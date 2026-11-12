तीन साल में चार बार 199 आंकड़ा! राजस्थान विधानसभा में आखिर कैसा है यह संयोग ?
कभी प्रत्याशी का निधन, कभी विधायक की मौत तो कभी अयोग्यता से खाली हुई सीट. क्या है 199 का संयोग? जसवंत सोलंकी की रिपोर्ट...
Published : November 12, 2026 at 3:35 PM IST
जयपुर : राजस्थान विधानसभा में विधायकों की कुल संख्या 200 निर्धारित है. सदन की कार्यवाही हो या राजनीतिक समीकरण, यह संख्या प्रदेश की लोकतांत्रिक व्यवस्था का एक अहम आधार है, लेकिन राजस्थान की 16वीं विधानसभा के करीब तीन साल के सफर में एक अजीब संयोग बार-बार सामने आया है. जब भी लगा कि विधानसभा में सभी 200 सदस्य मौजूद हैं, कुछ समय बाद किसी न किसी वजह से एक सीट खाली हो गई और सदन की संख्या घटकर 199 रह गई. अब बहरोड़ से भाजपा विधायक और पूर्व मंत्री डॉ. जसवंत यादव के निधन के बाद एक बार फिर यही स्थिति बन गई है. राजस्थान विधानसभा में आखिर क्या है 199 का फेर?
वास्तु दोष दूर कराने के लिए हवन-यज्ञ कराया जाए : डॉ. जसवंत यादव का 8 नवंबर को लंबे समय से बीमार रहने के बाद निधन हो गया. उनके निधन से बहरोड विधानसभा सीट रिक्त हो गई और सदन में विधायकों की संख्या 200 से घटकर 199 रह गई. यह 16वीं विधानसभा में चौथा अवसर है, जब सदस्यों की संख्या पूरी 200 नहीं रह पाई. इससे पहले भी तीन बार अलग-अलग परिस्थितियों में सदन की सदस्य संख्या कम हुई और उपचुनाव के बाद फिर 200 तक पहुंची. इस सिलसिले को लेकर वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक एसपी मित्तल ने विधानसभा भवन के वास्तु को लेकर दिलचस्प टिप्पणी की है. उनका कहना है कि तीन साल में चार बार ऐसी स्थिति बनना सामान्य संयोग से कुछ अलग दिखाई देता है.
इसे भी पढे़ं. राजस्थान में कांग्रेस को बड़ा झटका, करणपुर विधायक गुरमीत सिंह कुन्नर का निधन, दिल्ली AIIMS में ली अंतिम सांस
उन्होंने विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी को सुझाव दिया कि विधानसभा भवन का वास्तु दोष दूर कराने के लिए हवन-यज्ञ कराया जाना चाहिए. मित्तल ने यह टिप्पणी व्यंग्यात्मक अंदाज में की और साथ ही देवनानी की ओर से विधानसभा में किए जा रहे नवाचारों का भी उल्लेख किया. उन्होंने कहा कि अध्यक्ष विधानसभा संग्रहालय विकसित करने, बच्चों को सदन की कार्यप्रणाली से परिचित कराने और अन्य नए प्रयोगों के जरिए विधानसभा को आम लोगों से जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं.
हालांकि, 199 सदस्यों का यह सिलसिला केवल मौजूदा विधानसभा या मौजूदा सरकार तक सीमित नहीं है. 15वीं विधानसभा यानी 2018 से 2023 के कार्यकाल में भी पांच विधायकों के निधन के कारण सीटें खाली हुई थीं. उस दौरान दो अन्य सीटों पर सांसद निर्वाचित होने के कारण भी उपचुनाव कराने पड़े. इस तरह राजस्थान की पिछली और मौजूदा विधानसभा, दोनों के कार्यकाल में सदस्य संख्या के 200 से नीचे आने की घटनाएं सामने आई हैं. इन घटनाओं के पीछे राजनीतिक कारणों से ज्यादा चुनावी प्रक्रिया, जनप्रतिनिधियों का निधन और सदस्यता समाप्त होने जैसी परिस्थितियां रही हैं.
इसे भी पढे़ं. राजस्थान विधानसभा में फिर हुए 199 विधायक, इस बार यह रही वजह
पहली बार विधानसभा की शुरुआत ही 199 सदस्यों से हुई : 16वीं विधानसभा का गठन 2023 के विधानसभा चुनाव के बाद हुआ, लेकिन इसकी शुरुआत भी पूरे 200 सदस्यों के साथ नहीं हो सकी. श्रीगंगानगर जिले की करणपुर सीट से कांग्रेस प्रत्याशी गुरमीत सिंह कुन्नर का चुनाव प्रक्रिया के दौरान ही निधन हो गया था. इसके चलते करणपुर में मतदान स्थगित करना पड़ा. प्रदेश की बाकी सीटों पर चुनाव परिणाम आने और विधायकों के शपथ लेने के समय करणपुर सीट पर चुनाव नहीं हुआ था. लिहाजा विधानसभा की शुरुआती सदस्य संख्या 199 रही. बाद में करणपुर सीट पर उपचुनाव कराया गया. इसमें कांग्रेस के रुपिंदर सिंह कुन्नर ने जीत दर्ज की और सदन में कांग्रेस का प्रतिनिधित्व कायम रखा. इस जीत के बाद विधानसभा में सदस्यों की संख्या फिर से 200 हो गई. यह पहला मौका था, जब 16वीं विधानसभा को पूर्ण सदस्य संख्या तक पहुंचने के लिए उपचुनाव का इंतजार करना पड़ा.
