ETV Bharat / state

VDO भर्ती परीक्षा कल, 5 लाख अभ्यर्थी 850 पदों के लिए आजमाएंगे भाग्य, जानिए गाइडलाइंस

राजस्थान VDO भर्ती परीक्षा कल 1570 केंद्रों पर होगी. अभ्यर्थियों को सुबह 9 बजे तक परीक्षा केंद्र पर पहुंचना अनिवार्य होगा.

VDO Exam
परीक्षा देने पहुंचे अभ्यर्थी (फाइल फोटो) (ETV Bharat File Photo)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : November 1, 2025 at 5:22 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

जयपुर: राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से ग्राम विकास अधिकारी (VDO) के 850 पदों पर सीधी भर्ती परीक्षा कल (रविवार) आयोजित की जाएगी. इस परीक्षा में प्रदेशभर के लगभग 5 लाख 12 हजार अभ्यर्थी शामिल होंगे. परीक्षा का समय सुबह 11 बजे से दोपहर 2 बजे तक रहेगा. राज्यभर में इस परीक्षा के लिए 1 हजार 570 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं. सबसे ज्यादा 250 केंद्र जयपुर जिले में हैं, जहां 93 हजार 600 अभ्यर्थी परीक्षा देंगे.

ग्राम विकास अधिकारी पद के लिए राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से आयोजित भर्ती परीक्षा एक पारी में आयोजित होगी. सुबह 11:00 से शुरू होने वाली परीक्षा को लेकर अभ्यर्थियों को सुबह 9 बजे तक परीक्षा केंद्र पर पहुंचना अनिवार्य होगा, ताकि फ्रिस्किंग और बायोमेट्रिक जांच प्रक्रिया समय पर पूरी की जा सके. परीक्षा शुरू होने के एक घंटे पहले यानी 10 बजे मुख्य द्वार बंद कर दिए जाएंगे. देर से आने वाले अभ्यर्थियों को किसी भी परिस्थिति में प्रवेश नहीं दिया जाएगा.

इसे भी पढ़ें- RPSC की व्याख्याता (आयुष विभाग) भर्ती- 2025 का परीक्षा कार्यक्रम जारी, 12 जनवरी को आयोजन

परीक्षार्थियों के लिए दिशा-निर्देश: कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष मेजर जनरल आलोक राज ने जानकारी दी कि अभ्यर्थी को परीक्षा केंद्र पर प्रवेश के लिए प्रोविजनल ई-प्रवेश पत्र, फोटोयुक्त पहचान पत्र (जैसे आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, ड्राइविंग लाइसेंस आदि) और पासपोर्ट साइज फोटो साथ रखना अनिवार्य होगा. इसके अलावा अभ्यर्थियों को केवल नीले रंग का पारदर्शी बॉल पेन ही साथ लाने की अनुमति होगी. किसी अन्य प्रकार की सामग्री या वस्तु साथ लाना सख्त रूप से प्रतिबंधित रहेगा. परीक्षा केंद्रों पर मोबाइल फोन, ब्लूटूथ, ईयरफोन, घड़ी, कैलकुलेटर, पर्स, बैग, नोटबुक, लॉग टेबल, ज्योमेट्री बॉक्स, प्लास्टिक पाउच, पानी की बोतल, पेनड्राइव, व्हाइटनर, हथियार या किसी भी प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक उपकरण पूरी तरह वर्जित रहेंगे. यदि किसी अभ्यर्थी के पास परीक्षा के दौरान कोई अनाधिकृत वस्तु या डिवाइस पाई गई तो उसे नकल या अनुचित साधन के प्रयोग के अंतर्गत दोषी माना जाएगा.

ड्रेस कोड पर रहेगी सख्ती: बोर्ड ने परीक्षा में सख्त ड्रेस कोड लागू किया है. पुरुष अभ्यर्थी सादी शर्ट,टी-शर्ट और पैंट,पायजामा पहन सकते हैं. महिला अभ्यर्थी सलवार सूट, चुन्नी या साड़ी (बिना मेटल या भारी सजावट के) पहन सकेंगी. इसके अलावा कोट, जैकेट, स्वेटर, स्टोल, स्कार्फ, टोपी या मफलर की अनुमति नहीं होगी. एंकल तक की चप्पल पहनने की अनुमति है. जूते या सैंडल नहीं पहन सकेंगे. साथ ही मेटल बेल्ट, हेयरपिन, ब्रेसलेट, आभूषण, घड़ी या इलेक्ट्रॉनिक उपकरण सख्त वर्जित हैं.

इसे भी पढ़ें- पशुधन सहायक भर्ती परीक्षा की मेरिट लिस्ट जारी, संविदा भर्तियों के परिणाम घोषित

1570 केंद्रों पर परीक्षा: मेजर जनरल आलोक राज ने बताया कि राज्यभर में इस परीक्षा के लिए 38 जिलों में 1570 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं. सबसे ज्यादा 250 केंद्र जयपुर जिले में हैं, जहां 93 हजार 600 से अधिक अभ्यर्थी परीक्षा देंगे. इसके अलावा अजमेर में 31 हजार 500, जोधपुर में 40,300, उदयपुर में 38,000 और अलवर में 21,300 परीक्षार्थी शामिल होंगे. आलोक राज ने स्पष्ट किया है कि परीक्षा के दौरान किसी भी प्रकार की नकल, पेपर लीक या अनुचित साधनों का उपयोग करने पर कठोर कार्रवाई की जाएगी. राजस्थान सार्वजनिकिक परीक्षा अधिनियम 2022 और संशोधन अधिनियम 2023 के तहत 10 लाख से 10 करोड़ तक जुर्माना, 10 वर्ष से लेकर आजीवन कारावास की सजा का प्रावधान है. साथ ही दोषी अभ्यर्थियों को भविष्य की सभी परीक्षाओं से स्थायी रूप से डिबार किया जाएगा.

उन्होंने अभ्यर्थियों से अपील की है कि वे परीक्षा केंद्र पर समय से पहुंचें, ड्रेस कोड का पालन करें, और किसी भी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक उपकरण या प्रतिबंधित वस्तु साथ न लाएं. परीक्षा को नकलमुक्त, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न कराने के लिए सभी जिलों में प्रशासन और पुलिस को भी विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश जारी किए गए हैं.

इसे भी पढ़ें- आरपीएससी: जनसंपर्क अधिकारी भर्ती परीक्षा 2024 का अंतिम परिणाम जारी

TAGGED:

कर्मचारी चयन बोर्ड
ग्राम विकास अधिकारी भर्ती
RAJASTHAN STAFF SELECTION BOARD
VILLAGE DEVELOPMENT OFFICER
VDO EXAM

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

घर बैठे ऑनलाइन देखें वाहन की डिटेल, 'Know Your Vehicle' में मालिक के नाम से लेकर मिलेगा सबकुछ

अंता उपचुनाव में बीजेपी का हाईटेक मैनेजमेंट, डेटा के आधार पर टारगेट कैंपेन

क्या आप भी पहली बार बनवा रहे हैं टैटू? तो इन 5 जरूरी बातों का ध्यान रखें

हिरोशिमा बम से 100 गुना ताकतवर है रूस का सुपर टॉरपीडो पोसाइडन, जानें सब कुछ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.