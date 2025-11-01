ETV Bharat / state

VDO भर्ती परीक्षा कल, 5 लाख अभ्यर्थी 850 पदों के लिए आजमाएंगे भाग्य, जानिए गाइडलाइंस

जयपुर: राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से ग्राम विकास अधिकारी (VDO) के 850 पदों पर सीधी भर्ती परीक्षा कल (रविवार) आयोजित की जाएगी. इस परीक्षा में प्रदेशभर के लगभग 5 लाख 12 हजार अभ्यर्थी शामिल होंगे. परीक्षा का समय सुबह 11 बजे से दोपहर 2 बजे तक रहेगा. राज्यभर में इस परीक्षा के लिए 1 हजार 570 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं. सबसे ज्यादा 250 केंद्र जयपुर जिले में हैं, जहां 93 हजार 600 अभ्यर्थी परीक्षा देंगे.

ग्राम विकास अधिकारी पद के लिए राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से आयोजित भर्ती परीक्षा एक पारी में आयोजित होगी. सुबह 11:00 से शुरू होने वाली परीक्षा को लेकर अभ्यर्थियों को सुबह 9 बजे तक परीक्षा केंद्र पर पहुंचना अनिवार्य होगा, ताकि फ्रिस्किंग और बायोमेट्रिक जांच प्रक्रिया समय पर पूरी की जा सके. परीक्षा शुरू होने के एक घंटे पहले यानी 10 बजे मुख्य द्वार बंद कर दिए जाएंगे. देर से आने वाले अभ्यर्थियों को किसी भी परिस्थिति में प्रवेश नहीं दिया जाएगा.

परीक्षार्थियों के लिए दिशा-निर्देश: कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष मेजर जनरल आलोक राज ने जानकारी दी कि अभ्यर्थी को परीक्षा केंद्र पर प्रवेश के लिए प्रोविजनल ई-प्रवेश पत्र, फोटोयुक्त पहचान पत्र (जैसे आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, ड्राइविंग लाइसेंस आदि) और पासपोर्ट साइज फोटो साथ रखना अनिवार्य होगा. इसके अलावा अभ्यर्थियों को केवल नीले रंग का पारदर्शी बॉल पेन ही साथ लाने की अनुमति होगी. किसी अन्य प्रकार की सामग्री या वस्तु साथ लाना सख्त रूप से प्रतिबंधित रहेगा. परीक्षा केंद्रों पर मोबाइल फोन, ब्लूटूथ, ईयरफोन, घड़ी, कैलकुलेटर, पर्स, बैग, नोटबुक, लॉग टेबल, ज्योमेट्री बॉक्स, प्लास्टिक पाउच, पानी की बोतल, पेनड्राइव, व्हाइटनर, हथियार या किसी भी प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक उपकरण पूरी तरह वर्जित रहेंगे. यदि किसी अभ्यर्थी के पास परीक्षा के दौरान कोई अनाधिकृत वस्तु या डिवाइस पाई गई तो उसे नकल या अनुचित साधन के प्रयोग के अंतर्गत दोषी माना जाएगा.

ड्रेस कोड पर रहेगी सख्ती: बोर्ड ने परीक्षा में सख्त ड्रेस कोड लागू किया है. पुरुष अभ्यर्थी सादी शर्ट,टी-शर्ट और पैंट,पायजामा पहन सकते हैं. महिला अभ्यर्थी सलवार सूट, चुन्नी या साड़ी (बिना मेटल या भारी सजावट के) पहन सकेंगी. इसके अलावा कोट, जैकेट, स्वेटर, स्टोल, स्कार्फ, टोपी या मफलर की अनुमति नहीं होगी. एंकल तक की चप्पल पहनने की अनुमति है. जूते या सैंडल नहीं पहन सकेंगे. साथ ही मेटल बेल्ट, हेयरपिन, ब्रेसलेट, आभूषण, घड़ी या इलेक्ट्रॉनिक उपकरण सख्त वर्जित हैं.