasthan Vidhansabha At 75- पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने कहा कि सदन में अमर्यादित शब्दों के छींटे पड़ने लगे हैं.

Vasundhara Raje
विधानसभा अमृत महोत्सव को संबोधित करतीं वसुंधरा राजे (ETV Bharat Jaipur)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : July 15, 2026 at 3:43 PM IST

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जयपुर: राजस्थान विधानसभा के 75वें स्थापना वर्ष पर आयोजित अमृत महोत्सव के दूसरे सत्र में पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने संसदीय मर्यादा, राजनीतिक संवाद और लोकतांत्रिक मूल्यों पर स्पष्ट संदेश दिया. उन्होंने कहा कि विधानसभा के 75 वर्ष गौरवपूर्ण रहे हैं और इस दौरान सभी सरकारों ने अपने-अपने स्तर पर राजस्थान के विकास को नई दिशा दी है, लेकिन सदन में भाषा का स्तर गिरना चिंता का विषय है.

उन्होंने कहा कि सदन की गरिमा बचानी होगी. अमर्यादित भाषा लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है. दुश्मनी करो, लेकिन संवाद की एक खिड़की हमेशा खुली रखो. राजे ने कहा कि राजनीति से बड़ी इंसानियत होनी चाहिए. नए सदस्यों को सदन में बैठक कर लोकतांत्रिक व्यवस्था को सीखना चाहिए, जिसके अभी बहुत अभाव देखने को मिल रहा है.

अमर्यादित शब्दों के छींटे पड़ने लगे : पूर्व सीएम वसुंधरा राजे ने कहा कि सभी विधानसभा अध्यक्षों ने सदन की गरिमा बढ़ाने का कार्य किया और उन्हें स्वयं दो बार मुख्यमंत्री के रूप में सदन में बैठने का सौभाग्य मिला. वर्तमान संसदीय कार्यशैली पर चिंता जताते हुए राजे ने कहा कि सदन में अब अमर्यादित शब्दों के छींटे पड़ने लगे हैं और भाषा का स्तर भी गिर रहा है.

उन्होंने कहा कि पहले विधायक पूरी तैयारी और अध्ययन के साथ सदन में आते थे, इसलिए सदन खचाखच भरा रहता था और नए सदस्य वरिष्ठ नेताओं के भाषण सुनकर सीखते थे. आज स्थिति बदल गई है. नए सदस्य न तो पर्याप्त अध्ययन करके आते हैं और न ही सदन में नियमित उपस्थिति दिखाई देती है. उन्होंने कहा कि विधानसभा कोई साधारण सदन नहीं है, यहां लिए गए निर्णय पूरे प्रदेश की दिशा तय करते हैं.

राजनीति की लक्ष्मण रेखा से बड़ी इंसानियत : पूर्व सीएम वसुंधरा राजे ने अपने राजनीतिक सफर को याद करते हुए कहा कि वर्ष 1985 में धौलपुर से पहली बार विधायक बनने के बाद देखते ही देखते 41 वर्ष बीत गए. उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री भैरोंसिंह शेखावत को याद करते हुए कहा कि वे सदन में अच्छा बोलने वाले विधायक को लड्डू खिलाकर प्रोत्साहित करते थे. वर्ष 2003 में उनकी सरकार ने भी सर्वश्रेष्ठ वक्ता विधायक सम्मान की शुरुआत की थी.

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राजे ने पक्ष और विपक्ष के रिश्तों में संवाद बनाए रखने की जरूरत पर जोर देते हुए कहा कि दुश्मनी जमकर करो, लेकिन एक खिड़की इतनी खुली छोड़ दो कि आमने-सामने आने पर नजरें न झुकें. उन्होंने कहा कि विचारों में मतभेद हो सकते हैं, लेकिन मनभेद नहीं होने चाहिए. राजनीति की लक्ष्मण रेखा से बड़ी इंसानियत होती है और अच्छे-बुरे समय में एक-दूसरे के साथ खड़े रहने से रिश्ते मजबूत होते हैं.

किसी की राहों से कांटे हटाकर तो देखो : वसुंधरा राजे ने कहा कि अंत्योदय योजना, महिला आरक्षण, भामाशाह योजना और भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना जैसी पहलों का उल्लेख करते हुए कहा कि इन योजनाओं ने देशभर में पहचान बनाई. साथ ही 'वन स्टेट, वन इलेक्शन' की पहल के लिए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का स्वागत किया. वसुंधरा राजे ने एक बार फिर अपने संबोधन का समापन एक शायरी के साथ किया, जिसने पूरे सदन का ध्यान खींचा. राजे ने कहा- "आपके हाथों से गुलाब की महक आएगी जरूर, किसी की राहों से कांटे हटाकर तो देखो." राजे ने कहा कि यही भावना लोकतंत्र और जनसेवा की सबसे बड़ी पहचान है.

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कोचिंग संस्कृति ने पेपर लीक की नींव रखी : अमृत महोत्सव में पूर्व और वर्तमान विधायकों के समागम के दौरान पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने शिक्षा व्यवस्था और पेपर लीक के मुद्दे पर चिंता जताई. उन्होंने कहा कि पिछले एक दशक में शिक्षा व्यवस्था में बड़ा बदलाव आया है और लगभग हर बड़े शहर में कोचिंग संस्थानों का विस्तार हुआ है. राठौड़ ने आरोप लगाया कि 'गारंटीड बैच' की अवधारणा ने राजस्थान में पेपर लीक की नींव रखी.

उन्होंने कहा कि कुछ लोगों ने अपने प्रवेश और परिणाम बेहतर दिखाने के लिए पेपर लीक करने वाले गिरोहों से संबंध बनाए, जिससे पूरी व्यवस्था प्रभावित हुई. अपने संबोधन की शुरुआत में राठौड़ ने पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे की ओर मुखातिब होकर कहा- "बरसों बाद आपको इस कुर्सी पर बैठे देख रहा हूं, आप इस कुर्सी पर अच्छी लग रही हैं." इसके बाद सदन में ठहाके लगे. राठौड़ ने आगे कहा कि में अभी फ्री हूं, लेकिन 7 बार इस सदन से बहुत कुछ सीखा.

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