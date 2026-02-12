ETV Bharat / state

विधानसभा बजट सत्र : 17 फरवरी को बजट पर सरकार देगी जवाब, 16 घंटे की बहस तय

राजस्थान विधानसभा ( ETV Bharat File Photo )

जयपुर: राजस्थान विधानसभा में 17 फरवरी को बजट पर सरकार जवाब देगी. विधानसभा के बजट सत्र को लेकर कार्यमंत्रणा समिति (BAC) का प्रतिवेदन सदन में पेश किया गया, जिसमें 12 और 13 फरवरी तक के कार्यों की रूपरेखा तय की गई. निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार 12 और 13 फरवरी को बजट पर विस्तृत चर्चा होगी. इसके बाद 14 और 15 फरवरी को सदन का अवकाश रहेगा. 16 और 17 फरवरी को सामान्य वाद-विवाद आयोजित किया जाएगा. 17 फरवरी को राज्य सरकार की ओर से बजट पर आधिकारिक जवाब दिया जाएगा. माना जा रहा है कि जवाब के दौरान सरकार कुछ नई घोषणाएं भी कर सकती है. विधानसभा अध्यक्ष ने बजट पर चर्चा के लिए समय निर्धारित कर दिया है, ताकि सभी दलों को अपनी बात रखने का अवसर मिल सके. बजट सत्र को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ने अपनी-अपनी रणनीति तैयार कर ली है. बजट पर चर्चा का समय तय : राज्य विधानसभा के बजट सत्र को लेकर कार्यमंत्रणा समिति (BAC) का प्रतिवेदन सदन में रखा गया, जिसके तहत 12 और 13 फरवरी तक के कामकाज की रूपरेखा तय कर दी गई है. तय कार्यक्रम के अनुसार 12 और 13 फरवरी को बजट पर विस्तृत चर्चा होगी, जबकि 14 और 15 फरवरी को सदन का अवकाश रहेगा. 16 और 17 फरवरी को सामान्य वाद-विवाद होगा और 17 फरवरी को राज्य सरकार की ओर से बजट पर आधिकारिक जवाब दिया जाएगा. पढ़ें : Rajasthan Assembly : शून्यकाल में खेजड़ी संरक्षण, विधायकों के अपमान-सम्मान के मुद्दे उठे