जुबेर खान के निधन से दूसरी बार खाली हुई सीट : विधानसभा में 200 सदस्यों की संख्या कुछ समय तक बनी रही, लेकिन सितंबर 2024 में अलवर जिले की रामगढ़ सीट से कांग्रेस विधायक जुबेर खान का निधन हो गया. उनके निधन के बाद विधानसभा की सदस्य संख्या फिर घटकर 199 रह गई. रामगढ़ सीट पर उपचुनाव कराया गया, जिसमें भाजपा के सुखवंत सिंह ने जीत हासिल की. इस परिणाम के बाद विधानसभा में फिर 200 विधायक हो गए. इस घटनाक्रम में राजनीतिक रूप से भी बदलाव देखने को मिला. जिस सीट का प्रतिनिधित्व पहले कांग्रेस विधायक कर रहे थे, उपचुनाव के बाद वह भाजपा के खाते में चली गई. इस तरह एक ओर सदन की संख्या दोबारा पूरी हुई, वहीं विधानसभा में दलों का संख्याबल भी बदला.
इसे भी पढ़ें. विधायक जुबेर खान हुए सुपुर्द-ए-खाक, जनाजे में उमड़ा जनसैलाब
अयोग्यता के कारण तीसरी बार 199 पर पहुंची संख्या : 16वीं विधानसभा में तीसरी बार सदस्य संख्या घटने की वजह किसी विधायक का निधन नहीं, बल्कि सदस्यता से जुड़ा फैसला रहा. अंता से भाजपा विधायक कंवरलाल मीणा को अयोग्य ठहराए जाने के बाद उनकी विधानसभा सदस्यता समाप्त हो गई और सीट रिक्त हो गई. इसके कारण सदन में विधायकों की संख्या एक बार फिर 199 रह गई. नवंबर 2025 में अंता सीट पर उपचुनाव हुआ. इसमें कांग्रेस के प्रमोद जैन भाया ने जीत दर्ज की. इस चुनाव के बाद विधानसभा की सदस्य संख्या फिर 200 हो गई. इस तरह 16वीं विधानसभा में अब तक तीन अलग-अलग कारणों से सीटें रिक्त हुईं. पहले चुनाव के दौरान प्रत्याशी का निधन, फिर मौजूदा विधायक का निधन और उसके बाद एक विधायक की अयोग्यता. अब बहरोड विधायक डॉ. जसवंत यादव के निधन से चौथी बार सदन की संख्या 199 हो गई है. इस बार रिक्त हुई सीट पर उपचुनाव की प्रक्रिया आगे बढ़ने के बाद ही विधानसभा की सदस्य संख्या फिर पूरी हो सकेगी.
पिछली विधानसभा में भी पांच विधायकों के निधन से खाली हुई थीं सीटें : एसपी मित्तल कहते हैं कि राजस्थान विधानसभा में सदस्यों की संख्या कम होने का सिलसिला 15वीं विधानसभा के दौरान भी जारी रहा. दिसंबर 2018 से दिसंबर 2023 के बीच पांच विधायकों के निधन के कारण पांच सीटें रिक्त हुईं. इनमें कांग्रेस और भाजपा, दोनों दलों के विधायक शामिल थे. इन सीटों पर उपचुनाव के जरिए नए प्रतिनिधि चुने गए. सुजानगढ़ से कांग्रेस विधायक और तत्कालीन मंत्री भंवरलाल मेघवाल का 2020 में निधन हुआ था. सहाड़ा से कांग्रेस विधायक कैलाश चंद्र त्रिवेदी और राजसमंद से भाजपा विधायक किरण माहेश्वरी का भी 2020 में निधन हुआ. इसके बाद 2021 में वल्लभनगर से कांग्रेस विधायक गजेंद्र सिंह शक्तावत और धरियावद से भाजपा विधायक गौतम लाल मीणा का निधन हो गया. इन घटनाओं के चलते अलग-अलग समय पर विधानसभा की सदस्य संख्या 199 तक पहुंची. इन पांच सीटों पर उपचुनाव के बाद सदन की सदस्य संख्या फिर पूरी हुई.
