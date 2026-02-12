विधानसभा बजट सत्र : 17 फरवरी को बजट पर सरकार देगी जवाब, 16 घंटे की बहस तय
राजस्थान विधानसभा में 17 फरवरी को बजट पर जवाब देगी भजनलाल सरकार. विधानसभा अध्यक्ष ने बजट पर चर्चा का समय तय किया.
Published : February 12, 2026 at 7:44 PM IST
जयपुर: राजस्थान विधानसभा में 17 फरवरी को बजट पर सरकार जवाब देगी. विधानसभा के बजट सत्र को लेकर कार्यमंत्रणा समिति (BAC) का प्रतिवेदन सदन में पेश किया गया, जिसमें 12 और 13 फरवरी तक के कार्यों की रूपरेखा तय की गई. निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार 12 और 13 फरवरी को बजट पर विस्तृत चर्चा होगी. इसके बाद 14 और 15 फरवरी को सदन का अवकाश रहेगा. 16 और 17 फरवरी को सामान्य वाद-विवाद आयोजित किया जाएगा.
17 फरवरी को राज्य सरकार की ओर से बजट पर आधिकारिक जवाब दिया जाएगा. माना जा रहा है कि जवाब के दौरान सरकार कुछ नई घोषणाएं भी कर सकती है. विधानसभा अध्यक्ष ने बजट पर चर्चा के लिए समय निर्धारित कर दिया है, ताकि सभी दलों को अपनी बात रखने का अवसर मिल सके. बजट सत्र को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ने अपनी-अपनी रणनीति तैयार कर ली है.
बजट पर चर्चा का समय तय : राज्य विधानसभा के बजट सत्र को लेकर कार्यमंत्रणा समिति (BAC) का प्रतिवेदन सदन में रखा गया, जिसके तहत 12 और 13 फरवरी तक के कामकाज की रूपरेखा तय कर दी गई है. तय कार्यक्रम के अनुसार 12 और 13 फरवरी को बजट पर विस्तृत चर्चा होगी, जबकि 14 और 15 फरवरी को सदन का अवकाश रहेगा. 16 और 17 फरवरी को सामान्य वाद-विवाद होगा और 17 फरवरी को राज्य सरकार की ओर से बजट पर आधिकारिक जवाब दिया जाएगा.
इस दौरान सरकार की ओर से कुछ नई घोषणाएं भी किए जाने की संभावना जताई जा रही है. 18 फरवरी को बजट पर अनुदान की मांगों पर विचार और मतदान कराया जाएगा. इसके बाद 19 फरवरी को अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 25 और 26 के द्वितीय संकलन को सदन के पटल पर रखा जाएगा. इन्हें 'मुख बंद' की प्रक्रिया के माध्यम से पारित किया जाएगा.
बहस के लिए 16 घंटे का समय निर्धारित : विधानसभा अध्यक्ष ने बजट पर चर्चा के लिए कुल 16 घंटे का समय निर्धारित किया है. विभिन्न दलों को उनकी सदन में संख्या के आधार पर समय आवंटित किया गया है. कांग्रेस को 5 घंटे 22 मिनट, भाजपा को 9 घंटे 26 मिनट का समय दिया गया है. इसके अलावा भारत आदिवासी पार्टी (BAP) को 19 मिनट, बहुजन समाज पार्टी (BSP) को 10 मिनट, राष्ट्रीय लोक दल को 5 मिनट और निर्दलीय विधायकों को 38 मिनट का समय आवंटित किया गया है.
बजट सत्र के दौरान विपक्ष सरकार को विभिन्न मुद्दों पर घेरने की तैयारी में है. वहीं, सत्तापक्ष बजट की विशेषताओं और योजनाओं को सदन में विस्तार से रखने की रणनीति बना रहा है. 17 फरवरी को सरकार के जवाब के दौरान महत्वपूर्ण घोषणाएं होने की संभावना से सत्र और भी अहम माना जा रहा है. अब सभी की नजरें बजट बहस और सरकार के अंतिम जवाब पर टिकी हैं.