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उप प्राचार्य डीपीसी विवाद: नई वरिष्ठता से 6235 कार्मिकों की पदोन्नति पर संकट, 350 प्राचार्यों के रिवर्ट होने की आशंका

साल 2025 में उपप्राचार्य (स्कूल शिक्षा) के साल 2023-24 एवं 2024-25 के लिए कुल 11838 कार्मिकों की डीपीसी हुई थी.

School Education Deputy Principal raises demand for DPC held
स्कूल शिक्षा उप प्राचार्य ने उठाई यथावत डीपीसी की डिमांड (ETV Bharat Jaipur)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : September 28, 2026 at 4:06 PM IST

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Updated : September 28, 2026 at 5:23 PM IST

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जयपुर: स्कूल शिक्षा विभाग में उप प्राचार्य पद की साल 2023-24 और 2024-25 की डिपार्टमेंट प्रमोशन कमेटी (डीपीसी) को लेकर नया विवाद खड़ा हो गया है, नई वरिष्ठता के आधार पर डीपीसी दोबारा होने पर करीब 6235 कार्मिकों की पदोन्नति प्रभावित होने का दावा किया जा रहा है. इससे करीब 1494 एससी-एसटी कार्मिकों की पदोन्नति प्रभावित होगी और वर्तमान में प्राचार्य पद पर कार्यरत करीब 350 एससी-एसटी कार्मिकों के रिवर्ट होने की आशंका है, इसलिए पुरानी डीपीसी यथावत रखते हुए राज्य सरकार से सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दायर करने की मांग की गई है.

11838 पदों पर हुई थी डीपीसी, सितंबर 2025 में मिले पदस्थापन: साल 2025 में उप प्राचार्य (स्कूल शिक्षा) के साल 2023-24 एवं 2024-25 के लिए कुल 11838 कार्मिकों की डीपीसी हुई थी, इसके बाद पदोन्नति आदेश जारी कर सितंबर 2025 में पदोन्नत कार्मिकों को पदस्थापन देकर कार्यभार ग्रहण कराया गया. अब नई वरिष्ठता के आधार पर डीपीसी होने की स्थिति में पहले से पदोन्नत कार्मिकों की स्थिति प्रभावित होने की आशंका है. संघर्ष समिति के संयोजक राम अवतार मीना ने बताया कि नई वरिष्ठता के आधार पर डीपीसी होने पर करीब 6235 कार्मिक पदोन्नति से वंचित हो सकते हैं.

राम अवतार मीना ने आगे बताया कि इनमें लगभग 1494 अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग के कार्मिक शामिल हैं. पूर्व में मिले पदोन्नति अवसर से इन कार्मिकों के बाहर होने की स्थिति बन सकती है. इसके अलावा नई वरिष्ठता व्यवस्था का असर वर्तमान में प्राचार्य पद पर कार्यरत SC-ST कार्मिकों पर भी पड़ेगा. करीब 350 कार्मिकों की वरिष्ठता प्रभावित होने पर उन्हें प्राचार्य पद से वापस उप प्राचार्य पद पर रिवर्ट करने की स्थिति बन सकती है. इस तरह सीधे तौर पर प्रभावित होने वाले एससी-एसटी कार्मिकों की संख्या करीब 1844 है.

डीपीसी यथावत रखने की मांग (ETV Bharat Jaipur)

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वेतन-भत्ते से लेकर सेवा रिकॉर्ड तक असर की आशंका: हाल ही में उप प्राचार्य पद पर पदोन्नत हुए रामकिशन मीना ने कहा कि ऐसी स्थिति में पदस्थापन, वेतन-भत्ते, सेवा अभिलेख और वरिष्ठता से जुड़े मामलों में प्रशासनिक जटिलताएं पैदा हो सकती हैं. साथ ही पहले से पदोन्नति प्राप्त कर कार्यभार ग्रहण कर चुके कार्मिकों की पदोन्नति प्रभावित होने से उनकी सेवा स्थिति और पद प्रतिष्ठा पर भी असर पड़ने की आशंका जताई गई है.

29 सितंबर को PLC की बैठक, SLP पर निर्णय की मांग: रामकिशन मीना ने राज्य सरकार से मांग की कि साल 2023-24 और 2024-25 में संपन्न उप प्राचार्य डीपीसी को यथावत रखा जाए और पदोन्नति प्राप्त कर पदस्थापन एवं कार्यभार ग्रहण कर चुके एससी-एसटी कार्मिकों की पदोन्नति को प्रभावित या निरस्त नहीं किया जाए. साथ ही उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दायर कर एससी-एसटी कार्मिकों के हितों का संरक्षण किया जाए. उन्होंने बताया कि इस संबंध में 29 सितंबर 2026 को पीएलसी की बैठक प्रस्तावित है. इसमें अपील-एसएलपी दायर करने पर फैसला लिया जाना है, ऐसे में सरकार से मांग है कि प्रभावित कार्मिकों के हितों को सुरक्षित रखते हुए किसी भी नई व्यवस्था को लागू करने से पहले उसके सामाजिक और प्रशासनिक प्रभाव का समुचित परीक्षण किया जाए और सामाजिक न्याय, प्रशासनिक स्थिरता और पदोन्नति हितों को ध्यान में रखते हुए दोनों साल की उप प्राचार्य डीपीसी को यथावत रखने का फैसला लिया जाए.

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Last Updated : September 28, 2026 at 5:23 PM IST

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