Rajasthan Assembly : डोटासरा बोले- बजट सिर्फ 'हेडलाइन मैनेजमेंट' का खेल, CM दिल्ली से खाली हाथ लौटते हैं

कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने विधानसभा में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के दिल्ली दौरे को लेकर सवाल उठाए.

पीसीसी चीफ डोटासरा (Source : Rajasthan Vidhan Sabha)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : February 16, 2026 at 6:40 PM IST

6 Min Read
जयपुर: मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के दिल्ली दौरे को लेकर एक बार फिर विधानसभा में सियासी बयानबाजी देखने को मिली. जहां राज्यपाल के अभिभाषण के दौरान मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने अपने दिल्ली दौरे को राजस्थान के लिए खजाना लाने वाला बताया था. वहीं, कांग्रेस अध्यक्ष और विधानसभा सदस्य गोविंद सिंह डोटासरा ने इन सब बयानों को सिरे से खारिज किया. सोमवार को बजट पर चर्चा के दौरान गोविंद सिंह डोटासरा ने मुख्यमंत्री को निशाने पर लिया.

उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री बार-बार कहते हैं कि मैं दिल्ली जाता हूं तो राजस्थान के लिए खजाना लेकर आता हूं, लेकिन जो सीएजी की रिपोर्ट है, उसमें आंकड़े बताते हैं कि किस तरह से राजस्थान को हर बार निराशा हाथ लगी है. केंद्रीय सहायता में 36.6 फीसदी ऐतिहासिक गिरावट आई है. सरकार का बजट सिर्फ हेडलाइन मैनेजमेंट का खेल है. सरकार 11.5 फीसदी राशि खर्च नहीं कर पाने के कारण सरेंडर कर गई.

डोटासरा ने क्या कहा, सुनिए... (Source : Rajasthan Vidhan Sabha)

बजट और केंद्रीय सहायता पर सवाल : डोटासरा ने मुख्यमंत्री पर हमला करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री बार-बार कहते हैं कि वे दिल्ली जाते हैं तो राजस्थान के लिए खजाना लेकर आते हैं, लेकिन सीएजी की रिपोर्ट में स्पष्ट है कि राजस्थान को हर बार निराशा ही हाथ लगी है. उन्होंने कहा- सीएजी की रिपोर्ट बताती है कि 2024-25 में मुख्यमंत्री दिल्ली गए थे, लेकिन उसी वर्ष केंद्रीय अनुदान में 36.6 फीसदी की ऐतिहासिक गिरावट आई. सरकार को 36,684 करोड़ रुपए का अनुदान मिलना था, लेकिन मात्र 22,890 करोड़ रुपए ही मिले. डोटासरा ने आरोप लगाया कि मोदी सरकार ने कांग्रेस के शासन में राजस्थान को सही सहायता राशि नहीं दी. वहीं, मुख्यमंत्री की भूमिका पर सवाल उठाते हुए कहा कि आप तो उनकी पर्ची से बने हैं, फिर क्यों राजस्थान का नुकसान हुआ?

बजट को 'हेडलाइन मैनेजमेंट' का खेल बताया : कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने राज्य सरकार के बजट को 'हेडलाइन मैनेजमेंट' का खेल करार दिया. उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री कहते हैं कि कांग्रेस के मुख्यमंत्री सरकार बचाने दिल्ली जाते थे और वे खजाना लेने जाते थे, लेकिन आंकड़े क्या कहते हैं? क्या उन आंकड़ों को देखेंगे? डोटासरा ने आरोप लगाया कि बजट में घोषणा तो की गई, लेकिन जमीन पर कोई काम नहीं हुआ.

उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि बजट में एससी और एसटी के लिए 48,000 करोड़ की घोषणा की गई थी, लेकिन 42,000 करोड़ रुपए लेकर आए. डोटासरा ने कहा- जब खर्च ही नहीं हो रहा है, तो विकास कैसे होगा ? उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि राज्य सरकार का बजट सिर्फ आंकड़ों में दिखता है, जबकि वास्तविक खर्च बहुत कम है. उन्होंने बताया कि 2024-25 में राज्य सरकार को 60,600 करोड़ रुपए का बजट मिलना था, लेकिन 11.5 फीसदी बजट खर्च ही नहीं किया गया. पीएचडी, कृषि और जनजाति क्षेत्र के लिए निर्धारित बजट का 39%, 38% और 15% हिस्सा वापस सरेंडर किया गया.

