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तीन साल में चार बार 199 आंकड़ा! राजस्थान विधानसभा में आखिर कैसा है यह संयोग ?

राजस्थान विधानसभा ( ETV Bharat GFX )

जयपुर : राजस्थान विधानसभा में विधायकों की कुल संख्या 200 निर्धारित है. सदन की कार्यवाही हो या राजनीतिक समीकरण, यह संख्या प्रदेश की लोकतांत्रिक व्यवस्था का एक अहम आधार है, लेकिन राजस्थान की 16वीं विधानसभा के करीब तीन साल के सफर में एक अजीब संयोग बार-बार सामने आया है. जब भी लगा कि विधानसभा में सभी 200 सदस्य मौजूद हैं, कुछ समय बाद किसी न किसी वजह से एक सीट खाली हो गई और सदन की संख्या घटकर 199 रह गई. अब बहरोड़ से भाजपा विधायक और पूर्व मंत्री डॉ. जसवंत यादव के निधन के बाद एक बार फिर यही स्थिति बन गई है. राजस्थान विधानसभा में आखिर क्या है 199 का फेर?