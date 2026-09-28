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उप प्राचार्य डीपीसी विवाद: नई वरिष्ठता से 6235 कार्मिकों की पदोन्नति पर संकट, 350 प्राचार्यों के रिवर्ट होने की आशंका

स्कूल शिक्षा उप प्राचार्य ने उठाई यथावत डीपीसी की डिमांड ( ETV Bharat Jaipur )

जयपुर: स्कूल शिक्षा विभाग में उप प्राचार्य पद की साल 2023-24 और 2024-25 की डिपार्टमेंट प्रमोशन कमेटी (डीपीसी) को लेकर नया विवाद खड़ा हो गया है, नई वरिष्ठता के आधार पर डीपीसी दोबारा होने पर करीब 6235 कार्मिकों की पदोन्नति प्रभावित होने का दावा किया जा रहा है. इससे करीब 1494 एससी-एसटी कार्मिकों की पदोन्नति प्रभावित होगी और वर्तमान में प्राचार्य पद पर कार्यरत करीब 350 एससी-एसटी कार्मिकों के रिवर्ट होने की आशंका है, इसलिए पुरानी डीपीसी यथावत रखते हुए राज्य सरकार से सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दायर करने की मांग की गई है.