ETV Bharat / state

IPL: लखनऊ में राजस्थान के वैभव सूर्यवंशी का जलवा, पंत की जगह दर्शकों की बने पसंद

लखनऊ में राजस्थान के वैभव सूर्यवंशी का जलवा, पंत की जगह दर्शकों की बने पसंद. ( ETV Bharat )

लखनऊ: इंडियन प्रीमियर लीग के तहत इकाना स्टेडियम में लखनऊ सुपरजाइंट्स और राजस्थान रॉयल्स के बीच मैच से पहले मेजबान लखनऊ के कप्तान ऋषभ पंत पर राजस्थान रॉयल्स के धुरंधर बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी पर भारी नजर आ रहे हैं. मैच अभी शुरू भी नहीं हुआ है और वैभव जीतते नजर आए.

मैच से पहले इकाना स्टेडियम के बाहर जो टीशर्ट बिक रही हैं. उनमें वैभव सूर्यवंशी की ज़बरदस्त डिमांड नजर आ रही है. ग्राउंड के भीतर प्रत्येक कुर्सी पर लखनऊ का झंडा जरूर रखा है मगर बड़ी संख्या में लोग राजस्थान के भी प्रशंसक है.

लखनऊ के लिए आज का मैच करो या मरो वाला है पिछले लगातार दो मैच हार कर लखनऊ की स्थिति ठीक नहीं है. दूसरी ओर राजस्थान लगातार अच्छा प्रदर्शन कर रहा है. फिलहाल आपसे कुछ देर में यह शानदार मुकाबला शुरू होगा जिसमें वैभव सूर्यवंशी के समर्थक और ऋषभ पंत के फैंस आमने-सामने होंगे.

लखनऊ सुपर जाइंट्स के कप्तान ऋषभ पंत लगातार फ्लॉप हो रहे हैं दूसरी ओर वैभव सूर्यवंशी टूर्नामेंट में अपना जलवा भी बिखेरते हुए नजर आ रहे हैं.