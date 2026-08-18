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विधानसभा सर्वदलीय बैठक : मानसून सत्र लंबा चलाने पर सत्ता-विपक्ष आमने-सामने, UCC और 'चंदा चोरी' पर गरमाएगा सदन

उन्होंने कहा कि स्कूलों की स्थिति, शिक्षकों की कमी और सरकारी स्कूलों में गिरते नामांकन जैसे विषयों पर भी सदन में चर्चा होनी चाहिए, ताकि सरकार की वास्तविक स्थिति सामने आ सके. नेता प्रतिपक्ष ने आरोप लगाया कि सरकार सवालों का सामना करने से बचना चाहती है. उनका कहना था कि यदि विधानसभा में पर्याप्त समय दिया जाएगा तो विपक्ष जनता के मुद्दों पर सरकार से जवाब मांगेगा. उन्होंने यह आशंका भी जताई कि सरकार सत्र को जल्द स्थगित कर सकती है और बाद में इसका ठीकरा विपक्ष पर फोड़ सकती है. जूली ने कहा कि सरकार UCC जैसे विधेयकों को पारित कराने के लिए भी जल्दबाजी कर सकती है और यदि विपक्ष आपत्ति दर्ज कराता है तो उसे सदन नहीं चलने देने के लिए जिम्मेदार ठहराया जा सकता है.

विपक्ष बोला- सरकार सवालों से बचना चाहती है : नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने बैठक के बाद सरकार पर विधानसभा सत्र को सीमित रखने का आरोप लगाया. जूली ने कहा कि विधानसभा की कार्यवाही केवल औपचारिकता पूरी करने के लिए नहीं होनी चाहिए. उन्होंने सरकार पर पंचायत और निकाय चुनावों का बहाना लेकर सदन को छोटा करने की कोशिश करने का आरोप लगाया. जूली ने कहा कि राजस्थान की जनता से जुड़े कई महत्वपूर्ण मुद्दे विधानसभा में उठाए जाने हैं. छात्रों, युवाओं, महिलाओं, कर्मचारियों, मजदूरों और दलितों से जुड़े सवालों पर सरकार को जवाब देना चाहिए.

दूसरी ओर सरकार भी विपक्ष के आरोपों का जवाब देने की तैयारी में है. ऐसे में सर्वदलीय बैठक के बावजूद दोनों पक्षों के बयानों से यह साफ है कि सदन में सहमति से ज्यादा राजनीतिक टकराव की संभावना बनी हुई है. सरकार जहां अपने विधायी एजेंडे को आगे बढ़ाना चाहेगी, वहीं विपक्ष सरकार को जनता से जुड़े मुद्दों पर घेरने की रणनीति के साथ सदन में उतरेगा.

विपक्ष ने जहां सत्र को लंबा चलाने और जनता से जुड़े मुद्दों पर विस्तृत चर्चा की मांग की, वहीं सत्ता पक्ष ने साफ किया कि सरकार चर्चा से पीछे नहीं हट रही है, लेकिन विपक्ष को भी सदन में चर्चा के दौरान जिम्मेदारी के साथ अपनी भूमिका निभानी होगी. मानसून सत्र में UCC का मुद्दा सबसे अहम राजनीतिक विषयों में रहने की संभावना है. इसके साथ ही विपक्ष की ओर से उठाया जा रहा 'चंदा चोरी' का मुद्दा भी सदन में सत्ता पक्ष को घेरने का प्रयास होगा.

जयपुर: राजस्थान विधानसभा के मानसून सत्र से पहले विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी की अध्यक्षता में मंगलवार को सर्वदलीय बैठक संपन्न हुई. बैठक में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच सदन चलाने, जनहित के मुद्दों पर चर्चा और सत्र की अवधि को लेकर चर्चा हुई. बैठक के बाद दोनों पक्षों के बयानों से साफ संकेत मिले हैं कि 20 अगस्त से शुरू होने वाला विधानसभा का छठा सत्र भले ही छोटा रहे, लेकिन राजनीतिक रूप से काफी गरम रहने वाला है.

