सदन में विधायक ऋतु बनावत ने उठाया अवैध शराब की बिक्री का मामला, कहा- विरोध करने पर महिलाओं को पकड़ा

विधायक डॉ. ऋतु बानावत ने रूपवास में अवैध शराब बिक्री को लेकर हुई घटना का मुद्दा उठाया.

Rajasthan Vidhan Sabha
राजस्थान विधानसभा (Rajasthan Vidhan Sabha)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : March 5, 2026 at 2:07 PM IST

Updated : March 5, 2026 at 2:52 PM IST

जोधपुर : राज्य विधानसभा में शुक्रवार को स्थगन के माध्यम से बयाना विधायक डॉ. ऋतु बानावत ने क्षेत्र में अवैध शराब बिक्री का मामला उठाया. उन्होंने आरोप लगाया कि जगह-जगह पर अवैध दुकानें चल रही हैं, लेकिन प्रशासन कुछ नहीं कर रहा है. परेशान महिलाएं इनका विरोध करती है तो पुलिस उनको जेल में ठूंस देती है. विधायक ने कहा कि रूपवास के जरेला में हुई घटना में 15 महिलाओं को पकड़ा गया. यहां पर ठेकेदार अपने गोदाम से शराब बेच रहा था. यह कैसी विडंबना है कि विरोध का भी अधिकार नहीं है. विधायक ने गृह मंत्री और उपमुख्यमंत्री से इसका जवाब मांगा.

आदर्श नगर विधायक रफिक खान ने कहा कि जयपुर के ईकोलॉजिकल जोन में जहां पर भी लोग रह रहे हैं, ऐसे क्षेत्रों को इकोसेंसटिव जोन से बाहर निकाला जाए. आगरा रोड पर यह बहुत बड़ा मुद्दा है. सरकार ने कई पंचायतों को निगम में शामिल कर दिया, लेकिन अभी जेडीए जोन में है. साथ में इकोलॉजिकल जोन में भी है. ऐसे में उनको पट्टे कैसे मिलेंगे? आमेर विधायक प्रशांत शर्मा ने आमेर विधानसभा में जेडीए की सड़कों की दुर्दशा मामला उठाया. आसिंद विधायक जबरसिंह सांखला ने रावणा राजूपत समाज के शूरवीर हाईफा हीरो मेजर दलपत सिंह देवली के नाम से बोर्ड का गठन कर क्रियान्वयन की मांग रखी.

सदन में विधायकों ने उठाया मुद्दा (Rajasthan Vidhan Sabha)

चौमूं विधायक डॉ. शिखा मील बराला ने सामोद बालाजी के दर्शन के लिए लगाए गए बंद पड़े रोपवे को वापस शुरू करने और वहां की तिबारियों की ऑनलाइन बुकिंग वापस शुरू करने की मांग की. शिव विधायक रविंद्र सिंह भाटी ने अजमेर नगर निगम में फर्जी पट्टे का मामला ध्यानाकर्षण से उठाया. विधायक ने फर्जीवाड़ा करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की. इस पर नगरीय विकास मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने इसकी पूरी जांच कर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की बात कही. साथ ही मंत्री ने विभाग के निदेशक को कलेक्टर से दो सप्ताह में जांच कर रिपोर्ट देने के निर्देश दिए.

आदिवासी वर्ग के अध्यापक कर्मचारी लगाए : डूंगरपुर विधायक गणेश घोघरा ने बांसवाड़ा स्थित जनजातीय विश्वविद्यालय आदिवासी विश्वविद्यालय में आदिवासी वर्ग के कर्मचारी व प्राध्यापक लगाने की मांग की है. उन्होंने कहा कि वर्तमान में एक भी नियमित कर्मचारी आदिवासी वर्ग का नहीं है. विश्वविद्यालय में तकनीकी कोर्स के बजाय पुराने परंपरागत कोर्स चलाए जा रहे हैं, जिन्हें बंद करना चाहिए. विधायक गणेश घोघरा ने कहा कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में 80 फीसदी पद मुसलमानों के लिए आरक्षित है. इसी तरह देश के अलग-अलग भागों में स्थित आदिवासी विश्वविद्यालय में भी आदिवासी वर्ग के लोगों के लिए ही पद आरक्षित किए गए हैं. यह व्यवस्था यहां पर भी लागू की जाए.

भू आवंटन नहीं होने हो रही परेशानी : जैसलमेर विधायक छोटू सिंह ने सैकड़ों गांव में ग्रामीण सर्वे पूरा नहीं होने से भूमि आवंटन नहीं होने का मामला उठाया. उन्होंने कहा कि करोड़ों रुपए नहर बनाने पर खर्च हो गए, लेकिन बिना आवंटन के उत्पादन नहीं हो रहा है. इसको लेकर कई बार मामला उठाया, लेकिन इसका कोई निर्णय नहीं हुआ. विधानसभा में प्रश्न लगाने के बाद दो पटवारी को वहां भेजा गया, लेकिन निष्कर्ष नहीं निकला. इसके लिए जरूरी है कि जैसलमेर को उपनिवेश मॉडल तहसील बनाया जाए, जिससे कि ग्राम सर्वे का कार्य पूर्ण हो सके.

MLA RITU BANAWAT
ILLEGAL LIQUOR SALE IN BHARATPUR
राजस्थान विधानसभा
अवैध शराब बिक्री का मामला
RAJASTHAN VIDHAN SABHA

