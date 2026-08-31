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नगर निकाय चुनाव: बुहाना में भाजपा ने जारी की 20 वार्डों के प्रत्याशियों की सूची, बाड़मेर में 4 बार के पार्षद का टिकट कटा

झुंझुनू में इनके नाम की घोषणा : जारी सूची के अनुसार वार्ड 1 से जाकिर अली, वार्ड 2 से नीरू देवी, वार्ड 3 से संदीप कुमार, वार्ड 4 से लोकेश सिंह, वार्ड 5 से सुबे सिंह, वार्ड 6 से इंदु, वार्ड 7 से रमेश कुमार, वार्ड 8 से नरेंद्र कुमार, वार्ड 9 से पल्लवी वर्मा और वार्ड 10 से धीमाराम को प्रत्याशी बनाया गया है. इसी प्रकार वार्ड 11 से मैना राठौड़, वार्ड 12 से नीलम, वार्ड 13 से रणवीर, वार्ड 14 से शिव कुमार, वार्ड 15 से मंजू बाला, वार्ड 16 से सुनीता देवी, वार्ड 17 से सुरेंद्र सिंह, वार्ड 18 से दिनेश कुमार शर्मा, वार्ड 19 से कृष्ण सिंह और वार्ड 20 से पवन सिंह को भाजपा ने अपना प्रत्याशी घोषित किया है.

झुंझुनू/बाड़मेर : नगर निकाय चुनाव 2026 को लेकर भारतीय जनता पार्टी राजस्थान की ओर से बुहाना नगरपालिका के 20 वार्डों के प्रत्याशियों की सूची जारी कर दी गई है. वहीं, बाड़मेर में कांग्रेस ने 55 वार्डों के लिए अब तक 51 प्रत्याशियों के नाम घोषित कर दिए हैं, लेकिन भाजपा ने अब तक अपने पत्ते नहीं खोले हैं.

बाड़मेर में चार बार के पार्षद का टिकट कटा : नगर निकाय चुनाव को लेकर कांग्रेस पार्टी ने सोमवार को तीसरी सूची जारी कर दी है, जिसके बाद 55 में से 51 प्रत्याशियों के नाम साफ हो चुके हैं. वहीं, 4 सीटों पर अब भी पेंच फंसा हुआ है. दूसरी ओर भाजपा ने अब तक पत्ते नहीं खोले हैं. भाजपा में दावेदार ज्यादा होने के चलते नामों पर पेंच फंसा हुआ है. कांग्रेस की तीसरी सूची में पूर्व विधायक मेवाराम जैन के सबसे करीबी चार बार के पार्षद सुल्तान सिंह की जगह नए चेहरे विक्रम को टिकट दिया गया है.

बाड़मेर में कांग्रेस की तीसरी सूची (ETV Bharat)

कड़े सुरक्षा बंदोबस्त : बाड़मेर उप जिला निर्वाचन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कलेक्टर रवींद्र कुमार ने बताया कि बाड़मेर नगर परिषद के 55 और चौहटन नगर पालिका के 20 वार्डों के लिए संबंधित उम्मीदवार केवल आज ही नामांकन पत्र जमा करवा सकेंगे. उन्होंने उम्मीदवारों से अनुरोध किया है कि आज दोपहर 3 बजे का इंतजार करने की जगह समय से पहले समस्त दस्तावेजों एवं आवेदन संबंधित प्रविष्टियों को पूर्ण करते हुए नामांकन पत्र जमा करवाएं. अंतिम तिथि के बाद किसी भी प्रकार की कमी-पूर्ति स्वीकार नहीं की जा सकेगी. चुनाव आयोग ने नामांकन के लिए दो काउंटर लगाए हैं. वार्ड 1 से 28 तक के नामांकन पुराने तहसील कार्यालय में होंगे. वार्ड 29 से 55 तक के आवेदन तहसील कार्यालय में लिए जाएंगे. इसको लेकर कड़े सुरक्षा बंदोबस्त किए गए हैं.

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उप जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से जारी कार्यक्रम के अनुसार नगर निकाय चुनाव के लिए नामांकन पत्रों की संवीक्षा 1 सितंबर को होगी, जबकि 3 सितंबर को दोपहर 3 बजे तक संबंधित उम्मीदवार की ओर से नामांकन वापस ली जा सकेगी. इसके बाद 4 सितंबर को चुनाव चिह्नों का आवंटन किया जाएगा. बाड़मेर नगर परिषद में प्रथम चरण में 9 सितंबर और चौहटन नगर पालिका में दूसरे चरण के तहत 11 सितंबर को मतदान होगा. इस दौरान मतदान का समय सुबह 7 से शाम 6 बजे तक रहेगा.