इसे भी पढे़ं. राजस्थान विधानसभा से भाजपा विधायक कंवरलाल मीणा की सदस्यता रद्द, अब बचे 199
इन चुनावों में राजनीतिक मुकाबला भी दिलचस्प रहा. सुजानगढ़, सहाड़ा और वल्लभनगर में कांग्रेस ने जीत दर्ज की, जबकि राजसमंद सीट भाजपा ने बरकरार रखी. धरियावद सीट पर भी कांग्रेस ने जीत हासिल की. पांचों उपचुनावों में कांग्रेस को बढ़त मिली और भाजपा केवल राजसमंद सीट अपने पास रख सकी, हालांकि, पिछली विधानसभा के कार्यकाल में सीटें खाली होने की वजह केवल विधायकों का निधन नहीं थी. वर्ष 2019 में मंडावा से नरेंद्र कुमार और खींवसर से हनुमान बेनीवाल के लोकसभा चुनाव जीतकर सांसद बनने के कारण भी दोनों विधानसभा सीटें रिक्त हुई थीं. इन सीटों पर हुए उपचुनाव में मंडावा कांग्रेस और खींवसर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के खाते में गई थी. इस तरह 2018 से 2023 के बीच कुल सात विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हुए थे. इनमें पांच सीटें विधायकों के निधन और दो सीटें सांसद निर्वाचित होने के कारण खाली हुई थीं.
इसे भी पढे़ं. धरियावद से भाजपा विधायक गौतम लाल मीणा का कोरोना से निधन, CM गहलोत ने जताया दुख
उपचुनावों ने बदले राजनीतिक समीकरण : विधानसभा की सदस्य संख्या पूरी करने के लिए होने वाले उपचुनाव केवल रिक्त सीट भरने की औपचारिक प्रक्रिया नहीं होते, बल्कि कई बार प्रदेश की राजनीति के लिए अहम संकेत भी देते हैं. 15वीं विधानसभा के दौरान हुए सात उपचुनावों में कांग्रेस ने पांच सीटें जीतीं, भाजपा को एक सीट मिली और एक सीट राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के खाते में गई. मंडावा में कांग्रेस ने जीत हासिल की, जबकि खींवसर में हनुमान बेनीवाल के सांसद बनने के बाद हुए उपचुनाव में आरएलपी ने अपना प्रभाव बनाए रखा. वर्ष 2021 में पांच सीटों पर हुए उपचुनावों में कांग्रेस ने सुजानगढ़, सहाड़ा, वल्लभनगर और धरियावद में जीत दर्ज की. भाजपा राजसमंद सीट बचाने में सफल रही.
इसके बाद 2022 में सरदारशहर सीट पर उपचुनाव हुआ. कांग्रेस विधायक भंवरलाल शर्मा के निधन के बाद उनके पुत्र अनिल कुमार शर्मा को पार्टी ने प्रत्याशी बनाया और उन्होंने जीत दर्ज की. इस चुनाव ने भी कांग्रेस की स्थिति मजबूत की. इन चुनावों का एक दूसरा पहलू परिवार के सदस्यों को टिकट देने से जुड़ा रहा. कई सीटों पर दिवंगत विधायकों के परिजनों को उम्मीदवार बनाया गया. सुजानगढ़ में भंवरलाल मेघवाल के पुत्र मनोज मेघवाल, सहाड़ा में कैलाश त्रिवेदी की पत्नी गायत्री देवी, राजसमंद में किरण माहेश्वरी की पुत्री दीप्ति माहेश्वरी और वल्लभनगर में गजेंद्र सिंह शक्तावत की पत्नी प्रीति शक्तावत को चुनाव मैदान में उतारा गया. सरदारशहर में भी भंवरलाल शर्मा के पुत्र अनिल कुमार शर्मा को टिकट मिला. इससे उपचुनावों में सहानुभूति और राजनीतिक विरासत का पहलू भी चर्चा में रहा.
इसे भी पढे़ं. राजसमंद से BJP विधायक किरण माहेश्वरी का कोरोना से निधन
क्या सचमुच विधानसभा में वास्तु दोष है ? : सदन की संख्या चार बार 199 होने के बाद एसपी मित्तल की वास्तु दोष वाली बात इस घटनाक्रम को एक अलग चर्चा दे दी है. मित्तल का कहना है कि 16वीं विधानसभा के तीन साल के भीतर चार बार ऐसा हुआ है, जब 200 की निर्धारित संख्या पूरी नहीं रही. उन्होंने इस स्थिति को विधानसभा भवन के वास्तु से जोड़ते हुए अध्यक्ष वासुदेव देवनानी को हवन-यज्ञ कराने की सलाह दी.
हालांकि, यह उनकी व्यक्तिगत टिप्पणी और व्यंग्यात्मक सुझाव है. विधायकों की संख्या घटने के पीछे सामने आए कारण पूरी तरह अलग-अलग हैं और उनका वास्तु से कोई प्रमाणित संबंध सामने नहीं आया है. मित्तल ने यह भी स्पष्ट किया कि ऐसा केवल भाजपा सरकार के कार्यकाल में नहीं हुआ. उन्होंने कहा कि अशोक गहलोत के नेतृत्व वाली पिछली कांग्रेस सरकार के दौरान भी पांच विधायकों के निधन के कारण विधानसभा की सदस्य संख्या घटकर 199 हुई थी, यानी इस मामले को किसी एक सरकार या राजनीतिक दल से जोड़कर नहीं देखा जा सकता.
इसे भी पढे़ं. राजकीय सम्मान के साथ भंवरलाल शर्मा का अंतिम संस्कार, सीएम और पूर्व सीएम समेत कई नेता अंतिम दर्शन के लिए पहुंचे