मार्च में खर्च का मुद्दा : डोटासरा ने सरकार द्वारा मार्च के महीने में खर्च करने को लेकर भी सवाल उठाए. उन्होंने कहा कि मार्च में बजट खर्च कर भ्रष्‍टाचार का खेल खेला जा रहा है. सरकार चाहे किसी की भी हो, यह एक पुरानी परंपरा बन गई है. डोटासरा ने कहा कि मुख्यमंत्री बार-बार दिल्ली दौरे को लेकर जिस प्रकार के बयान दे रहे हैं, वे सिर्फ झूठी उम्मीदों का निर्माण कर रहे हैं. सीएजी की रिपोर्ट और वास्तविक आंकड़े यह दर्शाते हैं कि राजस्थान को हर बार निराशा ही हाथ लगी है. बजट में घोषणाओं की भरमार है, लेकिन धरातल पर कुछ भी नहीं है.

'हमशक्ल' विधानसभा पहुंचे, डोटासरा बोले- अब से मेरा धर्म का भाई : इन दिनों सोशल मीडिया पर गोविंद सिंह डोटासरा के हमशक्ल की चर्चा जोरों पर है. सोमवार को यह हमशक्ल विधानसभा पहुंचा, जहां खुद डोटासरा ने उससे मुलाकात की. लड्डू खिलाए और मजाकिया अंदाज में उसे अपना 'धर्म का भाई' घोषित कर दिया. राजनीति के गंभीर माहौल के बीच यह हल्का-फुल्का पल चर्चा का विषय बन गया. सोशल मीडिया पर दोनों की तस्वीरें और वीडियो तेजी से वायरल हो रहे हैं. आमतौर पर फिल्मों में दिखने वाली हमशक्ल की कहानी इस बार राजनीति के गलियारों में देखने को मिली, जिसने लोगों के चेहरे पर मुस्कान ला दी.

Dotasra Lookalike
डोटासरा से मिले 'डोटासरा'... (ETV Bharat Jaipur)

कौन हैं डोटासरा के हमशक्ल ? : डोटासरा के हमशक्ल का नाम नरेश कुमार सिंधी है, जो मूलतः लाडनूं का निवासी हैं. नरेश मेडिकल लाइन में कार्यरत हैं और साथ ही कैटरिंग का काम भी करते हैं. हाल ही में वह एक शादी समारोह में कैटरिंग का काम करने गए थे. इसी दौरान किसी ने उनका वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिया. वीडियो वायरल होते ही लोगों ने उनकी शक्ल की तुलना प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा से करनी शुरू कर दी. वीडियो तेजी से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर फैल गया और देखते ही देखते नरेश कुमार के पास फोन कॉल्स की बाढ़ आ गई. लोग उन्हें डोटासरा का हमशक्ल बताने लगे. मामला इतना चर्चा में आया कि कांग्रेस की सोशल मीडिया टीम की नजर भी इस वीडियो पर पड़ी. इसके बाद पार्टी की ओर से नरेश से संपर्क किया गया और उन्हें जयपुर बुलाया गया.

डोटासरा से मिले 'डोटासरा' : नरेश कुमार सिंधी जयपुर पहुंचे, जहां डोटासरा उन्हें अपने साथ विधानसभा लेकर गए. विधानसभा परिसर में मीडिया के सामने दोनों की मुलाकात ने सबका ध्यान खींच लिया. डोटासरा ने नरेश को लड्डू खिलाते हुए कहा- आज से ये मेरा धर्म का भाई है और अब हमारा रिश्ता लंबा चलेगा. उन्होंने हंसी-मजाक में यह भी कहा कि आने वाले चुनाव में वह अपने 'धर्म के भाई' का सहयोग भी लेंगे. जरूरत पड़ी तो उन्हें चुनाव भी लड़वा सकते हैं.

संपादक की पसंद