चर्चा से भागने वाला विपक्ष : विपक्ष के आरोपों पर मुख्य सचेतक जोगेश्वर गर्ग ने पलटवार किया. उन्होंने कहा कि सरकार सदन में चर्चा से भाग नहीं रही है, बल्कि सरकार चाहती है कि जनहित के सभी महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा हो. गर्ग ने आरोप लगाया कि विपक्ष का उद्देश्य केवल सदन में माहौल बनाना है. उन्होंने कहा कि सत्ता पक्ष ने विपक्ष को स्पष्ट रूप से कहा है कि सरकार चर्चा के लिए तैयार है, लेकिन विपक्ष के पास सरकार का सामना करने की हिम्मत नहीं है. गर्ग ने कहा कि विपक्ष लगातार UCC और चंदा चोरी जैसे मुद्दों पर सदन में चर्चा की मांग करता रहा है. सरकार ने कभी नहीं कहा कि इन मुद्दों पर चर्चा नहीं होगी. उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि यदि इन विषयों पर चर्चा शुरू हुई तो विपक्ष ही सदन से वॉकआउट कर सकता है, क्योंकि यह उसकी पुरानी आदत रही है.

सत्र चलाने की मांग : सर्वदलीय बैठक में सत्र की अवधि भी प्रमुख मुद्दा रही. विपक्ष की ओर से सत्र को अधिक दिनों तक चलाने की मांग की गई. वहीं, मुख्य सचेतक जोगेश्वर गर्ग ने कहा कि मानसून सत्र संभवत: 25 अगस्त तक चलना चाहिए. गर्ग ने कहा कि राजस्थान में मानसून सत्र की अवधि आमतौर पर छोटी रही है. इस बार पंचायत और निकाय चुनावों की घोषणा भी इस दौरान हो सकती है, इसलिए सत्र की अवधि सीमित रहने की संभावना है. हालांकि, उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि कम अवधि का मतलब यह नहीं है कि सरकार चर्चा से बच रही है. गर्भ ने कहा कि मानसून सत्र हमेशा छोटा ही रहा है. राजस्थान में यह परंपरा रही है. हालांकि, उन्होंने पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस की समय तो सत्र कभी 25 से 30 दिन से अधिक चलाई नहीं, वह हम पर झूठे आरोप लगाते है.

सदन शांतिपूर्वक चलने पर बनी सहमति : सर्वदलीय बैठक में सकारात्मक रूख के साथ सदन शांतिपूर्वक चलाने, सदन, आसन की गरिमा को बनाये रखने और सम्मानजनक और गरिमा बनाये रखने वाले शब्दों का उपयोग किए जाने पर सभी दलों द्वारा सहमति व्यक्त की गई. पक्ष और प्रतिपक्ष दोनों ने अध्यक्ष को आश्वस्त किया कि सदस्य सदन में मर्यादापूर्ण व्यवहार से अपनी बात रखेंगे. जनहित के मुद्दों पर सार्थक चर्चा करेंगे.

देवनानी ने भी आश्वस्त किया कि चर्चा में बोलने का सभी को पर्याप्त समय दिया जाएगा. उन्होंने कहा कि सदन में नियमों के अनुरूप प्रतिपक्ष जनहित के मुद्दे उठाए और राज्य सरकार उनका समाधान करने का पूरा प्रयास करें. देवनानी ने कहा कि सदन में सार्थक चर्चा होनी चाहिए. सदन और आसन की गरिमा सभी सदस्य बनाये रखे. सभी दलों के सदस्य सकारात्मक सोच के साथ सदन में भागीदारी निभायें. सदन चलाना सदस्यों की सामूहिक जिम्मेदारी होती है. सदन जनहित के मुद्दों पर चर्चा करने का पावन स्थल है. यहां सदस्यों की चर्चा को गम्भीरता से लिया जाता है.

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बैठक ने साफ किए सत्र के सियासी तेवर : सर्वदलीय बैठक का उद्देश्य भले ही विधानसभा की कार्यवाही शांतिपूर्ण और व्यवस्थित तरीके से चलाने के लिए सहमति बनाना रहा हो, लेकिन बैठक के बाद सत्ता और विपक्ष के बयानों ने आगामी सत्र के राजनीतिक तेवर स्पष्ट कर दिए हैं. विपक्ष लंबी अवधि और अधिक चर्चा की मांग पर कायम है, जबकि सरकार का कहना है कि वह हर मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार है.

ऐसे में 20 अगस्त से शुरू होने वाले विधानसभा सत्र में UCC, चंदा चोरी, युवाओं, छात्रों, महिलाओं, कर्मचारियों और अन्य जनहित के मुद्दों पर तीखी बहस देखने को मिल सकती है. सर्वदलीय बैठक में मुख्य सचेतक जोगेश्वर गर्ग, संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली और मुख्य सचेतक प्रतिपक्ष रफीक खान, भारत आदिवासी पार्टी के थावरचन्द, बहुजन समाज पार्टी के मनोज कुमार, राष्ट्रीय लोकदल के डॉ. सुभाष गर्ग और विधान सभा के प्रमुख सचिव भारत भूषण शर्मा बैठक में मौजूद रहे.