विधानसभा 5वां सत्र : 24 दिन, 184 घंटे तक विभिन्न मुद्दों पर चर्चा, 97% प्रश्नों के मिले जवाब, 10 विधेयक पारित

जयपुर : राजस्थान विधानसभा के बजट सत्र के रूप में 16वीं विधानसभा का पांचवां सत्र मंगलवार को पक्ष-विपक्ष की नोकझोंक, हंगामा और गर्म बहस की घटनाओं के साथ समाप्त हो गया. विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने शाम 6 बजकर 6 मिनट पर सदन की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी. सत्र की समाप्ति पर सदन की कार्यवाही की समीक्षा सामने आया कि विधायकों की ओर से पूछे गए सवालों के 97 फ़ीसदी जवाब सरकार की ओर से उपलब्ध कराए गए.

97 प्रतिशत प्रश्नों के उत्तर उपलब्ध : विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने बताया कि पांचवें सत्र के दौरान सदन की कार्यवाही कुल 24 दिन चली, जिसमें लगभग 184 घंटे तक विभिन्न मुद्दों पर चर्चा हुई. इस दौरान विधायकों की ओर से कुल 8919 प्रश्न लगाए गए. इनमें 4311 तारांकित प्रश्न, 4603 अतारांकित प्रश्न और 5 अल्प सूचना से संबंधित प्रश्न शामिल थे. इन प्रश्नों में से 891 प्रश्नों पर सदन में विस्तार से चर्चा भी हुई. कुल मिलाकर लगभग 97 प्रतिशत प्रश्नों के उत्तर उपलब्ध कराए गए.

विधानसभा अध्यक्ष ने बताया कि वर्तमान सत्र के साथ-साथ पूर्ववर्ती सत्रों के आंकड़े भी उल्लेखनीय रहे हैं. 16वीं विधानसभा के पिछले चार सत्रों में कुल 22,735 प्रश्न पूछे गए थे, जिनमें से 22,074 प्रश्नों के उत्तर प्राप्त हो चुके हैं, जबकि 661 प्रश्नों के उत्तर शेष हैं. इस प्रकार कुल मिलाकर लगभग 97 प्रतिशत प्रश्नों के उत्तर दिए जा चुके हैं. उन्होंने कहा कि यह आंकड़ा दर्शाता है कि विधानसभा में पूछे गए अधिकांश प्रश्नों का जवाब सरकार की ओर से उपलब्ध कराया गया, जिससे सदन की कार्यवाही में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित होती है.

10 विधेयक पारित : सत्र के दौरान विधायी कार्य भी महत्वपूर्ण रहे. इस अवधि में सदन में 10 विधेयक पारित किए गए. इनमें नगरपालिका संशोधन विधेयक भी शामिल रहा, जिसके पारित होने के बाद विधानसभा अध्यक्ष ने पूरे बजट सत्र की समीक्षा सदन के समक्ष रखी. सत्र के दौरान विधायकों की ओर से बड़ी संख्या में याचिकाएं भी प्रस्तुत की गईं. पांचवें सत्र में कुल 226 याचिकाएं पेश की गईं, जिनमें से 52 याचिकाएं सदन के पटल पर रखी गईं. इसके अलावा सरकार के विभिन्न विभागों की अनुदान मांगों पर भी विस्तृत चर्चा हुई. कुल 64 विभागों में से 16 विभागों की अनुदान मांगों पर 8 दिन तक चर्चा चली, जिसमें 62 घंटे 47 मिनट का समय लगा.

गर्म बहस, नोकझोंक और हाथापाई की नौबत : बजट सत्र के दौरान कई बार सदन में पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी नोकझोंक भी देखने को मिली. कई मुद्दों पर दोनों पक्ष आमने-सामने आए और बहस का माहौल गरमा गया. कुछ मौकों पर स्थिति इतनी तनावपूर्ण हो गई कि हाथापाई तक की नौबत भी आ गई. इसके बावजूद सदन की कार्यवाही लगातार चलती रही और महत्वपूर्ण विधायी कार्य पूरे किए गए. 16वीं राजस्थान विधानसभा का यह बजट सत्र राजनीतिक बहस, विधायी कार्य और सवाल-जवाब के लिहाज से काफी सक्रिय और महत्वपूर्ण रहा.